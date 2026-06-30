Непрестанният дигитален кръстосан огън около драматичния скок на Ferrari в ерата на електромобилите не успя да охлади страстите на изключително заможните представители от Далечния Изток. Въпреки че западните интернет форуми остро критикуват новопредставения Luce заради поляризиращите му външни линии и пълното отсъствие на традиционния рев на двигателя с вътрешно горене, вторият по големина глобален пазар на италианската марка посреща прехода към високоволтовите технологии с отворени банкови сметки. Според първоначалните пазарни данни, публикувани от Car News China, локализираното събитие по представянето на модела е предизвикало абсолютна лудост, като широко разгласената първоначална квота от 88 бройки в страната се изчерпала почти веднага след отварянето на поръчките при зашеметяваща базова цена от 3,988 милиона юана – еквивалент на приблизително 500 хиляди евро. В разяснителен доклад, публикуван от Beijing Business Today, продуктовите консултанти на Ferrari на място в Пекин категорично отхвърлиха слуховете, че поръчковите книги са били затворени или че квотите са официално изчерпани. Вместо това търговският персонал потвърди, че активните места за поръчки за този гранд турер с мощност 1 035 конски сили остават широко отворени за известни колекционери точно преди грандиозния регионален дебют на автомобила, насрочен за периода между 3 и 5 юли.Това тактическо изяснение показва, че Ferrari или умишлено е подценила първоначалния си лимит за пускане на пазара, за да предизвика масивно разпространение на сензационни заглавия за недостиг, или се готви да отвори втори производствен канал, за да задоволи огромния брой купувачи с изобилие от средства.

Тази мащабна офанзива представлява решаваща мисия за спасяване на обемите за китайските операции на Ferrari, които наблюдаваха как показателите за доставките в региона постоянно се влошават през последните няколко моделни години. Вътрешните данни за продажбите разкриват, че годишният обем на продажбите на Ferrari вконтинентален Китай е спаднал стремително от рекордните 1 500 бройки през 2022 година до скромните 900 автомобила през 2025 година, потиснат от агресивните данъци върху луксозните автомобили с голям работен обем и безмилостните лотарии за регистрация в големите градове, които налагат огромни законодателни ограничения върху традиционните спортни автомобили с двигатели с вътрешно горене. Чрез внедряването на конфигурация с четири двигателя с нулеви емисии, вградена в дълъг, петместен лифтбек, Маранело умело се възползва от изключително благоприятна регулаторна вратичка, предоставяйки на китайския бизнес елит незабавен достъп със „зелени номера“ до големите градски центрове от първи ранг, без да ги принуждава да се лишават от несравнимия социален престиж на емблемата със „скачащото конче“.

За феновете, които се опитват да оценят Luce единствено въз основа на показателите за производителност в техническата спецификация, сравняването му с местни алтернативи от типа „хипер-EV“, като нарушаващия законите на физиката Yangwang U9 на BYD или нископрофилния Hyptec SSR на GAC, напълно пропуска същността на лукса..