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Случва се тиха, но фундаментална трансформация под капака на новите коли

Случва се тиха, но фундаментална трансформация под капака на новите коли

1 Юли, 2026 09:52 1 222 15

  • автомобили-
  • кабели-
  • алуминий

Индустрията масово пренаписва правилата, заменяйки скъпата мед с по-лека и икономична алтернатива

Случва се тиха, но фундаментална трансформация под капака на новите коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният свят преживява тиха, но фундаментална трансформация под капака. Водещите конструктори масово загърбват традиционните медни проводници за сметка на алуминиевите сплави. Този стратегически ход е продиктуван от два основни фактора, които вълнуват всеки съвременен мениджър: трескавото преследване на по-ниско тегло и стремежът за овладяване на непрекъснато растящите производствени разходи. Сред пионерите, които вече интегрират олекотения метал, се нареждат емблематични имена като Ferrari и BMW, докато иноватори като Tesla и китайските технологични остриета XPeng, Xiaomi и AVATR залагат на това решение по подразбиране.

Икономическата логика зад тази миграция е напълно безапелационна. Пазарите на суровини бяха разтърсени от безпрецедентен скок в цената на медта, която по-рано през годината доближи психологическата граница от 15 000 долара за тон. На този фон алуминият изглежда като истинско спасение със своите нива от около 3100 долара за тон. Когато финансовото съотношение между двата ресурса прекрачи критичния праг за рентабилност, за бордовете на директорите стана просто невъзможно да пренебрегват алтернативата. Анализаторите от JPMorgan прогнозират, че този структурен преход ще свие глобалното потребление на мед с 2% още в рамките на настоящата година, а до края на текущото десетилетие спадът в търсенето може да достигне осезаемите 6%.

Макар финансовите ползи да са очевидни, мотивите на някои производители са изцяло инженерни. Италианската легенда Ferrari например внедрява алуминиеви захранващи трасета още през 2025 г. в архитектурата на хибридния спортист 296. Впоследствие технологията се пренесе и в останалата гама на марката от Маранело, включително и в първия изцяло електрически суперавтомобил Luce. Инженерите отчитат редукция на теглото на кабелната мрежа с впечатляващите 15 до 20 на сто. За бранд от такъв калибър водещ аргумент е именно динамиката и диетата на каросерията, а не толкова оптимизацията на счетоводния баланс.

Германският премиум производител BMW пък притежава завиден опит в тази сфера, експериментирайки с алуминиеви жици от над петнадесет години, като началото бе поставено тихомълком в BMW Серия 1 през далечната 2011 г. С еволюцията на електрическата мобилност и навлизането на шестото поколение на системата eDrive, баварците вече разчитат на сребристия метал както за високоволтовите си тракционни вериги, така и за стандартната нисковолтова бордова мрежа. По всичко личи, че към този лагер се подготвя да се присъедини и конгломератът Stellantis, макар че ръководството му за момента предпочита да запази официално мълчание по темата.

Разбира се, пълната капитулация на медта не предстои утре. Физичните закони налагат своите ограничения, тъй като електрическата проводимост на алуминия е едва около 61% от тази на неговия съперник. За да се компенсира този дефицит и да се пренесе същото количество енергия, проводниците изискват по-голямо напречно сечение, което усложнява компоновката. Освен това преоборудването на заводите и ревизията на сложните електронни схеми са свързани със сериозни първоначални инвестиции.

Въпреки тези технологични предизвикателства, експертите са единодушни, че процесът е необратим и тепърва ще набира скорост. При електромобилите всеки спестен грам означава допълнителни километри пробег с едно зареждане. В ерата на безмилостна ценова война и изострена конкуренция, производителите просто не могат да си позволят лукса да игнорират възможността да олекотят както превозните средства, така и своите бюджети.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    8 1 Отговор
    абе мисирчо и като олекотят електрокара с два-три килограма с колко ще му вдигнат пробега с 100 километра ли.

