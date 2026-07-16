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BMW разкри истинската причина поради която М2 получи задвижване на четирите колела

BMW разкри истинската причина поради която М2 получи задвижване на четирите колела

16 Юли, 2026 13:24 659 5

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Компактното купе все пак ще има опция да се кара и на един мост

BMW разкри истинската причина поради която М2 получи задвижване на четирите колела - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW вече от известно време предлага версии с задвижване на четирите колела на по-големите си модели M3 и M4, но автомобилният производител от Мюнхен най-накрая разшири обхвата на своята интелигентна система xDrive и към по-компактното M2 Coupe. В неотдавнашен разговор с автомобилното списание „Bimmer Today“ шефът на BMW M Франк ван Меел хвърли светлина върху точните мотиви, стоящи зад тази еволюция в задвижващата система.

Според ван Меел основен катализатор са били навиците на шофиране на клиентите, живеещи в по-студените и снежни региони на Северна Америка, по-специално в Североизтока и Средния Запад. Купувачите в щати като Ню Йорк, Пенсилвания, Илинойс и Мичиган често използват всесезонни гуми на своите автомобили през пролетта и лятото. В тези климатични условия опитът да се кара ежедневно спортен автомобил с висока мощност и задно задвижване с неподходящи гуми просто не е реалистично предложение. Това далеч не е първият път, когато северноамериканските ентусиасти използват своята покупателна сила, за да повлияят на продуктовото планиране на BMW. Исторически погледнато, марката предлагаше традиционна ръчна скоростна кутия само в моделите M5 от поколенията E60 и F10, специално за северноамериканските купувачи, а дългоочакваният M3 CS Handschalter остава ексклузивна наслада за същия пазар. САЩ обаче не воюваха в тази битка съвсем сами; швейцарските купувачи също настояваха шумно за M2 със задвижване на четирите колела, с който да се справят със собствените си заснежени алпийски проходи.

M2 xDrive е способно да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 3,6 секунди, като това време се скъсява до зашеметяващите 3,3 секунди, според американските стандарти. За сравнение, стандартният вариант със задно задвижване, оборудван с осемстепенна автоматична скоростна кутия, изминава същото разстояние за 3,9 секунди. Като се има предвид колко известна е BMW с консервативните си официални оценки за ускорението, тестовете в реални условия вероятно ще покажат, че тази цифра се доближава още повече до границата от точно три секунди.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    1 2 Отговор
    Ауди е N:1 ❗️❗️❗️

    Коментиран от #2

    13:28 16.07.2026

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Така е,но то се отнася само за тия които не могат да си купят БМВ.

    13:42 16.07.2026

  • 3 млад еврас

    1 0 Отговор
    БМВ е китайски завод с емигранти работници и немски собственици, е поне основния пакет акции, всичко вътре е made in china, кикитата идват да им сменят софтуера, да им настройват роботизираните линии и да ги ремонтират, кажат ли кикитата и заводите спират на секундата, не са решили не са ги спрели, работил съм в БМВ та зная и съм го видял.

    14:36 16.07.2026

  • 4 .....

    1 0 Отговор
    И АУДИ и БМВ са една и съща стока таралясници, лъскава ламарина с гуми и кормило, лаптоп с кормило, а бяха коли навремето, ееее кви коли бяха само до преди 15тина годинки.

    14:40 16.07.2026

  • 5 Фончо тарикатчето

    1 0 Отговор
    Бемветата нога се трошат по арно че ми е да си купим 🛴

    14:46 16.07.2026