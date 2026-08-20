Mazda анонсира „нов“ кросоувър за Европа

Автомобилната индустрия продължава да става свидетел на все по-дълбоки междуконтинентални сътрудничества, при които азиатските технологични архитектури получават европейско шлифоване. Поредният ярък пример за тази тенденция е новата Mazda CX-6e. Моделът, предназначен за Стария континент, всъщност стъпва върху основата на китайския електрически кросоувър EZ-60, разработен от съвместното предприятие Changan Mazda. Въпреки това японската марка е положила сериозни усилия да пренастрои идентичността на превозното средство спрямо изискванията и вкусовете на европейските шофьори.

Външният вид на CX-6e е резултат от съвместната работа между дизайнерските центрове на марката в Япония и Европа. Инженерите и стилистите са имали за задача да интегрират познатата естетика Kodo върху специфичните пропорции на батерийния модел. Философията, наречена Soulful Futuristic Modern, се отличава със снишаващ се покрив, подчертани калници и уникално оформена задна колона, създаваща визуален ефект за отделяне на покривната линия от каросерията. Търсената визия е далеч от тромавите форми на стандартните всъдеходи, а разработването на каросерията е преминало както през дигитално моделиране, така и през традиционните глинени макети в реален размер.

Аеродинамиката играе ключова роля за постигане на висока ефективност и изчистен силует. Специални канали в предната част отвеждат въздушния поток директно над капака, а традиционните странични огледала могат да бъдат заменени с компактни видеокамери при високите нива на оборудване. Това инженерно решение максимално доближава серийния модел до първоначалните дизайнерски скици. Специално за европейската модификация студиото в Оберурзел е създало и 21-инчови аеродинамични алуминиеви джанти.

За да съхранят емблематичното за марката усещане за директен контакт между водача и пътя, инженерите са пренастроили напълно окачването и кормилното управление. Именно фината настройка на шасито, а не просто различната табелка на капака, трябва да разграничи европейския CX-6e от китайския му първообраз.

В техническо отношение електрическият кросоувър разчита на задно разположен електромотор с мощност 258 конски сили и батериен пакет с капацитет 78 кВтч. Автономният пробег с едно зареждане достига до 484 километра по цикъла WLTP, а архитектурата поддържа бързо правотоково зареждане с мощност до 200 кВт. Очаква се първите бройки от модела да пристигнат в търговските представителства в Европа и у нас още преди края на 2026 година.