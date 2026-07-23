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Mercedes връща V8 в C-Class и E-Class

Mercedes връща V8 в C-Class и E-Class

23 Юли, 2026 18:56 508 4

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  • amg-
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  • e-class-
  • e63-
  • c63

Компанията се вслуша във феновете на AMG

Mercedes връща V8 в C-Class и E-Class - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След години на съпротива от страна на закостенелите феновер и посредствени продажби в автосалоните, най-накрая в Афалтербах и Щутгарт нещата започват да се променят. Ръководството на Mercedes-Benz вече открито подготвя почвата за триумфалното завръщане на V8 двигателите, като отговаря директно на очакванията на ентусиастите, които така и не се примириха с тежките четирицилиндрови хибридни заместители в легендарни модели като C63.

Катализаторът за това възраждане на високите динамични характеристики се крие под дългия капак на обновената Mercedes-Benz S-Class, по-конкретно в модела S 580. Този луксозен флагман дебютира с нов 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, отличаващ се с нов колянов вал. Чрез намаляване на въртящата маса коляновият вал, двигателя достига много по-високи обороти, като развива мощност от 530 конски сили. Въпреки че двигателят първоначално е калибриран за ролята на представителен автомобил, високопоставените инженери от AMG следят отблизо неговото развитие, за да оценят как може да бъде адаптиран за мощните спортни седани и комбита на марката.

Членът на управителния съвет на марката, Матиас Гайзен потвърди, че първата фаза от връщането на подходящ V8 хардуер в приложенията с висока производителност официално е в ход. Гайзен отбеляза, че стратегията е поетапен процес, започващ с усъвършенстване на основната архитектура на двигателя, преди да се изготвят производствени планове въз основа на търсенето на глобалния пазар. Тази пътна карта сочи директно към запълването на две големи празнини, които в момента се усещат болезнено в каталога на Mercedes-AMG: истински седан C63 с V8 двигател и безкомпромисно комби E63.

За лоялните към марката фенове замяната на четирицилиндровия двигател в C63 не може да дойде достатъчно скоро. Въпреки че на хартия се похвали с впечатляващите 671 конски сили, електрифицираната 2,0-литрова plug-in задвижваща система носеше сериозно теглово натоварване и нямаше онзи интуитивен звук на изпускателната система, който издигна C63 до статута на икона. Междувременно, на върха на луксозната гама, шестцилиндровият E53 предлагаше приличен вариант, но купувачите продължаваха да настояват за истински E63 с V8 двигател, върховния хищник, който да се състезава с конкурентните комбита с високи динамични характеристики.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъп превод

    1 0 Отговор
    Чрез намаляване на въртящата маса коляновият вал, двигателя достига много по-високи обороти, като развива мощност от 530 конски сили. Въпреки че двигателят първоначално е калибриран за ролята на представителен автомобил, високопоставените инженери от

    19:15 23.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 максим

    1 0 Отговор
    да си купиш мерцедес след2015,това е мазохизъм.
    няма- ни класа,ни качество.немеца,вече коли не може да прави.виж как са нещата в всички сервизи.не в българия.а по-света.пълна скръб,за немските машини.а и германия я тресе яка криза.
    няма газ,всичко скъпо.работници,няма.

    19:27 23.07.2026

  • 4 Ъхъ

    0 0 Отговор
    А зелените урсулки питаха ли?

    19:28 23.07.2026