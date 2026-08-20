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Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд часове след заявката на Тръмп за среща с Ким

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд часове след заявката на Тръмп за среща с Ким

20 Август, 2026 12:56 1 261 31

  • северна корея-
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  • ким чен-ун

Пхенян извърши ново изстрелване на фона на опитите на американския президент да възобнови диалога със севернокорейския лидер

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд часове след заявката на Тръмп за среща с Ким - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изстреляла най-малко един неидентифициран снаряд, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Франс прес. По-късно японските власти също съобщиха за предполагаемо изстрелване на балистична ракета към морето, предава БТА.

Изстрелването е извършено само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година. Тръмп същевременно заяви, че Пхенян разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия.

Според южнокорейските военни снарядът е бил изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея. Япония определи изстрелването като вероятно балистично, но първоначално не бяха съобщени подробности за вида на ракетата или за нейния точен маршрут.

Новото изстрелване идва ден след като влиятелната сестра на Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, определи решението на САЩ и Южна Корея да намалят мащаба на съвместните си военни учения като незначително и заяви, че Пхенян продължава да възприема ученията като провокативни.

Въпреки опитите на Вашингтон да възобнови дипломатическия контакт, Пхенян демонстрира, че продължава да развива ракетните си способности. Това създава допълнително напрежение около евентуалното възстановяване на диалога между Тръмп и Ким.

Тръмп и Ким проведоха срещи през 2018 и 2019 г., но преговорите за ядрената програма на Северна Корея впоследствие се провалиха. Сега американският президент отново се стреми към личен контакт със севернокорейския лидер, докато Пхенян продължава да укрепва военния си потенциал.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    47 5 Отговор
    Северна Корея е суверенна държава и ще си стреля с каквото си иска,това да не ви е колониална бананова република като Цървулланд

    Коментиран от #4

    12:58 20.08.2026

  • 2 ....

    8 37 Отговор
    Севернокорейското население умира от глад, Ким се занимава със снаряди.

    Коментиран от #5, #13

    12:58 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 .....

    9 36 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Северна Корея и Русия не са суверенни държави, защото са изцяло зависими от Китай. Те не могат да съществуват без Китай.

    Коментиран от #6, #7, #31

    13:00 20.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    46 8 Отговор

    До коментар #2 от "....":

    От глад умират цървулите,след войната Северна Корея излиза с 12 000 000 население ,а сега са 26 000 000 ,а цървулите за 35 години западна демокрация от 9 000 000 сега са 6 000 000

    Коментиран от #15, #20

    13:01 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В крайна сметка

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от ".....":

    Чий Крим!?

    Коментиран от #9, #11

    13:06 20.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    15 4 Отговор
    КИМЧО СЕ РАДВА, ЧЕ КРАВАТА МУ СЕ КЛАНЯ

    13:13 20.08.2026

  • 9 Как чии е Крим бре...?

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "В крайна сметка":

    Крим е български! Велика България..още от 650г. при Батбаян и Кубрат!!!

    13:13 20.08.2026

  • 10 Ами

    14 3 Отговор
    Кимчо в чест на бат Дончо е гръмнал пиратка ...

    13:14 20.08.2026

  • 11 Хихи

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "В крайна сметка":

    чиято е и укристан - РФ

    13:16 20.08.2026

  • 12 Ммм

    12 1 Отговор
    Сега снаряд ли е или ракета

    13:23 20.08.2026

  • 13 Възраждане

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "....":

    Благодарение на предоставените боеприпаси и жива сила, в момента хората в Северна Корея живеят в разкош. Карат китайски електрически коли, евтин ток, плащат навсякъде с телефоните си и тн. Всичко това благодарение на милиардите рубли от вечно признателна Русия. Радев, ако иска да е на власт, да се учи

    Коментиран от #16, #23, #28

    13:26 20.08.2026

  • 14 А, ти

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    руски и севернокорейски:)

    13:26 20.08.2026

  • 15 въпросче

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Ак им отворят границите?

    13:27 20.08.2026

  • 16 Реалист

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Вярно е. Имаше статия за това. А ние дето изнесохме хиляди неща за Украйна, какво получихме?????

    13:29 20.08.2026

  • 17 Летописец

    6 1 Отговор
    А други в тази махала -японците , към края на 2024 г. притежават 44.4 тона отделен плутоний - потенциал за 5500 ядрени бомби при "промяна на политическата воля" . Изобщо краварите не знаят с какво са се захванали , след като решиха да са единствен хегемон на света .

    13:32 20.08.2026

  • 18 Снаряд ли, ракета ли, НЛО ли?

