Знаете ли защо спирачни апарати на Nissan са в различни цветове?

В съвременния свят на спортните автомобили спирачните апарати са се превърнали от скрити механични елементи в основни визуални отличителни белези. Докато много автомобилни производители добавят ярки червени, сини или жълти акценти единствено като стилистичен елемент, Nissan възприема далеч по-методичен подход. За японската марка цветът на спирачните апарати не се избира на случаен принцип, а служи като визуален код за динамичните характеристики, който разкрива основната спирачна система, размерите на дисковете и термичните възможности, скрити зад колелата.

В основата на йерархията на спирачните системи на Nissan стои стандартното сребристо. Монтирани на автомобили за ежедневно пътуване като базовата версия Z Sport, Altima и Rogue, тези традиционни чугунени спирачни апарати са проектирани за плавна и надеждна спирачна сила при ежедневна употреба, а не за издръжливост при високи скорости на пистата. Преминавайки обаче към истински спортен модел като Z Performance, цветовете на спирачните апарати стават червени. С класическо червено покритие, тези леки алуминиеви апарати използват конфигурация с четири бутала отпред и две бутала отзад, затягащи разширени предни и задни дискове, за да осигурят значително по-остра реакция на педала. Налични при обновения Nissan Z NISMO, тези яркочервени спирачни апарати Akebono са покрити със специализирана, термоустойчива боя и лакови покрития, проектирани да издържат на екстремни температурни натоварвания.

Междувременно златните спирачни апарати са знак за италианско партньорство, обозначавайки високопроизводителна система Brembo, която дебютира за първи път в модела R34 GT-R от 1999 година, преди да се превърне в стандартен елемент на R35 GT-R и различни пистови пакети за 350Z.

На върха на спектъра на спирачните системи се намират жълтите спирачни апарати, най-редките и най-мощните спирачни системи в арсенала на компанията. Предназначени изключително за екстремни състезателни машини, оборудвани с изцяло карбон-керамични спирачни системи – като GT-R NISMO 2020 и GT-R Track Edition – жълтото покритие е проектирано да издържа на изключително високи температури на пистата, надхвърлящи 1 000 градуса Целзий, без да губи ефективност или да променя цвета си. С изключение на няколко изключения, нарушаващи правилата, като ултраексклузивния GT-R-50 от Italdesign или Z Proto Spec, ако забележите жълти спирачни апарати на Nissan, това означава, че гледате карбон-керамично оборудване от най-висок клас, проектирано за максимални бързи обиколки