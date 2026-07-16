Продава се единствения в света мотоциклет с V10 от Dodge Viper

Eдин от най-смелите и високоскоростни инженерни проекти, които някога са били замислени вмотоциклетния свят, се отправя към търговете. Докато в момента се залага изключително много на електрификацията, британският инженерен виртуоз Алън Милярд е прекарал почти две десетилетия в доказване, че огромен 8,0-литров двигател от американски автомобил всъщност може да бъде укротен и на две гуми.

Произведен първоначално през 2009 година след петгодишен процес на изработка, легендарният Millyard Viper V10 официално ще бъде предложен на търг на H&H Classics на 22 юли, който ще се проведе в Националния музей на мотоциклетите в Солихъл, Великобритания. Предлаган директно от личната колекция на Милиард, този напълно законен за движение по пътищата и регистриран шедьовър има предварителна оценка от 100 000 до 150 000 британски лири. Предвид глобалната култова популярност, която Милиард е натрупал, и изключителния механичен произход на този уникален круизър, експертите от бранша очакват наддаването да надхвърли значително тези първоначални консервативни оценки.

Това, което превръща Millyard Viper в такъв триумф на индустриалния дизайн, е колко изчистено е вграден колосалният, тежащ 318 килограма двигател във функционално двуколесно шаси. Закупен от eBay от модел Dodge Viper GTS от 1995 година, масивният двигател развива приблизително 500 конски сили и 712 Нм въртящ момент. Вместо да конструира гигантска, тежка рама около блока на двигателя, Millyard използва самия V10 като носещ елемент на шасито, като закрепва специално изработени тръбни стоманени и алуминиеви подрамки директно към двигателя и закрепва едностранния шарнирен лост директно към корпуса на скоростната кутия.

Предната част се поддържа от специално изработени, издръжливи вилки с масивни 75-милиметрови колове, адаптирани от хидравлични цилиндри на JCB, докато задното окачване използва двойка модифицирани моноамортисьори от Yamaha R1, за да понесе огромния въртящ момент. От първото си изпитателно каране, при което мотоциклетът достигна зашеметяващите 333 км/ч тестовата писта „Брънтингторп“, Милярд е навъртял над 14 500 километра на километража. Машината дори си осигури място в книгата на рекордите на „Гинес“ през май 2023 година, когато Милярд и телевизионният водещ Хенри Коул постигнаха зашеметяваща скорост от 295,3 км/ч при каране в тандем на летище „Елвингтън“.