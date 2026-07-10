Geely срещу Chery в борба за рекорд по пробег

Ако досега сте си мислили, че бъдещето принадлежи единствено на чистите електромобили, време е да преосмислите позициите си. В света на хибридите се разрази истинска гладиаторска битка с титанични, а крайната цел беше само една – титлата за най-издръжлив седан на планетата. На арената излязоха два китайски колоса, но само единият си тръгна със златен сертификат от Световните рекорди на Гинес.

Доскоро на трона гордо седеше Chery със своя технологичен флагман Fulwin A8L. Колата показваше мускули и сериозна автономност, но Geely решиха, че е време да сложат край на тази доминация. Техният нов Geely Galaxy A7 EM буквално размаза предишното постижение, изминавайки с цели 240 километра повече без абсолютно никакво междинно спиране за бензин или ток. Крайният резултат? Зашеметяващите 2608.36 км с един-единствен резервоар и напълно заредена батерия. Простичко казано, това е разстоянието от София до Париж, изминато на един дъх.

Под капака на това 4.9-метрово чудовище работи втората генерация на хибридната система Thor EM Hybrid 2.0. Инженерите са надминали себе си, постигайки термична ефективност на 1.5-литровия бензинов агрегат от изумителните 47.26%. Когато към него добавим и електромотора, системната мощност на седана достига респектиращите 350 конски сили. Цялата тази мощ обаче не идва за сметка на портфейла ви – благодарение на изкуствения интелект AI Cloud Power 2.0, който в реално време анализира релефа и трафика, разходът на гориво пада в зоната на символичните 2 литра на 100 км. Дори при напълно разредена батерия Aegis Golden Brick (която сама по себе си осигурява 235 км изцяло на ток), колата продължава да бъде абсурдно икономична.

А сега идва най-добрата част. Човек би очаквал, че подобно инженерно чудо ще струва колкото малък апартамент. Нищо подобно. На родния си пазар в Китай базовата цена на Geely Galaxy A7 EM стартира от скромните за тези мащаби 100 000 юана, което се равнява на около 12 700 евро. Срещу тази сума купувачът не получава "оглозгана" кола, а луксозен дигитален салон с огромен 14.6-инчов 2K сензорен дисплей, интелигентен проекционен екран (HUD) на предното стъкло и седалки с 14-точкова масажна функция, които превръщат и най-дългото пътуване в истинско спа удоволствие. Играта на пазара се промени радикално и европейските производители определено имат повод за сериозно главоболие.