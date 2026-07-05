Chery въведе доживотна гаранция за батерии и електрически двигатели на автомобилите си

Китайският автомобилен гигант Chery хвърли истинска бомба на пазара, обявявайки безпрецедентна доживотна гаранция за батерията, електромотора и управляващата електроника на своите електрифицирани модели. Голямата уловка? Това изключително обещание важи за първия собственик на автомобила, стига возилото да не се използва за таксиметрови или други търговски услуги. Дръзкият ход на марката е директен отговор на суперстрогия държавен стандарт за безопасност GB38031-2025, който официално влезе в сила в Китай от 1 юли и моментално разтресе индустрията с невиждани досега критерии.

За да разберем мащаба на събитието, трябва да погледнем самите изисквания, които буквално целят да изкоренят страха от самозапалване на електромобилите. Новите правила диктуват, че при термичен стрес батерията трябва да устои поне два часа без взрив или пламъци. Нещо повече – при инцидент купето трябва да остане напълно защитено от дим в продължение на първите пет минути, давайки на пасажерите ценно време за евакуация. Изпитанията за механична якост също звучат брутално: акумулаторите се обстрелват със стоманени топки, а след 300 експресни цикъла на бързо зареждане системата се подлага на умишлено късо съединение, което в нито един случай не бива да прераства в пожар.

От Chery обаче демонстрират желязно самочувствие, уверявайки клиентите си, че техните технологични разработки под бранда Rhino не просто покриват тези норми, а летят далеч над тях. За да докаже думите си, ръководството извади още един изумителен коз от ръкава си. Оказва се, че ако по някаква случайност се стигне до инцидент с огън заради фабричен дефект на Rhino батерията – без намесата на външни фактори или катастрофи – потърпевшият купувач ще получи напълно нов автомобил от същия модел абсолютно безплатно.

Към днешна дата с модерните енергийни пакети Rhino се оборудват машини от четири ключови подразделения на концерна: Chery, Exeed, Jetour и младежката марка iCar. Паралелно с това компанията кове своето бъдеще чрез сериозни инвестиции и съвместни проекти с лидерите в бранша CATL и Gotion, като голямата цел е през 2027 година на конвейера да стъпят революционните твърдотелни батерии. Този ход на Chery със сигурност ще притисне конкуренцията до стената, принуждавайки останалите играчи в сектора из основи да ревизират не само инженерните си проекти, но и своите гаранционни условия към потребителите.