Chery въведе доживотна гаранция за батерии и електрически двигатели на автомобилите си

Китайският автомобилен гигант Chery хвърли истинска бомба на пазара, обявявайки безпрецедентна доживотна гаранция за батерията, електромотора и управляващата електроника на своите електрифицирани модели. Голямата уловка? Това изключително обещание важи за първия собственик на автомобила, стига возилото да не се използва за таксиметрови или други търговски услуги. Дръзкият ход на марката е директен отговор на суперстрогия държавен стандарт за безопасност GB38031-2025, който официално влезе в сила в Китай от 1 юли и моментално разтресе индустрията с невиждани досега критерии.
За да разберем мащаба на събитието, трябва да погледнем самите изисквания, които буквално целят да изкоренят страха от самозапалване на електромобилите. Новите правила диктуват, че при термичен стрес батерията трябва да устои поне два часа без взрив или пламъци. Нещо повече – при инцидент купето трябва да остане напълно защитено от дим в продължение на първите пет минути, давайки на пасажерите ценно време за евакуация. Изпитанията за механична якост също звучат брутално: акумулаторите се обстрелват със стоманени топки, а след 300 експресни цикъла на бързо зареждане системата се подлага на умишлено късо съединение, което в нито един случай не бива да прераства в пожар.
От Chery обаче демонстрират желязно самочувствие, уверявайки клиентите си, че техните технологични разработки под бранда Rhino не просто покриват тези норми, а летят далеч над тях. За да докаже думите си, ръководството извади още един изумителен коз от ръкава си. Оказва се, че ако по някаква случайност се стигне до инцидент с огън заради фабричен дефект на Rhino батерията – без намесата на външни фактори или катастрофи – потърпевшият купувач ще получи напълно нов автомобил от същия модел абсолютно безплатно.
Към днешна дата с модерните енергийни пакети Rhino се оборудват машини от четири ключови подразделения на концерна: Chery, Exeed, Jetour и младежката марка iCar. Паралелно с това компанията кове своето бъдеще чрез сериозни инвестиции и съвместни проекти с лидерите в бранша CATL и Gotion, като голямата цел е през 2027 година на конвейера да стъпят революционните твърдотелни батерии. Този ход на Chery със сигурност ще притисне конкуренцията до стената, принуждавайки останалите играчи в сектора из основи да ревизират не само инженерните си проекти, но и своите гаранционни условия към потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навремето казвахме
11:37 05.07.2026
2 Васил
11:42 05.07.2026
3 Тик- Ток
Коментиран от #7
11:44 05.07.2026
4 Азззззззз
11:44 05.07.2026
5 бих се уловил в уловката
11:46 05.07.2026
6 Механик
То и сиеренето в капана за мишки не свършва и може да ядеш колкото си искаш. Ноооооо... познахте, има една уловка.
Коментиран от #8, #11
11:48 05.07.2026
7 Тик- Ток
До коментар #3 от "Тик- Ток":Ами тъй става ,Германистан като си внесоха инжинери от джунглата
11:50 05.07.2026
8 Тик- Ток
До коментар #6 от "Механик":Ами уловката е ,даваш парите и забрави за гаранция
11:51 05.07.2026
9 Мдаа...
Как се докарахме до тук, м@k@ мy?!?
Коментиран от #10
12:06 05.07.2026
10 Тик- Ток
До коментар #9 от "Мдаа...":Демокрацията ви докара до там
12:07 05.07.2026
11 Баце,
До коментар #6 от "Механик":Беше тая. В момента китайците правят точно каквото са казали. Просто защото в технологично отношение удариха останалия свят в земята и не им се налага да увъртат.
Изобщо, скъпи момиченца и момченца, учете китайски. До броени години ще ни трябва.
12:13 05.07.2026
12 уловки
Външен фактор - ново въвежданите алуминиеви проводници подложени на автомобилни вибрации.
12:39 05.07.2026
13 Най-мръсното производство
12:41 05.07.2026
14 От чужбина
Да не се окаже, че автомобила е почти еднодневка, купи и хвърли?
Аз разбирам доживотна гаранция, ама живота на автомобила да е ... примерно 20 години.
13:23 05.07.2026