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Опасни ли са на пътя по-възрастните шофьори?

Опасни ли са на пътя по-възрастните шофьори?

10 Юли, 2026 14:28 935 19

  • пенсионери-
  • шофьори-
  • инциденти

Застрахователни анализи показват изненадващо нисък процент на инциденти при пенсионерите, но физиологичните промени изискват повишено внимание

Опасни ли са на пътя по-възрастните шофьори? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Общественото мнение често е безмилостно, когато стане дума за сребърното поколение на асфалта. Редовно се лансира тезата, че шофьорите в напреднала възраст представляват нарастваща опасност за трафика и предизвикват вълна от произшествия. Студените икономически калкулации на застрахователните компании обаче разкриват коренно различна и доста изненадваща реалност. Оказва се, че сухата статистика на пътната полиция за броя на инцидентите и реалният риск невинаги вървят ръка за ръка, а опитът на пътя често се оказва най-добрата застраховка срещу безразсъдството.

Данните от застрахователния сектор сочат, че при водачите над 60-годишна възраст процентът на предизвиканите катастрофи е с между 24% и 30% по-нисък от средните нива за останалите възрастови групи. Този парадокс се обяснява лесно с огромния багаж от знания и стотиците хиляди километри зад гърба на тези хора. За тях автомобилът отдавна е изгубил функцията си на играчка или символ на социален статус, превръщайки се в чисто средство за придвижване. Спокойният стил на управление, липсата на младежка агресия и способността да се предвиждат ходовете на останалите участници в движението компенсират по-ниската скорост на реакция. Тези шофьори залагат на сигурното пристигане, вместо на рисковото печелене на секунди чрез опасно лавиране между лентите.

Въпреки това, темата има и своя деликатна страна. Когато възрастен шофьор попадне в пътнотранспортно произшествие, последствията по правило са значително по-тежки. Анализаторите обаче бързат да уточнят, че това не се дължи на липса на контрол над ситуацията или лошо виждане, а на чиста човешка физиология. С годините опорно-двигателният апарат и кръвоносната система стават по-крехки. Тялото понася много по-трудно де deceleration силите при удар, травмите са по-опасни, а периодът на възстановяване в болница се удължава драстично. Това е медицински казус, свързан с уязвимостта на организма, а не с качеството на шофьорските умения.

Въпросът дали трябва да се въведат по-строги и специализирани медицински прегледи за по-възрастните шофьори остава отворен. Ключовият критерий тук не трябва да бъде цифрата в личната карта, а реалната способност на индивида да анализира динамичната пътна обстановка и да поддържа адекватно време за реакция. Съществуват ясни и недвусмислени червени флагове, които подсказват кога е време човек да се оттегли на пасажерската седалка. Сред тях са редовното пропускане на пътни знаци и пешеходци, трудното ориентиране при смяна на лентата, системното объркване на завои или несигурността при елементарно паркиране.

Вместо обаче държавата да се фокусира върху рестрикции и сочене с пръст към най-възрастните, експертната общност предлага погледът да се насочи в коренно различна посока. Основният проблем на пътната безопасност често се корени не в края на шофьорския жизнен цикъл, а в неговото начало. Радикалното затягане на контрола в автошколите, въвеждането на напълно независими и безкомпромисни изпити за младите водачи и елиминирането на корупцията при получаването на свидетелство за управление са мерките, които реално биха променили черната статистика на асфалта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 27 Отговор
    Ако още дишат самостоятелно и имат сърдечна дейност ....ДА , опасни са !!! 70 + ....🙏😇

    Коментиран от #6, #12

    14:35 10.07.2026

  • 2 ццц

    29 2 Отговор
    Опасни колкото всеки друг. Възрастта не може да е довод за дискриминация.

    Коментиран от #7, #11

    14:35 10.07.2026

  • 3 ами

    30 1 Отговор
    Не съм видял 75 годишен да кара с 150км/ч. Виж, разни вчерашни акита- редовно.

    Коментиран от #18

    14:37 10.07.2026

  • 4 Верно ли

    29 3 Отговор
    Ако възрастните шофьори са опасни, защо новините са задръстени с некакви келеши, току-що взели книжка и качили се на мощна кола??? Хайде пак от болната на здравата глава!!!

    14:37 10.07.2026

  • 5 НАЙ ОПАСНИ

    25 0 Отговор
    САМОУВЕРЕНИТЕ ХЛАПАЦИ КОИТО КАРАТ И СИ ГЛЕДАТ И ЧАТЯТ С ТЕЛЕФОНИТЕ. 1 СЕЙУНДА НЕВНИМАНИЕ,ЦЯЛ ЖИВОТ СТРАДАНИЕ. ПЪТЯТ НЕ Е КОСМОС.

    14:38 10.07.2026

  • 6 Верно ли

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Е го пак тоя, кво квичиш бе, нали си у градския транспорт, пък утре и ти ще си 70+!

