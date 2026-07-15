Шоуто на Кларксън и компания се завръща… без Кларксън и компания

Amazon Prime Video се готви да пусне едно от най-очакваните и най-обсъждани продължения на автомобилно шоу за десетилетието. След като Джереми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей официално сложиха край на легендарното си партньорство в пътешествията през есента на 2024 година, стрийминг гигантът най-накрая е готов да предаде кормилото на ново поколение. Официалното завръщане вече е твърдо насрочено за 4 септември 2026 година, когато и шестте епизода на обновеното „The Grand Tour“ ще излязат едновременно по целия свят, поддържайки високооктановия дух жив под закачливия маркетингов слоган: „Същото шоу. Нови водещи.“

За много автомобилни ентусиасти изборът на водещи представлява блестящо и далновидно предаване на щафетата. На прочутите си огромни шофьорски седалки се настаняват Томас Холанд и Джеймс Енгелсман – блестящите умове зад високо оценения от критиката YouTube канал „Throttle House“ – заедно с Франсис Буржоа, иконата на TikTok, станала известна с видеоклиповете си за влакове, който освен това е и дипломиран инженер-механик.

Продуцентският екип, вече ръководен от Studio Lambert, не планира да намалява характерния за шоуто мащаб с голям бюджет. В предстоящата серия от шест епизода триото се впуска в поредица от характерните за тях брутални приключения, включително прекосяване на безмилостната анголска пустиня със специални състезателни автомобили, дива среща с пилоти на изтребители, задълбочено потапяне в жизнената автомобилна култура на Малайзия и пътуване до Калифорния, за да изпробват най-новите и най-добрите високопроизводителни машини. Въпреки неизбежния скептицизъм на феновете относно това дали някой наистина може да замести оригиналното трио, рестартирането всъщност има официалното одобрение на самия Джереми Кларксън.