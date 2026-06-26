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Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

26 Юни, 2026 15:54 2 293 6

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Базовият модел започва от 85 900 евро

Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi официално представи третото поколение на Q7 преди около две седмици, като претърпя най-радикалната визуална и механична трансформация в своята 21-годишна история, като се отказа от консервативните линии на старата платформа в полза на внушително, наситено с технологии присъствие на пътя. Преработената предна маска възприема по-дълга, перфектно хоризонтална линия на капака, която споделя семейна връзка с по-малкия Q3, докато напълно се дистанцира от елегантния Q5. Предната част е доминирана от огромна решетка Singleframe, изпълнена с тежки вложки във формата на сълза, оградена от двойни фарове. Тънките горни дневни светлини използват усъвършенствана OLED технология, позволяваща на шофьорите да превключват между осем различни анимирани графични модела чрез сензорния екран. Директно под тях са разположени основните Full LED фарове, които могат да бъдат надградени до HD Matrix технология, способна да прожектира динамична светлинна карта върху асфалта, за да маскира насрещното движение.

Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

Задната част на автомобила заема дизайна си от новото A6, като използва разделена на две части конфигурация на задните светлини, свързана с тънка светлинна лента, която осветява самата емблема с четирите пръстена. Моделът се предлага с масивни 20-цолови фабрични алуминиеви джанти, макар че купувачите могат да поръчат колела с размер до 23 цола, като отбележат опцията за агресивния спортен каталог „S line“.

Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

В интериора салонът разкрива ултра-премиум излъчване, което може да бъде конфигурирано за пет, шест или седем пътници. Пътниците на предния ред се наслаждават на луксозни седалки с пълна електрическа регулировка, отопление, вентилация и програма за дълбок масаж. Архитектурата на таблото е изцяло доминирана от обширна, извита панорамна рамка, която обгражда два отделни OLED дисплея, 11,9-инчов цифров комбиниран уред за водача и масивен 14,5-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения. Ако пътникът до шофьора иска свой собствен медиен канал, в дървената облицовка на таблото може да се добави като опция трети 10,9-инчов дисплей. Над главите, усъвършенстван електрохромен панорамен стъклен покрив може да преминава от кристално прозрачен към напълно черен с натискането на един бутон, допълнен от персонализируеми канали за осветление на интериора, които се вливат директно в панелите на предните врати.

Новото Audi Q7 вече може да се поръча у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

За началната фаза на пускане на пазара Audi се противопоставя на съвременните тенденции в индустрията, като залага силно на дизелово задвижване за дълги разстояния. Глобалното пускане на пазара разчита изцяло на значително преработен 3,0-литров турбо V6 дизелов двигател, предлаган в две конкретни версии, базова версия с 245 конски сили и флагманска версия с 299 конски сили. И двата варианта на двигателя са напълно сертифицирани да работят с устойчиво гориво от хидрообработено растително масло (HVO) и се предлагат изключително с 8-степенна автоматична трансмисия с хидравличен преобразувател на въртящия момент и система за задвижване на четирите колела quattro. Цените у нас започват съответно от 85 900 евро за модела с по-малко конски сили и 88 900 евро за модела с повече мощност.

Разбира се, тази цена може да нарасне значително, като повечето от екстрите се добавят допълнително и добавят към началната сума. Така например добре оборудван автомобил с по-големи джанти и различен от бял цвят екстериор лесно може да надмине границата то 105 хиляди евро.


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  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    2 0 Отговор
    а верно ли спането настрани прави пародонтоза или нещо ни льжете

    Коментиран от #2

    15:57 26.06.2026

  • 2 жабуркай се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    с мъъжко мляко и ше се излекуваш

    16:03 26.06.2026

  • 3 телевизионен

    4 0 Отговор
    Да не би някой напуснал бе ем ве да е започнал в Ауди, с тези имитации на табла с изкривен ъгъл. Чао на стила и реномето на запазената марка, може би.

    16:08 26.06.2026

  • 4 БайБоцимир

    1 1 Отговор
    Този динозавър си отива. Пазар за него има основно в Северна Америка, но не с дизел. Няма никаква икономическа логика да даваш 100-120к евро за кома с ДВГ, за която разходите за поддръжка са огромни. В България може да се купува основно от хора с озлишни пари и такива свикнали да ги получават без много усилия, например през обшествени поръчки. Но и това ще свърши.

    Коментиран от #6

    16:28 26.06.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    това тежкото нещо с толкова малко коне и за толкова много пари...Айде холан,може и да се купят 1-2 броя от "кумова срама"...

    16:36 26.06.2026

  • 6 Експерт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БайБоцимир":

    Отворко, каква е според теб икономическата изгода пък да купиш електричка за 100-120к евро щото явно си фен на електричките?

    17:36 26.06.2026