Mitsubishi даде лъч светлина за възраждането на Lancer Evolution

Сега, когато легендарното Pajero официално се готви за триумфалното си завръщане на световната сцена, погледите на ентусиастите се насочват към останалите празни места в историческия гараж на Mitsubishi. По време на дългоочакваната сесия с въпроси и отговори на 57-то годишно общо събрание на акционерите на японския производител, инвеститорите директно притиснаха борда на директорите да възроди най-прочутите пътни седани на марката: Galant, премиум модела Diamante и безспорния любимец Lancer Evolution. Забележително е, че от списъка с желания на акционерите липсваше моделът Eclipse, който вече бе възроден, като кросоувър с висок просвет, изграден върху обща платформа на Renault и Nissan.

Mitsubishi изрично изключва всякакви евтини, базирани на чужди платформи „кратки пътища“ за възкресяването на своя рали автомобил. Новоназначеният президент и главен оперативен директор Кейсуке Кишиура ясно заяви, че компанията отказва просто да залепи емблемата „Evo“ на багажника на съществуващ седан от Алианса, само за да постигне бърз маркетингов успех. Макар Кишиура-сан да беше брутално честен относно факта, че в момента марката не е в стабилно финансово или инженерно състояние, за да разработи специално създадена, високопроизводителна платформа, той изрази дълбоко лично уважение към моделните имена, като официално определи „Lancer Evolution“, „Diamante“ и „Galant“ като абсолютни корпоративни съкровища.

Ръководителят се ангажира да поведе вътрешна корпоративна реструктуризация с изричната цел да изгради стабилна, високорентабилна компания, която в крайна сметка ще разполага с необходимата динамика на ресурсите, за да върне тези машини за ентусиасти на пазара по достоен начин. За глобалната общност от автомобилни ентусиасти тази предпазлива корпоративна дипломация дава освежаващ лъч надежда, а не окончателен отказ, при който вратите са затворени. Кишиура направи още една крачка в света на феновете, като изрази собственото си дълбоко желание в крайна сметка да изведе на пистата пълен, подкрепян от завода отборен екип в Световния рали шампионат, използвайки следващо поколение Lancer Evolution. Въпреки това, като се има предвид настоящата силна зависимост на марката от автомобилите за ежедневно пътуване и регионалните кросоувъри, всяко незабавно завръщане на изтощителните етапи на Световния рали шампионат остава красива, но далечна мечта.