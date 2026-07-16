Официален поглед към първия електрически Range Rover

Докато няколко луксозни марки прекараха последните няколко години в налагането на радикални, аеродинамични, яйцевидни дизайни на електромобили на традиционните купувачи, предстоящият Range Rover Sport Electric поема освежаващо консервативен път. С изключение на затворената предна решетка и очевидното отсъствие на физически ауспуси, този автомобил с нулеви емисии е проектиран така, че да изглежда практически идентичен с модела с двигател с вътрешно горене.

Под познатата, мускулеста каросерия се крие изключително гъвкавата модулна надлъжна архитектура на Jaguar Land Rover, известна като MLA-Flex. Това е същата платформа, която поддържа стандартните варианти с двигател с вътрешно горене и плъг-ин хибридни варианти, което доказва, че инженерният екип на британската марка е проектирал тези шасита да понасят тежки батерии още от самото начало. Това означава, че купувачите запазват класическото изправено присъствие на пътя, познатата позиция на водача и елегантните пропорции на стандартния SUV.

Макар някои фенове в областта на електромобилите да се оплакват, че споделянето на платформа с автомобили с двигатели с вътрешно горене компрометира интериорното пространство, техническите спецификации на този британски модел говорят сами за себе си. Range Rover Sport Electric се очаква да разполага с конфигурация с два мотора, осигуряваща до 405 kW (550 PS) и мигновен въртящ момент от 850 Nm. Тази мощност се черпи от масивен акумулаторен пакет с полезен капацитет 118,5 kWh, съставен от усъвършенствани, подредени на два слоя цилиндрични клетки. Благодарение на усъвършенствана 800-волтова електрическа архитектура собствениците ще могат да се свързват към ултрабързи зарядни устройства за постоянен ток, за да заредят акумулатора от 10% до 80% за приблизително 20 минути. Според европейския тестов цикъл WLTP се очаква този луксозен кросоувър да постигне пробег до 611 километра с едно зареждане.

Естествено, Land Rover не прави компромис с легендарните си офроуд способности в името на екологичността. Това задвижвано с батерия SUV запазва своето усъвършенствано адаптивно въздушно окачване и въвежда изключително интелигентен, калибриран за офроуд режим на шофиране с един педал, който позволява на автомобила да се придвижва в пълна тишина. Стандартното четириколесно управление също е налице, за да помогне за компенсиране на значителното му собствено тегло от около 2 700 килограма, като намалява радиуса на завиване по тесните градски улици.

Вътре в кабината се очаква да се запази същият минималистичен лукс, какъвто се среща в настоящите стандартни модели. Това означава, че шофьорите ще се насладят на висококачествени устойчиви материали, изключително удобни седалки и голям централен сензорен екран с най-новия софтуер. Премиерата се очаква по-късно през тази година.