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Швейцарци разработиха евтино синтетично гориво

Швейцарци разработиха евтино синтетично гориво

14 Юли, 2026 12:26 989 9

  • гориво-
  • синтетично гориво-
  • евтино

В момента се произвеждат до 10 хиляди литра годишно

Швейцарци разработиха евтино синтетично гориво - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Решението на Европейския съюз да остави „задна врата“ за двигателите с вътрешно горене с нулеви въглеродни емисии и след планирания краен срок за нулеви емисии през 2035 година поддържа конвенционалния двигател на изкуствено дишане, но въпреки това астрономическата цена на синтетичните горива остава огромна пречка за обикновените шофьори. Конвенционалните синтетични горива традиционно изискват огромно количество електрическа енергия, за да разградят водата на водород, преди да го комбинират с уловен въглероден диоксид за синтезиране на течни въглеводороди. Този изключително енергоемък процес поддържа цените на твърде високи за нормалния потребител, което заплашва да превърне синтетичния бензин в луксозна привилегия, запазена изключително за екзотични спортни автомобили и техните богати собственици.

Сега швейцарският стартъп Gota Energy се стреми да пренапише изцяло икономиката на зелените горива. Роден от академично сътрудничество с Empa, Швейцарските федерални лаборатории за наука и технологии на материалите, съоснователите Алесия Чезарини и Али Саадун са разработили процес, който напълно заобикаля тези скъпи и сложни химически пътища. Вместо да разчитат на суров водород, техният подход започва с използването на прости алкохоли като метанол или етанол, вече получени от възобновяеми и биогенни източници и дехидратирането им до газове като етилен и пропилен.

Магията се случва в специализиран реактор, където тези газове се подлагат на химична реакция, известна като олигомеризация. Тук влиза в действие патентованата от Gota Energy серия от високоефективни катализатори. Тайният катализатор действа като молекулна сглобяваща линия, съединявайки по-малки газови молекули, за да образува по-дълги и по-сложни въглеводородни вериги, които напълно наподобяват конвенционалния бензин на петролна основа. Тъй като този метод значително намалява броя на производствените етапи и понижава енергопотреблението по време на синтеза, Gota Energy очаква производството на горивото ѝ в търговски мащаб да бъде значително по-евтино.

Най-важното за автомобилните ентусиасти е, че полученото гориво действа като истински заместител. Независими лабораторни тестове вече потвърдиха, че синтетичният бензин достига октанов номер от 95, което съответства на стандартния безоловен бензин на бензиностанциите. Това означава, че шофьорите ще могат да го наливат директно в резервоарите на своите настоящи, немодифицирани превозни средства, без да се налага да сменят горивните тръби, да променят системите за впръскване на гориво или да препрограмират електронните блокове за управление на двигателя.

Макар че в момента Gota Energy тества химичния процес с лабораторен прототип, произвеждащ 10 000 литра годишно, мащабирането на производството е най-голямото препятствие. Стартъпът вече се подготвя да увеличи производството до един милион литра годишно. Вместо да се опитва да снабдява обществените бензиностанции веднага, компанията се насочва към сектора на тежката горска техника за първия си пилотен проект. Дърводобивната техника работи при екстремни условия на висока натовареност, което ще подложи на изпитание характеристиките на горивото, а тъй като тези превозни средства се зареждат в централизирани депа, Gota Energy може да избегне необходимостта от скъпа търговска дистрибуторска мрежа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    ЕвроГанчо ще подкара возилата на олио от фритюрниците.

    Коментиран от #3

    12:32 14.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ами той петролът всъщност е заместител❗

    12:32 14.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не ще , а отдавна го карат❗
    Явно някой не знае защо това е възможно❗
    Та нали първият източник на гориво е бил
    ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО❗

    Коментиран от #5

    12:35 14.07.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    Само не схванах, защо етанола/метанола трябва да се разграждат и да се прави нещо с тях, за да се пари гориво, при п оложение, че и двете съединения съвсем спокойно си горят в цилиндрите на бензиновите автомобили. Алкохолите са си прекрасно гориво и без да ги правите нещо.
    Освен това не разбрах смисълът да се правят синтетични горива от ВЪГЛЕВОДОРОДИ, след като уж ограничаваме парниковите газове? Та нали иманно заради ВЪГЛЕРОДА се получават??

    13:02 14.07.2026

  • 5 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не си прав. Първият източник на гориво за първите ДВГ е т. нар "светлинен газ", който се е добивал като вторичен продукт при коксуването на въглищата.
    В далечната 1852-ра (по спомен) Жан Леноар изобретява първият ДВГ. З негово гориво се е ползвал точно тоя газ.
    За фъстъченото масло не знам, но всички мастни киселини (вкл. и то) са прекрасно гориво за двигателите работещи по цикъла на Дизел. За бензиновите (тези на Ото), маслата не са гориво.

    Коментиран от #6, #7, #9

    13:09 14.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    "За фъстъченото масло не знам"
    Ами като НЕ знаеш - чети бе човек, чети❗
    Сега поне има много възможности❗

    13:44 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    От 1893 г. се разработва новият двигател в Аугсбургския машиностроителен завод (от 1904 г. "МАН") при финансовото участие на компаниите на Фридрих Круп и братя Зулцер . Първият функциониращ двигател е направен от Дизел там след четири години. Мощността му е 20 конски сили при 172 оборота в минута и КПД 26.2% при тегло пет тона. Тези параметри превъзхождат с много съществуващите тогава двигатели на Ото – с КПД 20%, и корабните парни турбини – с КПД 12%, което предизвиква незабавен интерес от страна на промишлените предприятия.

    Известният днес "дизелов" двигател всъщност някога е можело да бъде задвижван и с растителни масла. Първият двигател на Дизел е направен да работи с фъстъчено масло."

    13:52 14.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    НАКРАТКО,
    ПЪРВИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ДИЗЕЛ Е НАПРАВЕН ДА РАБОТИ С ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО❗

    13:53 14.07.2026