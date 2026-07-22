Land Rover се откъсва от историята си с Range Rover GT

Land Rover официално разширява гамата си с неочаквано попълнение - Range Rover GT. Противно на първоначалните спекулации, това не е пряк наследник на Velar. Вместо това моделът се появява като самостоятелен пети член на семейството Range Rover, проправяйки нови хоризонти за марката, като заменя традиционния квадратен силует на SUV с елегантен, по-ниско разположен профил, вдъхновен от комбитата. С размери, по-близки до тези на Range Rover Sport, GT се отличава с плавно извитата си линия на покрива, придавайки му много по-автомобилен вид, отколкото всичко, което сме виждали досега с емблемата на марката.

Под новаторската каросерия се крие съвсем новата платформа на JLR – Electrified Modular Architecture (EMA). Въпреки че първоначално ще се появи на пазара като изцяло електрически автомобил, Land Rover планира да представи и хибридна версия в бъдеще. Предвид по-ниския си просвет и дизайна, ориентиран към шофиране по път, GT вероятно жертва част от екстремните офроуд способности, характерни за останалите модели от гамата, в полза на изтънчеността при шофиране по път. Официалните технически данни все още се пазят в тайна, макар че един поглед към цифровия приборен панел подсказва, че оставащ пробегът е около 450 километра при 80 процента заряд на батерията.

Стъпвайки вътре се разкрива салон, който се отличава значително от настоящия интериорен дизайн на Range Rover. Вместо да зашеметява водача и пътниците с агресивна „стена от стъкло“, таблото запазва изтънчена естетика. Купувачите ще имат възможност да избират между четириместна конфигурация 2+2 – с масивна централна конзола, оборудвана с безжично зареждане, поставки за чаши, подлакътник и специални бутони за климатичната система – или традиционна задна седалка с три места.

Атмосферата в интериора е силно фокусирана върху лукса и простора, подпомогната от обширен панорамен стъклен покрив и щедро пространство за краката на задните седалки. Въпреки че физическите превключватели са значително намалени в полза на интегрираните в сензорния екран контроли за климатичната система, зад волана остават физически лостове, заедно с няколко основни бутона за тактилно управление. Производството ще се осъществява във Великобритания, а повече подробности ще разберем по-късно през годината.