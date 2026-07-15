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Шоуто на Кларксън и компания се завръща… без Кларксън и компания

Шоуто на Кларксън и компания се завръща… без Кларксън и компания

15 Юли, 2026 19:41 753 8

  • the grand tour-
  • top gear-
  • кларксън

Програмата се завръща след близо две години 

Шоуто на Кларксън и компания се завръща… без Кларксън и компания - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Amazon Prime Video се готви да пусне едно от най-очакваните и най-обсъждани продължения на автомобилно шоу за десетилетието. След като Джереми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей официално сложиха край на легендарното си партньорство в пътешествията през есента на 2024 година, стрийминг гигантът най-накрая е готов да предаде кормилото на ново поколение. Официалното завръщане вече е твърдо насрочено за 4 септември 2026 година, когато и шестте епизода на обновеното „The Grand Tour“ ще излязат едновременно по целия свят, поддържайки високооктановия дух жив под закачливия маркетингов слоган: „Същото шоу. Нови водещи.“

За много автомобилни ентусиасти изборът на водещи представлява блестящо и далновидно предаване на щафетата. На прочутите си огромни шофьорски седалки се настаняват Томас Холанд и Джеймс Енгелсман – блестящите умове зад високо оценения от критиката YouTube канал „Throttle House“ – заедно с Франсис Буржоа, иконата на TikTok, станала известна с видеоклиповете си за влакове, който освен това е и дипломиран инженер-механик.

Продуцентският екип, вече ръководен от Studio Lambert, не планира да намалява характерния за шоуто мащаб с голям бюджет. В предстоящата серия от шест епизода триото се впуска в поредица от характерните за тях брутални приключения, включително прекосяване на безмилостната анголска пустиня със специални състезателни автомобили, дива среща с пилоти на изтребители, задълбочено потапяне в жизнената автомобилна култура на Малайзия и пътуване до Калифорния, за да изпробват най-новите и най-добрите високопроизводителни машини. Въпреки неизбежния скептицизъм на феновете относно това дали някой наистина може да замести оригиналното трио, рестартирането всъщност има официалното одобрение на самия Джереми Кларксън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все едно

    11 0 Отговор
    да направиш таратор, ама без краставици, защото няма кисело мляко. №-та водещи бяха есенцията на предаването. Както се видя в последстве нито приятеля Джоуи можа да спаси предаването...

    19:52 15.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    11 0 Отговор
    Тия не схващат, че зрителите грам не ги интересуват автомобилите! Есенцията бяха именно тримата маняци! Всеки шашав по неговият си начин! Педантичния капитан Бавен, вечно катастрофиралият Хамънд и язвителният и крайно ироничен грубиян Кларксън! Три подправки сътворяващи уникалния микс от забава на фона на яки резачки! Те са душата и сърцето, ако махнеш тях и космически кораби да презентират, няма смисъл!

    Коментиран от #5

    20:01 15.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    6 0 Отговор
    Няма да гледам тия лигльовци! Да го преименоват! Топ Гиар и Гранд Тур приключи там от където започна - в пустинята слагайки ръка ✋ на огромното дърво 🌲

    Кларскън изключи микрофона и поздрави Хамънд и Мей. Каза им нещо, което само те са чули. Това беше - предаването приключи!

    20:03 15.07.2026

  • 4 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Тримата правеха предаването. Интересно, забавно, комично. Без тях не е същото, губи си душата. Така стана с Топ гиър по ББС, така беше и с американската версия, и с новия Гранд тур ще е същото. За съжаление годините се натрупват, просто няма как, това е животът.

    Коментиран от #6

    20:05 15.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    То поколението 6/7 ще се радва на някой с лакирани нокти и ходещ по другия бряг❗

    20:18 15.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Те и "Двама мъже и половина" пробваха без Чичо Чарли, ама се оказа пълен провал❗

    20:19 15.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Леле🫪🫪🫪
    сега видях колата на снимката😀😀😀

    20:21 15.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Дори не мисля да опитвам да го гледам
    Гледал съм видеа на Тротъл Хаус - клише - Томас и Джеймс като цяло са сухари.
    Шоуто не е колите или предизвикателствата - шоуто бяха Джеза Хамънд и Мей! Няма как да ги замениш!

    21:03 15.07.2026