Новини
Авто »
Mazda анонсира „нов“ кросоувър за Европа

Mazda анонсира „нов“ кросоувър за Европа

20 Август, 2026 12:56 969 2

  • mazda-
  • cx-6e

Флагманът на ток комбинира източна електрическа платформа с пренастроена ходова част и свежа интерпретация на дизайна Kodo

Mazda анонсира „нов“ кросоувър за Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия продължава да става свидетел на все по-дълбоки междуконтинентални сътрудничества, при които азиатските технологични архитектури получават европейско шлифоване. Поредният ярък пример за тази тенденция е новата Mazda CX-6e. Моделът, предназначен за Стария континент, всъщност стъпва върху основата на китайския електрически кросоувър EZ-60, разработен от съвместното предприятие Changan Mazda. Въпреки това японската марка е положила сериозни усилия да пренастрои идентичността на превозното средство спрямо изискванията и вкусовете на европейските шофьори.

Външният вид на CX-6e е резултат от съвместната работа между дизайнерските центрове на марката в Япония и Европа. Инженерите и стилистите са имали за задача да интегрират познатата естетика Kodo върху специфичните пропорции на батерийния модел. Философията, наречена Soulful Futuristic Modern, се отличава със снишаващ се покрив, подчертани калници и уникално оформена задна колона, създаваща визуален ефект за отделяне на покривната линия от каросерията. Търсената визия е далеч от тромавите форми на стандартните всъдеходи, а разработването на каросерията е преминало както през дигитално моделиране, така и през традиционните глинени макети в реален размер.

Mazda анонсира „нов“ кросоувър за Европа

Аеродинамиката играе ключова роля за постигане на висока ефективност и изчистен силует. Специални канали в предната част отвеждат въздушния поток директно над капака, а традиционните странични огледала могат да бъдат заменени с компактни видеокамери при високите нива на оборудване. Това инженерно решение максимално доближава серийния модел до първоначалните дизайнерски скици. Специално за европейската модификация студиото в Оберурзел е създало и 21-инчови аеродинамични алуминиеви джанти.

За да съхранят емблематичното за марката усещане за директен контакт между водача и пътя, инженерите са пренастроили напълно окачването и кормилното управление. Именно фината настройка на шасито, а не просто различната табелка на капака, трябва да разграничи европейския CX-6e от китайския му първообраз.

В техническо отношение електрическият кросоувър разчита на задно разположен електромотор с мощност 258 конски сили и батериен пакет с капацитет 78 кВтч. Автономният пробег с едно зареждане достига до 484 километра по цикъла WLTP, а архитектурата поддържа бързо правотоково зареждане с мощност до 200 кВт. Очаква се първите бройки от модела да пристигнат в търговските представителства в Европа и у нас още преди края на 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аеантгард

    3 1 Отговор
    Ха!
    Външния вид.....
    Явно за ценители на външното.
    Казано е: по-важни са уменията.
    И при колите, и при жените.

    13:17 20.08.2026

  • 2 Ммм..даа

    4 0 Отговор
    А колко хиляда-хиляди левъла ше струва тука у БГ-то? Да знам да кътам ли аванса или да го дам у кръчмата, вместо на жената!

    13:19 20.08.2026