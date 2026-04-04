Уникална механична реставрация на Porsche 959 Dakar (ВИДЕО)

Екипът на Porsche Heritage and Museum приключи реставрацията на един от най-значимите офроуд автомобили в историята на автомобилостроенето - Porsche 959 Paris-Dakar от 1986 година. Тази машина, която е покорила най-изтощителното рали за издръжливост в света премина през механично възкресение, при което историческата автентичност бе поставена над козметичната съвършенност. За разлика от стандартната реставрация, която „изтрива“ душата на колата, този проект имаше за цел да стабилизира 18 000-километровата бойна история на автомобила, оставяйки белезите от пустинята непокътнати, като същевременно гарантира, че легендарната задвижваща система остава напълно функционална.

Техническата същност на проекта включва изваждането и пълния ремонт на 2,85-литровия шестцилиндров двигател с две турбини. Въпреки живота, прекаран в сахарския пясък и работа при максимални термични натоварвания, вътрешната инспекция разкрива удивително ниво на прецизна инженерна работа. Коляновият вал показа практически нулево износване, което е доказателство за състезателните толеранси, използвани от Porsche в средата на 80-те години. За да гарантира още четиридесет години надеждност, екипът интегрира съвременни материали, като замени оригиналните компоненти с покрити с молибден бутални пръстени и обновени уплътнения, като същевременно запазва оригиналната мощност на двигателя и настройките за висока надморска височина.

Екипът по възстановяването е трябвало да се ориентира в сложна механична среда, включваща променлива система за задвижване на всички колела и примитивен, но ефективен електронно управляван преден диференциал. Хидравлично регулируемата височина на каросерията, която позволява на 959 да преодолява огромни дюни, е била подложена на щателна проверка, за да се гарантира, че патентованите тръбопроводи за течности и актуаторите са без течове след четири десетилетия на бездействие. Освен това, подкаросерийната защита от кевлар, подсилена с фибростъкло, се оказва структурно здрава, като се налага само стабилизиране на повърхностното окисляване на непокритите метални скоби, за да се предотврати по-нататъшно разпадане.

Това, което отличава този проект от типичните „гаражни кралици“ в конкурсите за класически автомобили, е съзнателното решение да се запази мръсотията. Малки следи от автентичен рали прах са запазени в пукнатините на шасито, а външната боя запазва камъчетата и ожулванията, придобити по време на победата през 1986 година. Отказвайки се от прекомерна реставрация, Porsche потвърди, че истинската стойност на една състезателна икона се крие в белезите ѝ, а не в блясъка ѝ.