BMW разкри истинската причина поради която М2 получи задвижване на четирите колела

BMW вече от известно време предлага версии с задвижване на четирите колела на по-големите си модели M3 и M4, но автомобилният производител от Мюнхен най-накрая разшири обхвата на своята интелигентна система xDrive и към по-компактното M2 Coupe. В неотдавнашен разговор с автомобилното списание „Bimmer Today“ шефът на BMW M Франк ван Меел хвърли светлина върху точните мотиви, стоящи зад тази еволюция в задвижващата система.

Според ван Меел основен катализатор са били навиците на шофиране на клиентите, живеещи в по-студените и снежни региони на Северна Америка, по-специално в Североизтока и Средния Запад. Купувачите в щати като Ню Йорк, Пенсилвания, Илинойс и Мичиган често използват всесезонни гуми на своите автомобили през пролетта и лятото. В тези климатични условия опитът да се кара ежедневно спортен автомобил с висока мощност и задно задвижване с неподходящи гуми просто не е реалистично предложение. Това далеч не е първият път, когато северноамериканските ентусиасти използват своята покупателна сила, за да повлияят на продуктовото планиране на BMW. Исторически погледнато, марката предлагаше традиционна ръчна скоростна кутия само в моделите M5 от поколенията E60 и F10, специално за северноамериканските купувачи, а дългоочакваният M3 CS Handschalter остава ексклузивна наслада за същия пазар. САЩ обаче не воюваха в тази битка съвсем сами; швейцарските купувачи също настояваха шумно за M2 със задвижване на четирите колела, с който да се справят със собствените си заснежени алпийски проходи.

M2 xDrive е способно да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 3,6 секунди, като това време се скъсява до зашеметяващите 3,3 секунди, според американските стандарти. За сравнение, стандартният вариант със задно задвижване, оборудван с осемстепенна автоматична скоростна кутия, изминава същото разстояние за 3,9 секунди. Като се има предвид колко известна е BMW с консервативните си официални оценки за ускорението, тестовете в реални условия вероятно ще покажат, че тази цифра се доближава още повече до границата от точно три секунди.