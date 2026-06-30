Посрещнахме най-новата автомобилна марка в София

Както вече първи ви информирахме през изминалата година, марката EBRO официално стъпва на българския пазар, след като бе възродена с китайска помощ от Chery Group. Родена през далечната 1954 година и изчезнала под шапката на Nissan през 80-те, марката се завръща на голямата сцена по-силна от всякога. Вместо предпазливо опипване на почвата, брандът от Барселона влиза „с вратите“ на родна земя, пускайки в продажба абсолютно цялата си продуктова линия. Зад амбициозния проект у нас застава официалният дистрибутор Grupo Cario (вече познат с марките Geely и Lynk & Co), който поема вноса, сервизната мрежа и дългосрочното обслужване. Страната ни се нарежда веднага след Португалия в списъка за експанзия на иберийците, затвърждавайки репутацията ни на отличен „тестов полигон“ за нови брандове на фона на оптимистичните прогнози за ръст на пазара у нас до над 60 000 нови регистрации към 2028 година.

Под лъскавата европейска външност на кросоувърите всъщност тупти технологично сърце от Далечния изток. Възраждането на легендата е плод на мащабно съвместно предприятие между компанията-майка EV Motors и китайския гигант Chery Automobile. Автомобилите се сглобяват в бившата модерна фабрика на Nissan в свободната търговска зона на Барселона (Zona Franca), за да отговорят на строгите европейски изисквания, но на практика използват авангардната инженерна платформа T1X и агрегатите на своите азиатски братовчеди.

Още от първия ден българските шофьори ще имат достъп до внушителен арсенал от кросоувъри, разпределени в седем начални търговски обекта в страната. Гамата покрива всички ключови подсегменти, предлагайки избор между конвенционално задвижване, класически хибриди (HEV) и модерни plug-in хибридни (PHEV) системи.

EBRO S400: Компактният и пъргав градски SUV е главното оръжие на марката за масов пазар. Той залага на самозареждаща се хибридна технология с 1.5-литров бензинов двигател и системна мощност от 211 к.с., обещавайки среден разход от около 5.0 л/100 км. Моделът се очертава като абсолютен хит заради атрактивната си стартова цена от 27 990 евро .

Компактният и пъргав градски SUV е главното оръжие на марката за масов пазар. Той залага на самозареждаща се хибридна технология с 1.5-литров бензинов двигател и системна мощност от 211 к.с., обещавайки среден разход от около 5.0 л/100 км. Моделът се очертава като абсолютен хит заради атрактивната си стартова цена от . EBRO S700: Позициониран като най-достъпния сред по-големите семейни кросоувъри с дължина 4.55 метра, моделът е базиран на архитектурата на Chery Tiggo 7. Стартира с 1.6-литров турбобензинов мотор със 147 к.с. и 7-степенна DCT кутия, като се предлага и в по-мощна plug-in хибридна версия с 80 км чист пробег на ток. Цените тук започват от 33 690 евро .

Позициониран като най-достъпния сред по-големите семейни кросоувъри с дължина 4.55 метра, моделът е базиран на архитектурата на Chery Tiggo 7. Стартира с 1.6-литров турбобензинов мотор със 147 к.с. и 7-степенна DCT кутия, като се предлага и в по-мощна plug-in хибридна версия с 80 км чист пробег на ток. Цените тук започват от . EBRO S800: Семеен мастодонт с дължина 4.72 метра и капацитет за до 7 пътници (базиран на Tiggo 8). Моделът разполага с луксозен интериор с 15.6-инчов екран и процесор Snapdragon 8155. Модификациите включват 1.6 TGDI бензин или PHEV система с 90 км електрическа автономия на цена от 38 990 евро.

Семеен мастодонт с дължина 4.72 метра и капацитет за до 7 пътници (базиран на Tiggo 8). Моделът разполага с луксозен интериор с 15.6-инчов екран и процесор Snapdragon 8155. Модификациите включват 1.6 TGDI бензин или PHEV система с 90 км електрическа автономия на цена от EBRO S900: Технологичното бижу и абсолютен флагман в семейството е голям 7-местен SUV с върхово ниво на лукс. Той се задвижва от авангардна plug-in хибридна система, комбинираща 1.5-литров бензинов мотор и цели три електромотора. Тя се захранва от батерия с капацитет 34.5 kWh, осигуряваща впечатляващ автономен пробег на ток до 140 км (по WLTP) и общ пробег с един резервоар над 1000 км. Цената на топ модела достига до 56 990 евро.