    7 1 Отговор
    Така и не стана ясно какво всъщност са изстреляли севернокорейците. НЛО ще да е, щом такива високотехнологични нации като Южна Корея и Япония не са могли да разберат, значи се касае за сериозен технологичен пробив, подпомогнат от извънземните. Ако го споделят с Путин и го пратят за допълнителни изпитания на фронта в Украйна, на натовците ни е спукана работа. Дядо Дони затова иска да се срещне с Ким Чен Ун, че ако не дай си боже го споделят и с Иран, на американците им е спукана работата.

    13:32 20.08.2026

  • 19 СоциализЪма

    2 3 Отговор
    Не е простил на никой който се е докоснал до него

    13:33 20.08.2026

  • 20 БГЛВ

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Станали,защото са запрени и ги вардят с пушките да не излизат.Я да им отворят границата и да видим колко ще останат.То и при нас кльона беше обърнат на вътре,което ще рече,че пазим тез отвътре да не излизат,а не онез от вън да не влизат.Чо,ако беше много хубаво,ще чакат на опашка да влязат.

    13:39 20.08.2026

  • 21 Володимор Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта

    4 3 Отговор
    Няма приблем ! ( Украинското ръководство за първи път открито предложи територията на страната да бъде използвана като изпитателен полигон за нови чужди оръжия през юли 2022 г..Това предложение беше официално и публично представено от тогавашния министър на отбраната на Украйна Олексий Резников по време на дискусия в Атлантическия съвет (Atlantic Council) на 19 юли 2022 г.)

    13:41 20.08.2026

  • 22 Неидентифициран летателен обект

    2 2 Отговор
    Що да е неидентифициран, като се знае, че е корейски?

    13:44 20.08.2026

  • 23 Сигурно сте цял екип тролове

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Такива глупави лъжи няма кой да ги хареса иначе.

    13:46 20.08.2026

  • 24 Кимчо

    2 0 Отговор
    изстрелва енелота!

    13:50 20.08.2026

  • 25 Възраждане на Изтока

    3 5 Отговор
    Благодарение на предоставените ресурси от Русия на ниска цена, хората в Китай живеят в разкош. Карат северокорейски електрически коли, евтин ток, плащат навсякъде с телефоните си хуйайвей и тн. Всичко това благодарение на милиардите рубли, които вечно признателна Русия няма да получи.

    13:51 20.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Социализъм или капитализъм

    1 1 Отговор
    Капитализъм или социализъм - едно лесно сравнение е между Южна Корея и Северна Корея. В Южна Корея има над 20 000 американски военни, в Северна Корея нито един. Коя страна се обявява за свободна от световните масмедии? Коя е страната с най-затихващо население, с 0,72 раждания на една жена, при минимум 2,1 необходими за поддържане населението? Тоест, където младите нямат никакво желание да се женят, да живеят? Помощ, това не е Северна Корея. А за желанието на северно-корейците да бягат, можете да прочетете например във вестник "Демокрация" преди години. Аз съм работил в Либия и Мозамбик, там имаше корейски лекари, военни и строители. В Русия също има няколко десетки хиляди строителни, горски и дриги работници. Защо не бягат? Престанете да вярвате на тази елементарна западна пропаганда. Ако корейците са бедни, на издържат милионна армия с ядрени ракети? А защо евроатлантическа България, отдавна в клуба на богатите не може и двадесет хиляди войници не може? Не бързайте с отговора, помислете малко ако можете де.

    14:06 20.08.2026

  • 28 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Северна Корея е най-бедната държава в света. Храната не достига и живеят в глад. Изцяло зависими са от помощите, които им дава Китай. Там има режим на тока откакто съществуват като държава. Положението им е изключително тежко.

    14:08 20.08.2026

  • 29 Капитализмът носи щастие и свобода

    0 0 Отговор
    Комунистите от КНДР за тридесет години от 17 милиона вече са 27, а евроатлантите от България от 9 милиона вече са 5 милиона. Да, българите са свободни да пътуват по света, например да берат ягоди в Англия или да разхождат кучета в Германия или да гледат стари хора в Гърция или Испания и т.н.

    14:15 20.08.2026

  • 30 Какво означава

    0 0 Отговор
    неидентифициран снаряд? А идентифициран: дата, адрес и смяната на производство, както и срок на годност?

    14:25 20.08.2026

  • 31 САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от ".....":

    не могат да съществува без Китай! Най-големият им кредитор, доставчик и на чиято територия се намират голям брой заводи на американски компании, поради ниски производствени разходи и квалифицирани кадри!

    14:29 20.08.2026

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