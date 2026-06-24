Евтиният пикап на Безос се оказа по-скъп от очакваното

Амбициозният проект за най-достъпния електромобил в Америка претърпя значителна инженерна и финансова преоценка в навечерието на дългоочакваното му пускане на пазара през есента. Точно четиринадесет месеца след като излезе от сянката на стартъпа с обещанието да предложи работен кон за под 20 000 долара, базираната в Детройт компания Slate Auto официално обяви окончателната си производствена архитектура и преразгледаните цени в шоурумите. Макар романтичната мечта за начална цена от 20 000 долара да се е изпарила поради коренни промени във федералните данъчни стимули, обновената гама остава абсолютна изгодна сделка в съвременния пейзаж на електромобилите. Пикапът „Blank Slate“, който се връща към основите, вече е с фиксирана начална цена от 24 950 долара, докато неговият изцяло затворен събрат, SUV-ът Slate, ще се предлага на начална цена от 29 950 долара.

Първоначалният, лек акумулаторен пакет с капацитет 52,7 kWh е бил заменен с далеч по-здрав литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулатор с капацитет 65,0 kWh. Това конструктивно подобрение осигурява критично важни 100 километра допълнителен пробег на задвижващата система, като увеличава общия очакван пробег на пикапа до солидните 330 километра с едно зареждане. За да се компенсира допълнителното тегло на по-голямата батерийна система, единственият, монтиран отзад електромотор е пренастроен до 181 конски сили от първоначалните 201 конски сили, въпреки че въртящият момент остава непроменен от 264 Нм. На тестовата писта това позволява на пикапа с да ускори стабилно от 0 до 100 км/ч за точно 8,0 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 150 км/ч.

Освен по отношение на електрозахранването, стартъпът е успял да извлече значително повече функционалност от високоякостното шаси на платформата. Благодарение на преработената геометрия на окачването максималният полезен товар на пикапа е нараснал до 703 килограма, докато капацитетът му за теглене е сертифициран за 908 килограма. Поради добавените структурни метални листове в пътническата кабина, показателите на SUV-а с тегло 1966 килограма са леко намалени до полезен товар от 573 килограма и лимит за теглене от 827 килограма. Верен на своя дизайн, интериорът остава красива аналогова екосистема, която напълно отхвърля съвременната тенденция в индустрията към огромни, отвличащи вниманието сензорни екрани. Вместо това шофьорите са посрещнати от здрави физически превключватели, прецизни тактилни копчета за климатичната система и проста стойка за смартфон, проектирана така, че личното устройство на потребителя да поема задачите по навигацията и стрийминг.

Истинският гений на екосистемата на Slate се крие в нейната модулност, подобна на тази на Lego, и в радикалния подход към персонализацията на ниска цена. За да се максимизира ефективността на производствената линия, Slate ще сглобява всеки пикап и SUV с идентично матово сиво покритие, разчитайки на иновативна стратегия за облепване след продажбата, за да внесе цвят в паркинга. При пускането на пазара марката ще предложи над 100 различни винилови облепвания за цялото купе на цена от 500 долара, наред с обширен каталог от 175 аксесоара, които потребителят може да монтира сам – от багажници за покрива до вградени аудиосистеми. В безпрецедентен ход за автомобилния сектор компанията ще продава дори самостоятелен комплект за структурна преработка на цена 5 000 долара, който ще позволи на купувачите на пикапи безпроблемно да превърнат своите пикапи в SUV, като използват или традиционна задна каросерия тип „Squareback“, или елегантна задна каросерия тип „Fastback“.