VW е обмислял ID.Buzz с бензинов двигател, но проектът бързо е отпаднал

В отчаян опит да разрешат проблема с тревогата относно пробега на VW ID.Buzz и да разширят привлекателността му, инженерите на Volkswagen са проучили възможността да вмъкнат в шасито удължител на пробега, задвижван с бензин. Стефан Меча, ръководител на Volkswagen Commercial Vehicles, разкри, че екипът сериозно е обмислял добавянето на малък двигател с вътрешно горене, който да действа изключително като бордови генератор за дозареждане на високоволтовата батерия по време на движение.

Идеята за спасение чрез бензинов двигател, обаче е загинала почти веднага на чертожната дъска поради сериозни ограничения при разполагането на компонентите. Архитектурата MEB, на която се основава ID. Buzz, е проектирана строго като специализирана платформа за електромобили с батерии. Поради тази специфична конструкция за чисто електрически автомобили, ID. Buzz се отличава с къси предни надвеси, което не оставя никакво физическо пространство под предния капак, в което да се натъпчат генератор с вътрешно горене, радиатори за охлаждане и изпускателна система, без да се пристъпи към пълно и финансово разорително препроектиране на предната структура на автомобила.

Макар че ID. Buzz с удължен пробег е окончателно отхвърлен, Volkswagen активно се ориентира към електромобили с генераторно подпомагане в други свои дивизии. В Китай автомобилният производител наскоро пусна на пазара ID. Era 9X съвместно със SAIC, съчетавайки 1,5-литров бензинов генератор с масивна батерия. В САЩ възродената марка Scout на VW ще предлага задвижващи системи за удължаване на пробега както за Traveler, така и за пикапа Terra. Поглеждайки по-далеч в бъдещето, предстоящата платформа Scalable Systems Platform (SSP) на Volkswagen Group се проектира от самото начало така, че да приема бензинови двигатели, функциониращи като специализирани удължители на пробега, като по този начин се гарантира, че бъдещите платформи няма да страдат от ограниченията на MEB по отношение на пространството.