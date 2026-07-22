Nissan представи наточения Leaf Nismo

Стратегията на Nissan „Nismo за всичко“ официално достигна следващата си логична цел - Leaf от трето поколение. Макар поставянето на емблемата върху електромобил, предназначен за ежедневни пътувания, да звучи нелогично за феновете, Nissan е поел амбициозната мисия да удвои портфолиото си от модели Nismo до 10 и да увеличи глобалните продажби до 150 000 бройки до 2028 година. Следвайки стъпките на Ariya Nismo и X-Trail Nismo, Leaf Nismo заменя разумните си корени на екологичен хечбек с доза агресивна драма, вдъхновена от пистата.

Визуално флагманският Leaf придобива далеч по-мускулеста осанка благодарение на агресивния аеродинамичен пакет. Дълбок преден сплитер, остри странични прагове, характерните червени ивици и удължен заден спойлер тип „ducktail“ работят заедно, за да намалят аеродинамичното съпротивление, като същевременно добавят функционална притискаща сила. Осанката се подсилва от комплект леки, ексклузивни 19-цолови алуминиеви джанти Enkei, обути в гуми Michelin Pilot Sport 5 с размер 235/45 R19. За съжаление, дизайнерите са предпочели да запазят стандартните корпуси на задните светлини от базовия модел, вместо да заимстват елегантната, вдъхновена от модела „Z“ LED лента по цялата ширина, която се среща при по-високите нива на оборудване на Leaf.

Вътре в кабината Nismo концепцията продължава с опционалните, силно подплатени кожени седалки тип „корито“ на Recaro, проектирани да задържат пътниците на предните седалки на място при завои. Водачът държи волан с плоско дъно, облечен в синтетична кожа, с червена централна маркировка на 12 часа. Червените контрастни шевове, емблемите Nismo по централната конзола и персонализираната телеметрия за динамичните показатели с червени акценти на цифровия приборен панел ви напомнят, че това не е обикновен автомобил.

Под капака Nissan не е добавил допълнителни батерийни модули или електрическа мощност, но екипът за разработка на шасито не се е ограничил само до козметични емблеми. Вземайки много от X-Trail Nismo, електрическият кросоувър получава специализирани амортисьори, оборудвани с клапани, по-твърди пружини, по-дебели стабилизатори и преработени тампони на окачването. Nissan също така променя спортния режим на шофиране в специален „Nismo Mode“ за по-остра и по-незабавна реакция на педала на газта и добавя настройки за регенеративно спиране, регулируеми с лостчета, за да предостави на шофьорите по-прецизен контрол върху прехвърлянето на тежестта при каране по планински пътища.