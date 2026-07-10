Най-компактният Mercedes получи наточена версия с 680 к.с.

Афалтербах пренаписва правилата в сегмента на компактните спортни автомобили, като заменя четирицилиндровия двигател с вътрешно горене с високоволтовите технологии. С дебюта си на световната сцена по време на Фестивала на скоростта в Гуудуд, Mercedes-AMG представи изцяло новата електрическа гама CLA 45 4MATIC+. Представена едновременно в две версии – като елегантен четириврат седан и Shooting Brake. Чрез съчетаването на усъвършенствана 800-волтова архитектура с най-модерната британска технология за аксиален поток, AMG създаде пакет, който напълно засенчва ускорението в права линия на предшествениците си, като същевременно въвежда за първи път в сегмента активна аеродинамика.

Механичното сърце на новия CLA 45 е изключително усъвършенствана конфигурация с три мотора, произведена от дъщерното дружество на Mercedes – YASA. Конфигурацията включва един аксиален мотор на предния мост и два специализирани задвижващи агрегата на задния. Комбинираната механична система развива максимална мощност от 680 конски сили и непрекъснат въртящ момент от 1 759 Нм, което е повече от три пъти по-голяма въртяща сила в сравнение със стария модел с двигател с вътрешно горене. При стартиране от място, използвайки стандартна стратегия за ускорение, 2,3-тонният седан ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 3 секунди, докато по-тежкият Shooting Brake остава само с две секунди по-назад. Максималната скорост е електронно ограничена до 250 км/ч, макар че изборът на пакета AMG Dynamic Plus повишава този праг до по-внушителните 270 км/ч.

Управлението на енергията се осъществява от компактен литиево-йонен акумулаторен пакет с капацитет 94 kWh, взет директно от проектите на марката за премиум електромобили от среден клас. Благодарение на интелигентен механизъм за изключване на предния мост, който намалява механичното триене при движение с леко натоварване, седанът постига солиден пробег по WLTP от 670 км, докато леко по-кубичната силуетна линия на Shooting Brake води до незначително намаление до 398 640 км в замяна на допълнителни 60 литра багажен обем зад задната седалка. Когато батериите се изтощят, 800-волтовата система на автомобила може да поеме до 330 kW постоянен ток от съвместимо бързо зарядно устройство, като извършва стандартно зареждане от 10 до 80 процента само за 22 минути.

Макар границите на суровите динамични характеристики да са безспорно впечатляващи, инженерите на AMG са инвестирали огромна част от бюджета за разработка, опитвайки се да запазят интуитивната, аналогова връзка, която изискват определенията на емблемата. Автомобилът разполага със седем различни профила за шофиране AMG Dynamic Select, свързани с адаптивно тристепенно хидравлично спортно окачване, но истинската атракция е специализираният режим AMGFORCE S+. Активирането на този параметър превръща високотехнологичния електромобил в симулатор на динамични характеристики, който цифрово възпроизвежда акустичните свойства на излизащия от производство 2,0-литров турбодвигател M139, излъчвайки автентичен, съобразен с оборотите звук на изпускателната система чрез вътрешни и външни високоговорители, допълнен със симулирани „пукания“ при отпускане на педала на газта. За да подсили илюзията, софтуерът работи в синхрон с вградени мотори за вибриране на седалките, които имитират физическото ръмжене на двигател на празен ход, като същевременно временно прекъсва въртящия момент на мотора по време на симулираните превключвания на по-висока предавка, за да възпроизведе механичния тласък на класическа скоростна кутия с двойно съединител.

CLA също така може да се похвали, че е първият автомобил в компактния клас, който внедрява пълна активна аеродинамика, като използва моторизирани предни жалузи на радиатора, заедно с автоматизиран, електрически разгъваем спойлер на капака на багажника при седана и удължение на крилото по ръба на покрива при комбито, за да променя баланса на притискащата сила в движение.

При влизане в купето се разкрива интериор, силно ориентиран към водача, който въвежда отличителна архитектурна схема с четири седалки. В рамките на необичайно решение за разположението на интериора, което намалява ежедневната практичност, дизайнерите напълно са премахнали задната централна седалка, като са я заменили с пластмасов отсек за багаж, което утвърждава автомобила като изцяло четириместен. Пътниците на предния ред са „закрепени“ в силно подплатени спортни седалки, облечени в комбинация от изкуствена кожа ARTICO и алкантара MICROCUT, съчетани с яркочервени контрастни шевове и опционални червени състезателни колани. Технологично ориентираното табло се отличава с непрекъсната стъклена повърхност, в която са вградени 10,25-инчов цифров комбиниран приборен панел, централен 14-инчов инфоразвлекателен портал MBUX и специален 14-инчов дисплей за предния пътник. Производството трябва да започне в завода в Растат в края на тази година с начална цена, значително над 80 000 евро.