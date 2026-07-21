Новини
Авто »
VW е обмислял ID.Buzz с бензинов двигател, но проектът бързо е отпаднал

VW е обмислял ID.Buzz с бензинов двигател, но проектът бързо е отпаднал

21 Юли, 2026 19:28 514 6

  • vw-
  • volkswagen-
  • id.buzz-
  • двг

Поставянето на традиционен агрегат би повишило значително цената

VW е обмислял ID.Buzz с бензинов двигател, но проектът бързо е отпаднал - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В отчаян опит да разрешат проблема с тревогата относно пробега на VW ID.Buzz и да разширят привлекателността му, инженерите на Volkswagen са проучили възможността да вмъкнат в шасито удължител на пробега, задвижван с бензин. Стефан Меча, ръководител на Volkswagen Commercial Vehicles, разкри, че екипът сериозно е обмислял добавянето на малък двигател с вътрешно горене, който да действа изключително като бордови генератор за дозареждане на високоволтовата батерия по време на движение.

Идеята за спасение чрез бензинов двигател, обаче е загинала почти веднага на чертожната дъска поради сериозни ограничения при разполагането на компонентите. Архитектурата MEB, на която се основава ID. Buzz, е проектирана строго като специализирана платформа за електромобили с батерии. Поради тази специфична конструкция за чисто електрически автомобили, ID. Buzz се отличава с къси предни надвеси, което не оставя никакво физическо пространство под предния капак, в което да се натъпчат генератор с вътрешно горене, радиатори за охлаждане и изпускателна система, без да се пристъпи към пълно и финансово разорително препроектиране на предната структура на автомобила.

Макар че ID. Buzz с удължен пробег е окончателно отхвърлен, Volkswagen активно се ориентира към електромобили с генераторно подпомагане в други свои дивизии. В Китай автомобилният производител наскоро пусна на пазара ID. Era 9X съвместно със SAIC, съчетавайки 1,5-литров бензинов генератор с масивна батерия. В САЩ възродената марка Scout на VW ще предлага задвижващи системи за удължаване на пробега както за Traveler, така и за пикапа Terra. Поглеждайки по-далеч в бъдещето, предстоящата платформа Scalable Systems Platform (SSP) на Volkswagen Group се проектира от самото начало така, че да приема бензинови двигатели, функциониращи като специализирани удължители на пробега, като по този начин се гарантира, че бъдещите платформи няма да страдат от ограниченията на MEB по отношение на пространството.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Сложете му един 2 тди двигател и проблема е решен.

    19:50 21.07.2026

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Бензинов мотор с нормална автоматична трансмисия(да не е DSG).

    20:05 21.07.2026

  • 3 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Истината е че още докато са мъдрили идеята някой ги е наклепал на урсулите и те са спрели проекта, така действат Другарките в ЕСССР!

    20:09 21.07.2026

  • 4 Пешо

    3 0 Отговор
    Много джалко.

    20:14 21.07.2026

  • 5 Пльок, пльок

    4 0 Отговор
    И фльоксваген отпада. Путин е виновен!

    20:16 21.07.2026

  • 6 МПС

    2 0 Отговор
    Тия не фалираха ли вече

    20:38 21.07.2026