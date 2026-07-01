Революция при хибридите

Автомобилният инженеринг е на път да направи сериозна крачка напред в еволюцията на смесеното задвижване. Технологичната компания Faraday Future официално си осигури американски патент за иновативна силова архитектура, предназначена за електрически превозни средства с удължен пробег. Този ход е ключова част от новата стратегия на бранда, фокусирана върху интелигентната хибридна система AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain, по-популярна в индустрията под абревиатурата AIHER.

В основата на патентованата идея заляга напълно нетрадиционна концепция. За разлика от масовите съвременни хибриди, където двигателят с вътрешно горене, генераторът и задвижващата ос са обвързани с постоянна механична връзка, тук инженерите залагат на гъвкавост. Системата използва конфигурация с множество валове и съединители, която позволява светкавична и напълно свободна промяна на работните режими в зависимост от моментната ситуация на пътя и търсената динамика.

Разработката позволява на конвенционалния агрегат под капака да оперира в няколко коренно различни направления. Той може директно да изпраща тяга към колелата, да работи единствено като генератор на ток за батерията или да обединява усилия с електромотора при рязко ускорение или изкачване на сериозен наклон. При екстремно натоварване архитектурата има способността да впрегне абсолютно всички налични източници на енергия едновременно.

Голямото обещание на създателите е свързано с постигането на значително по-голям пробег с едно зареждане, съчетано с парадоксално намаляване на механичната сложност в сравнение с класическите хибридни трансмисии. Проектантите очакват сериозно повишаване на ефективността при преноса на енергия, което в крайна сметка да доведе и до по-ниски производствени разходи за самите заводи. Разбира се, на този етап тези суперлативи остават в сферата на теоретичните изчисления и тепърва ще трябва да доказват своята жизнеспособност на реален асфалт.

Документът за интелектуална собственост, съдържащ 13 детайлни претенции, е финализиран наскоро и ще послужи като фундамент за бъдещото моделно семейство FX. С него компанията планира да атакува масовия ценови сегмент, отстъпвайки от територията на своя изключително скъп и ексклузивен флагман FF 91. От Faraday Future залагат сериозно на превозните средства с увеличен пробег като идеален мост между чистите електромобили и традиционните хибриди, особено в региони, където зарядната инфраструктура все още прави първите си стъпки. Дали обаче тази концепция ще успее да засенчи вече работещите и доказани алтернативи на пазара, ще разберем едва когато първите серийни екземпляри напуснат поточните линии.