Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд часове след заявката на Тръмп за среща с Ким

Северна Корея е изстреляла най-малко един неидентифициран снаряд, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Франс прес. По-късно японските власти също съобщиха за предполагаемо изстрелване на балистична ракета към морето, предава БТА.

Изстрелването е извършено само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година. Тръмп същевременно заяви, че Пхенян разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия.

Според южнокорейските военни снарядът е бил изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея. Япония определи изстрелването като вероятно балистично, но първоначално не бяха съобщени подробности за вида на ракетата или за нейния точен маршрут.

Новото изстрелване идва ден след като влиятелната сестра на Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, определи решението на САЩ и Южна Корея да намалят мащаба на съвместните си военни учения като незначително и заяви, че Пхенян продължава да възприема ученията като провокативни.

Въпреки опитите на Вашингтон да възобнови дипломатическия контакт, Пхенян демонстрира, че продължава да развива ракетните си способности. Това създава допълнително напрежение около евентуалното възстановяване на диалога между Тръмп и Ким.

Тръмп и Ким проведоха срещи през 2018 и 2019 г., но преговорите за ядрената програма на Северна Корея впоследствие се провалиха. Сега американският президент отново се стреми към личен контакт със севернокорейския лидер, докато Пхенян продължава да укрепва военния си потенциал.