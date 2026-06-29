Първи поглед в интериора на новото Pajero с препратка към миналото на модела

Точно един месец, след като Mitsubishi разтърси индустрията, потвърждавайки възраждането на емблематичния модел Pajero от пето поколение, от компанията пуснаха нов технически тийзър, за да възбудят интереса на любителите на офроуда. Предвиден за пълна физическа премиера между септември и ноември, предстоящият флагман официално възкресява легендарния, любим на феновете елемент от интериора - историческото табло „Multi Meter“.

За да бъде в крак с модерните цифрови тенденции, отделът на Mitsubishi е превърнал стария механичен панел в красив, изчистен и напълно цифров графичен интерфейс, проектиран да предоставя телеметрични данни за околната среда в реално време, без да принуждава водача да рови неудобно из сложни подменюта на сензорния екран, докато преодолява техничен терен. Този дисплей с висока разделителна способност предоставя на водача критична офроуд телеметрия, която включва точни ъгли на наклон и накланяне на автомобила, цифров компас, алтиметър и карта на разпределението на въртящия момент в реално време, която следи усъвършенстваната система за задвижване на четирите колела.

За разлика от потока от меки градски кросоувъри, базирани на леки автомобили, които в момента препълват автосалоните, моделът Pajero е проектиран от самото начало, за да бъде достоен наследник на своето историческо наследство от рали „Дакар“. Отхвърляйки спорната стратегия, при която марката пренасочи емблематичното име Eclipse към обикновен лайфстайл модел с предно задвижване, новият флагман се връща към изпитаната конфигурация с каросерия върху шаси, като споделя своята високоякостна рама с нововъведения пикап Triton, познат у нас и като L200. Според изтекли глобални регулаторни документи, първоначалната механична конфигурация ще се основава на издръжлив 2,4-литров четирицилиндров дизелов двигател с двойно турбо, развиващ 150 kW (204 PS) и 470 Nm въртящ момент, предавани чрез шестстепенна автоматична скоростна кутия за тежки условия и високо оценената от марката система за постоянно задвижване на четирите колела Super Select II.

Докато международните шоуруми в Австралия, регионите на АСЕАН и Близкия изток ще посрещнат този високопроходим офроудър до края на декември, структурното въвеждане на пазара в Европа е обвързано с удължен график.