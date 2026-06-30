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Софтуерен бъг гаси таблото на Hyundai Tucson

Софтуерен бъг гаси таблото на Hyundai Tucson

30 Юни, 2026 11:33 2 113 2

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  • дисплей

Дигиталният кокпит на популярния SUV гасне по време на шофиране, но тиха безжична поправка вероятно ще спаси собствениците в Европа

Софтуерен бъг гаси таблото на Hyundai Tucson - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дигиталната ера в автомобилостроенето донесе неограничени възможности, но и неподозирани главоболия, а най-пресният пример за това е мащабната акция на южнокорейския производител Hyundai. Марката бе принудена спешно да обяви изтеглянето на точно 96 310 екземпляра от популярния SUV модел Tucson в Съединените щати. По информация на изданието carscoops, причината е софтуерен гаф, който кара виртуалния дигитален кокпит и проекционния дисплей (HUD) внезапно да угасват или да се рестартират по време на движение, лишавайки водача от жизненоважна информация като текущата скорост и оставащото гориво.

Има ли такива коли в Европа?

Да, по информация на изданието motor1, по европейските пътища вече се движат абсолютно същите обновени версии на фейслифтовия Hyundai Tucson (моделни години 2025–2026), които са оборудвани с модерния извит двоен панорамен дисплей и идентична софтуерна архитектура. Тъй като проблемът се крие изцяло в софтуерната логика и комуникационна грешка в софтуера за управление на екраните, европейските модификации теоретично споделят същия риск от софтуерен бъг.

Обявена ли е сервизна акция на Стария континент?

Към настоящия момент (края на юни 2026 г.) официална и масова сервизна кампания за този конкретен проблем чрез Европейската система за бързо известяване (Safety Gate / Rapex) все още не е регистрирана. Важно е обаче да се отбележи , че корейците подчертават, че повредата е изцяло „дигитална“ и не се налага физическа подмяна на екрани, кабели или табла. Проблемът се решава чисто и просто с инсталирането на безплатен пач ъпдейт на софтуера.

Тъй като съвременният Tucson поддържа безжични актуализации от разстояние чрез вградената система Hyundai Bluelink, за пазарите в Европа компанията най-вероятно ще предпочете да „пусне“ тиха софтуерна поправка директно по въздуха. Това означава, че софтуерът на европейските автомобили може да бъде коригиран автоматично, без да се налага собствениците да посещават дилърствата или да се стига до гръмки официални изтегляния.

Ако притежавате новия Tucson и забележите премигване или самоволно рестартиране на таблото, съветът на специалистите е да проверите менюто за налични софтуерни актуализации в инфоразвлекателната система или да се свържете с официалния представител на марката в България за диагностика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Така е, така е!!! Щото всички вече са стисльовци, а не инженери!!! На истинското табло и да угаснат крушките, стрелките пак се виждат!!!

    11:46 30.06.2026

  • 2 Е то

    1 0 Отговор
    Това е само началото , ще трябват вече и антивирусни програми !

    12:49 30.06.2026