Опасни ли са на пътя по-възрастните шофьори?

Общественото мнение често е безмилостно, когато стане дума за сребърното поколение на асфалта. Редовно се лансира тезата, че шофьорите в напреднала възраст представляват нарастваща опасност за трафика и предизвикват вълна от произшествия. Студените икономически калкулации на застрахователните компании обаче разкриват коренно различна и доста изненадваща реалност. Оказва се, че сухата статистика на пътната полиция за броя на инцидентите и реалният риск невинаги вървят ръка за ръка, а опитът на пътя често се оказва най-добрата застраховка срещу безразсъдството.

Данните от застрахователния сектор сочат, че при водачите над 60-годишна възраст процентът на предизвиканите катастрофи е с между 24% и 30% по-нисък от средните нива за останалите възрастови групи. Този парадокс се обяснява лесно с огромния багаж от знания и стотиците хиляди километри зад гърба на тези хора. За тях автомобилът отдавна е изгубил функцията си на играчка или символ на социален статус, превръщайки се в чисто средство за придвижване. Спокойният стил на управление, липсата на младежка агресия и способността да се предвиждат ходовете на останалите участници в движението компенсират по-ниската скорост на реакция. Тези шофьори залагат на сигурното пристигане, вместо на рисковото печелене на секунди чрез опасно лавиране между лентите.

Въпреки това, темата има и своя деликатна страна. Когато възрастен шофьор попадне в пътнотранспортно произшествие, последствията по правило са значително по-тежки. Анализаторите обаче бързат да уточнят, че това не се дължи на липса на контрол над ситуацията или лошо виждане, а на чиста човешка физиология. С годините опорно-двигателният апарат и кръвоносната система стават по-крехки. Тялото понася много по-трудно де deceleration силите при удар, травмите са по-опасни, а периодът на възстановяване в болница се удължава драстично. Това е медицински казус, свързан с уязвимостта на организма, а не с качеството на шофьорските умения.

Въпросът дали трябва да се въведат по-строги и специализирани медицински прегледи за по-възрастните шофьори остава отворен. Ключовият критерий тук не трябва да бъде цифрата в личната карта, а реалната способност на индивида да анализира динамичната пътна обстановка и да поддържа адекватно време за реакция. Съществуват ясни и недвусмислени червени флагове, които подсказват кога е време човек да се оттегли на пасажерската седалка. Сред тях са редовното пропускане на пътни знаци и пешеходци, трудното ориентиране при смяна на лентата, системното объркване на завои или несигурността при елементарно паркиране.

Вместо обаче държавата да се фокусира върху рестрикции и сочене с пръст към най-възрастните, експертната общност предлага погледът да се насочи в коренно различна посока. Основният проблем на пътната безопасност често се корени не в края на шофьорския жизнен цикъл, а в неговото начало. Радикалното затягане на контрола в автошколите, въвеждането на напълно независими и безкомпромисни изпити за младите водачи и елиминирането на корупцията при получаването на свидетелство за управление са мерките, които реално биха променили черната статистика на асфалта.