Рали крос Ловеч събира най-добрите състезатели на обновеното трасе край село Баховица

Автомобилисти от цялата страна ще се съберат край Ловеч през следващия уикенд, за да посрещнат поредното състезание по рали крос за сезон 2026 година. Традиционното състезание край ловешкото село Баховица ще се проведе за 38-ми път след неговото стартиране през миналия век. Тази година трасето е с променена посока, като по-старите участници и зрители ще си спомнят тази конфигурация, която бе актуална през изминалото десетилетие. Добавени са и нови секции, където състезателите ще трябва да преминат.

Програма:

20 юни / събота/

14.00 ч. – Свободна и официална тренировка

16.30 ч. – Първи квалификационен манш

21 юни / неделя/

09.30 ч. – Втори квалификационен манш

10.30 ч. – Тържествено откриване

11.00 ч. – Трети квалификационен манш

13.00 ч. – Полуфинали и финали

16.00 ч. – Награждаване

Както обикновено, събота е денят в който ще се проведат свободната и официалната тренировка, както и първият квалификационен манш, а в неделя ще видим истинската надпревара, започваща с втори квалификационен манш. След това състезателите ще имат кратка почивка, докато трае официално откриване, но само 30-минути по-късно те ще се върнат на пистата за трети квалификационен манш и финали.