    Коментиран от #13

    14:39 10.07.2026

  • 7 Не са

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "ццц":

    по опасни от пишлемета, на които хормоните са им повече от акъла и се мислят за голямата работа. От тежкарлък и да се докажат пред някойя кифла правят глупости.. "големи мъже" , отворковци... доакто сане белята. После излиза родата да ми обяснява, колко добре дете бил..
    Но преди за проеден път да се повдига тава дискусия, нека всеки да да знае, че живота е еднопосочен и днес е на 20, утре на 70...

    14:41 10.07.2026

  • 8 Възрастните са по отговорни

    23 2 Отговор
    и внимателни на пътя въпреки занижените рефлекси. проблем е дебилното милениум поколение със самочувствие,но без грам мозък.

    14:44 10.07.2026

  • 9 Съгласен съм само с големи условности

    10 4 Отговор
    Може да се изискват периодични прегледи на водачи над 70 години с два прегледа:
    - Дали страда от някаква форма на деменция
    - Дали има проблеми със зрението и слуха и се изисква да шофира с очила и слухов апарат
    - Невролог да провери дали има някакво голямо забавяне на рефлексите

    Всичко останало е излишна и груба форма на дискриминация.

    14:44 10.07.2026

  • 10 Браво

    16 0 Отговор
    За тях автомобилът отдавна е изгубил функцията си на играчка или символ на социален статус, превръщайки се в чисто средство за придвижване.
    Най-опасни на пътя са комплексарите които не зачитат ЗДП и ППЗДП!

    14:44 10.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "ццц":

    Така е.
    Възрастните са опасни, защото здравето и зрението им не са като на младини❗
    Младите са опасни, защото хормоните им бушуват и се мислят за безсмъртни❗
    Матаристити са опасни, щото летят ниско❗
    Жените са опасни, щото и те не знаят какво ще направят❗
    ТИРажиите са опасни, защото машините им са по 30-40 тона❗
    Те даже ватманите ги вършат едни .....❗

    14:47 10.07.2026

  • 12 Зайко

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Надрусани,пияни и арогантни младежи явно са безопасни.Оставете по старите да си спазват правилата и да си карат колите,а не подвижните дискотеки на бабаитите.

    14:52 10.07.2026

  • 13 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Верно ли":

    Аз ще съм на 100 + , а ти отдавна ще си тор ....!!!

    14:54 10.07.2026

  • 14 така де

    2 0 Отговор
    Не са по-опасни от тираджия по магистралата.......следва продължение........

    14:57 10.07.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор
    Радикалното затягане на контрола в автошколите, въвеждането на напълно независими и безкомпромисни изпити за младите водачи и елиминирането на корупцията при получаването на свидетелство за управление са мерките, които реално биха променили черната статистика на асфалта.


    НАЙ-НАКРАЯ ДА ЧУЯ НЕЩО СМИСЛЕНО В МЕДИЯ!


    Оказва се, че сухата статистика на пътната полиция за броя на инцидентите и реалният риск невинаги вървят ръка за ръка,

    ЕТО И ОЩЕ НЕЩО, ВАЖНО - ЗАЩОТО ДОКАТО МЕДИИТЕ ГОВОРЯТ ЗА ДЖИГИТИ И СКОРОСТ - СУХАТА СТАТИСТИКА НА МВР ПОКАЗВА ДРУГИ УБИЙЦИ НА ПЪТЯ НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО СЪС СКОРОСТТА!!!

    15:01 10.07.2026

  • 16 Да уточня

    0 0 Отговор
    Радо, е тва "deceleration силите" да ги беше превел на български , та пенсионерите като мене да го разберат !

    15:02 10.07.2026

  • 17 абе, луди ли сте ?

    2 2 Отговор
    Какво ви става, хорааааа?
    Спите ли, когато сте в трафика?
    Не забелязват ли кои са
    най-наглите, най-неразумните,
    най-агресивните водачи на пътя?
    Колко пъти видяхте възрастен шофьор да натиска клаксона, докато този пред него е спрял на пешеходна пътека, или пък да лети на кръстовището и да минава почти на червено, видяли ли сте възрастен шофьор да сече пътя и от крайно дясна лента да завие наляво, заставайки пред всички нагло и опасно?
    Защо настройвате хората срещу възрастните ? Не стига, че винаги на първо място за всички разходи в държавата са виновни пенсионерите, а сега им вземете и книжките. Не разбирате ли, че това отношение премина границите на нормалността? Когато има някакво произшествие, виновният - дали е млад или възрастен, ще си понесе вината. Защо осъждаме хората без причина, само защото са възрастни, само защото са бедни, само защото са от други етноси, само защото са инвалиди и пр.подобни характеристики?
    Ами то, по тази логика, животът да спре веднага, щом човек вземе пенсия и да се свършва с този терор.

    15:02 10.07.2026

  • 18 Да, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ами":

    съм видял да кара с 50км/ч на междуградско,при което се образува колона от около 30автомобила! Ето това е предпоставка за тежки ПТПта!

    15:04 10.07.2026

  • 19 Давид

    1 0 Отговор
    Най опасно за гражданите е модела на държавата , който ДС упражнява върху нас . Между нас врагове няма . Вие сте враговете

    15:06 10.07.2026