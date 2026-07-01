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Революция при хибридите

Революция при хибридите

1 Юли, 2026 12:37 1 151 3

  • aiher-
  • хибриди-
  • faraday future

Американската разработка AIHER обещава по-дълъг пробег и по-ниска производствена цена без сложни механични връзки

Революция при хибридите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният инженеринг е на път да направи сериозна крачка напред в еволюцията на смесеното задвижване. Технологичната компания Faraday Future официално си осигури американски патент за иновативна силова архитектура, предназначена за електрически превозни средства с удължен пробег. Този ход е ключова част от новата стратегия на бранда, фокусирана върху интелигентната хибридна система AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain, по-популярна в индустрията под абревиатурата AIHER.

В основата на патентованата идея заляга напълно нетрадиционна концепция. За разлика от масовите съвременни хибриди, където двигателят с вътрешно горене, генераторът и задвижващата ос са обвързани с постоянна механична връзка, тук инженерите залагат на гъвкавост. Системата използва конфигурация с множество валове и съединители, която позволява светкавична и напълно свободна промяна на работните режими в зависимост от моментната ситуация на пътя и търсената динамика.

Разработката позволява на конвенционалния агрегат под капака да оперира в няколко коренно различни направления. Той може директно да изпраща тяга към колелата, да работи единствено като генератор на ток за батерията или да обединява усилия с електромотора при рязко ускорение или изкачване на сериозен наклон. При екстремно натоварване архитектурата има способността да впрегне абсолютно всички налични източници на енергия едновременно.

Голямото обещание на създателите е свързано с постигането на значително по-голям пробег с едно зареждане, съчетано с парадоксално намаляване на механичната сложност в сравнение с класическите хибридни трансмисии. Проектантите очакват сериозно повишаване на ефективността при преноса на енергия, което в крайна сметка да доведе и до по-ниски производствени разходи за самите заводи. Разбира се, на този етап тези суперлативи остават в сферата на теоретичните изчисления и тепърва ще трябва да доказват своята жизнеспособност на реален асфалт.

Документът за интелектуална собственост, съдържащ 13 детайлни претенции, е финализиран наскоро и ще послужи като фундамент за бъдещото моделно семейство FX. С него компанията планира да атакува масовия ценови сегмент, отстъпвайки от територията на своя изключително скъп и ексклузивен флагман FF 91. От Faraday Future залагат сериозно на превозните средства с увеличен пробег като идеален мост между чистите електромобили и традиционните хибриди, особено в региони, където зарядната инфраструктура все още прави първите си стъпки. Дали обаче тази концепция ще успее да засенчи вече работещите и доказани алтернативи на пазара, ще разберем едва когато първите серийни екземпляри напуснат поточните линии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Здравей

    7 0 Отговор
    Само като прочетох ,,множество валове и съединители,,,не е за мен. Аз един съединител като се наложи да сменя ми олеква джоба,а много.........

    12:48 01.07.2026

  • 2 така

    2 0 Отговор
    Как ни занимавате да четем небивалици. Всичко това е измислено и работи перфектно от 30 години, без валове, съединители и механични актуатори. А твърдението, че хибридната трансмисия е сложна е единствено вярно примерно за европейските производители на хибриди. Тойота, Хонда особено първите нямат никакви износващи си механизми и работят супер гъвкаво като паралелни и последователни хибриди. Подбирайте писанията си. Понаучете нещо за хибридите, редно е.

    13:48 01.07.2026

  • 3 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    13:53 01.07.2026