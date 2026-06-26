Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

Audi официално представи третото поколение на Q7 преди около две седмици, като претърпя най-радикалната визуална и механична трансформация в своята 21-годишна история, като се отказа от консервативните линии на старата платформа в полза на внушително, наситено с технологии присъствие на пътя. Преработената предна маска възприема по-дълга, перфектно хоризонтална линия на капака, която споделя семейна връзка с по-малкия Q3, докато напълно се дистанцира от елегантния Q5. Предната част е доминирана от огромна решетка Singleframe, изпълнена с тежки вложки във формата на сълза, оградена от двойни фарове. Тънките горни дневни светлини използват усъвършенствана OLED технология, позволяваща на шофьорите да превключват между осем различни анимирани графични модела чрез сензорния екран. Директно под тях са разположени основните Full LED фарове, които могат да бъдат надградени до HD Matrix технология, способна да прожектира динамична светлинна карта върху асфалта, за да маскира насрещното движение.

Задната част на автомобила заема дизайна си от новото A6, като използва разделена на две части конфигурация на задните светлини, свързана с тънка светлинна лента, която осветява самата емблема с четирите пръстена. Моделът се предлага с масивни 20-цолови фабрични алуминиеви джанти, макар че купувачите могат да поръчат колела с размер до 23 цола, като отбележат опцията за агресивния спортен каталог „S line“.

В интериора салонът разкрива ултра-премиум излъчване, което може да бъде конфигурирано за пет, шест или седем пътници. Пътниците на предния ред се наслаждават на луксозни седалки с пълна електрическа регулировка, отопление, вентилация и програма за дълбок масаж. Архитектурата на таблото е изцяло доминирана от обширна, извита панорамна рамка, която обгражда два отделни OLED дисплея, 11,9-инчов цифров комбиниран уред за водача и масивен 14,5-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения. Ако пътникът до шофьора иска свой собствен медиен канал, в дървената облицовка на таблото може да се добави като опция трети 10,9-инчов дисплей. Над главите, усъвършенстван електрохромен панорамен стъклен покрив може да преминава от кристално прозрачен към напълно черен с натискането на един бутон, допълнен от персонализируеми канали за осветление на интериора, които се вливат директно в панелите на предните врати.

За началната фаза на пускане на пазара Audi се противопоставя на съвременните тенденции в индустрията, като залага силно на дизелово задвижване за дълги разстояния. Глобалното пускане на пазара разчита изцяло на значително преработен 3,0-литров турбо V6 дизелов двигател, предлаган в две конкретни версии, базова версия с 245 конски сили и флагманска версия с 299 конски сили. И двата варианта на двигателя са напълно сертифицирани да работят с устойчиво гориво от хидрообработено растително масло (HVO) и се предлагат изключително с 8-степенна автоматична трансмисия с хидравличен преобразувател на въртящия момент и система за задвижване на четирите колела quattro. Цените у нас започват съответно от 85 900 евро за модела с по-малко конски сили и 88 900 евро за модела с повече мощност.

Разбира се, тази цена може да нарасне значително, като повечето от екстрите се добавят допълнително и добавят към началната сума. Така например добре оборудван автомобил с по-големи джанти и различен от бял цвят екстериор лесно може да надмине границата то 105 хиляди евро.