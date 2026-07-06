Kia тества ново поколение на най-продавания си модел (ВИДЕО)

Kia отказва да позволи на своя безспорен световен хит да лежи на лаврите си. След като Sportage отбеляза близо 570 000 доставки по целия свят — като сам по себе си съставлява повече от 18 процента от общия обем на марката — корейският автомобилен производител вече е започнал тестове на дългоочакваното шесто поколение на Sportage. Въпреки че настоящият модел от пето поколение претърпя цялостно обновяване на дизайна неотдавна, силно камуфлиран прототип беше заснет на видео от регионални канали за шпионски кадри, включително известната южнокорейска телевизия Healer TV. Ранният инженерен прототип разкрива коренна промяна в архитектурата спрямо настоящия модел, като показва значително по-висока и по-изправена стъклена част и по-квадратна обща форма, което ясно показва, че Kia удължава междуосието на автомобила, за да увеличи максимално пространството за пътниците.

Макар че плътните камуфлажни материи успешно скриват по-фините детайли на еволюиращата каросерия на Kia по концепцията „Opposites United“, задната част разкрива поне една спорна дизайнерска черта, която със сигурност ще предизвика дебати сред ентусиастите. Инженерният прототип потвърждава, че Kia се придържа към своя поляризиращ регионален навик да монтира задните мигачи необичайно ниско в ъглите на бронята, като физически отделя сигналните групи от основните, високо разположени задни светлини и потенциално затруднява видимостта за по-високите автомобили, движещи се отзад. За щастие по-значителните еволюционни промени се случват в интериора, където кросоувърът от следващото поколение се очаква да претърпи мащабна цифрова преработка, фокусирана върху нововъведената от Hyundai Motor Group инфоразвлекателна архитектура Pleos Connect, базирана на Android.

Този авангарден софтуерен пакет, който наскоро направи официалния си дебют в серийното производство в премиум модели за вътрешния пазар като новия Grandeur и Ioniq 3 за европейския пазар, ще предефинира напълно изживяването в интериора на Sportage с огромен, многозонов централен сензорен екран. От решаващо значение за ергономията е, че Kia и Hyundai се противопоставят на тенденцията в индустрията към абсолютен цифров минимализъм, като запазват специални, тактилни превключватели. Очаква се Sportage от следващото поколение да запази специален физически ред от твърди бутони непосредствено под основния стъклен дисплей за често използвани функции за климатичната система и аудиосистемата, обграден от тънък, правоъгълен цифров приборен панел, вграден дълбоко в структурата на арматурното табло, за да се поддържат важните показатели директно в естественото зрително поле на водача.

За да се постигнат максимални икономии, голяма част от тази основна екранна технология и свързаните с нея хибридни компоненти ще бъдат споделени с предстоящия Hyundai Tucson от следващо поколение, за който се смята, че ще поведе корпоративното представяне с официална световна премиера по-късно тази година.