    Коментиран от #3

    10:06 01.07.2026

  • 2 Механик

    19 1 Отговор
    С какъв патос само се опитвате да ни убедите, че мизерията е нововъведение, а немотията е откритие с космическо значение, а? Големи сте мушмуроци.
    Алуминиев многожилен проводник = лек и евтин както като материал, така и като производство.
    Обаче след 2-3 години вътре в изолацията на кабела остава само бял прашец с никаква електрическа проводимост. От там, колата става негодна и бива изхвърлена. Ефекта за околната среда е ужасяващ.
    Но менажерите имат нужда от евтина за производство кола, която да бъде продадена скъпо и изкара 2-3 години. След което да бъде изхвърлена за да бъде купена нова кола.
    На това се казва тотално пилеене на ресурси, за които вече се водят войни, а земята става все по-мръсна.

    10:10 01.07.2026

  • 3 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Не му обръщай внимание! Човекът е тотално далеко от материята по която пише. Но пък му се плаща и той пише каквото му преведе ИИ. Гладно се не живее. Дай да му влезем в положението!

    10:11 01.07.2026

  • 4 оня с коня

    0 2 Отговор
    алуминия и сплавите са познати от много години , по евтин е ама има по-голямо съпротивление

    китайските ел. двигатели са градински помпи която е с алуминий изгаря бързо

    то ако можеше без бакър ехееее

    10:12 01.07.2026

  • 5 Зевс

    5 0 Отговор
    Икономията е майка на мизерията.

    10:21 01.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Отдавна СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ изместиха ВСИЧКИ инженери и дизайнери-
    резултатът е евтини еднодневки без душа❗

    10:23 01.07.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Вероятно за всяко приложение има алтернатива. Вчера обсъждахме с колеги.

    10:26 01.07.2026

  • 8 с две думи

    2 0 Отговор
    Ближат си оная работа за сол.

    10:28 01.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    😀😀😀😀
    "При електромобилите
    всеки спестен грам означава
    допълнителни километри пробег
    с едно зареждане"
    😀😀😀😀
    Значи всеки спестен
    КИЛОГРАМ означава
    допълнителни ХИЛЯДИ километри
    пробег с едно зареждане❗
    😀😀😀😀

    10:29 01.07.2026

  • 10 гост

    3 0 Отговор
    фалш, ше спестим 5 грама от кабели но ще сложим 4х електрически дръжки дето тежат по 1кг и струват стотци евра. И пестим от тегло от меддта - разправяйте ти тези на някой друг

    10:37 01.07.2026

  • 11 икономиста с коня

    3 0 Отговор
    те затова са куци коне с три бутала да икономисат и от буталата

    10:40 01.07.2026

  • 12 Фарадей

    4 0 Отговор
    Нскоро ми попадна развалена китайска прахосмукачка. Оказа се с изгорял ротор. Когато започнах да се опитвам да го ремонтрирам , се оказа че намотките са от стомамема помеднена тел.Дори измерени с елементарен мултицет, резултатите не са никак добри.Медта си е мед и това е.Отдавна в учебниците по електротехника е написано къде се използват медни и къде алуминиеви проводници.Опитите на сегашните инжинери да пренапишат физиката няма да завършат с успех.

    10:42 01.07.2026

  • 13 ТАЗИ ДАЛАВЕРА

    3 1 Отговор
    ЕРП-тата в България я прилагат от години. Извадиха медните кабели останали от соца и ги изнесоха в Чехия, а тука слагат алуминиеви.

    Коментиран от #14, #15

    10:46 01.07.2026

  • 14 Фарадей

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ТАЗИ ДАЛАВЕРА":

    Това не е така. Прочети някой учебник за мрежи високо напрежение. Още от едно време е установено , че при висок волтаж сее получава т.н. скин ефект. Поради тази причина, лекотата на алуминия и стойността на медта, се използват алуминиви проводници, които в средата имат носещо стоманено въже. Там алуминият няма проблем. Но ако направиш с алуминиеви жици инсталацията на един струг с CPU или мощен агрегат ти гарантирам сериозни ядове.

    10:57 01.07.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТАЗИ ДАЛАВЕРА":

    кои ни е виновен че си продадохме родината?

    не са виновни евн енерго про и останалите изедници че им дадохме медните си далекопроводи

    има ли обесени продажни евроАТЛАНТИЦИ ? а трябваше да има вече

    11:05 01.07.2026