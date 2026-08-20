Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд часове след заявката на Тръмп за среща с Ким

Северна Корея е изстреляла най-малко един неидентифициран снаряд, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Франс прес. По-късно японските власти също съобщиха за предполагаемо изстрелване на балистична ракета към морето, предава БТА.
Изстрелването е извършено само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година. Тръмп същевременно заяви, че Пхенян разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия.
Според южнокорейските военни снарядът е бил изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея. Япония определи изстрелването като вероятно балистично, но първоначално не бяха съобщени подробности за вида на ракетата или за нейния точен маршрут.
Новото изстрелване идва ден след като влиятелната сестра на Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, определи решението на САЩ и Южна Корея да намалят мащаба на съвместните си военни учения като незначително и заяви, че Пхенян продължава да възприема ученията като провокативни.
Въпреки опитите на Вашингтон да възобнови дипломатическия контакт, Пхенян демонстрира, че продължава да развива ракетните си способности. Това създава допълнително напрежение около евентуалното възстановяване на диалога между Тръмп и Ким.
Тръмп и Ким проведоха срещи през 2018 и 2019 г., но преговорите за ядрената програма на Северна Корея впоследствие се провалиха. Сега американският президент отново се стреми към личен контакт със севернокорейския лидер, докато Пхенян продължава да укрепва военния си потенциал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #4
12:58 20.08.2026
2 ....
Коментиран от #5, #13
12:58 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 .....
До коментар #1 от "Тик-Ток":Северна Корея и Русия не са суверенни държави, защото са изцяло зависими от Китай. Те не могат да съществуват без Китай.
Коментиран от #6, #7, #31
13:00 20.08.2026
5 Тик-Ток
До коментар #2 от "....":От глад умират цървулите,след войната Северна Корея излиза с 12 000 000 население ,а сега са 26 000 000 ,а цървулите за 35 години западна демокрация от 9 000 000 сега са 6 000 000
Коментиран от #15, #20
13:01 20.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 В крайна сметка
До коментар #4 от ".....":Чий Крим!?
Коментиран от #9, #11
13:06 20.08.2026
8 Боруна Лом
13:13 20.08.2026
9 Как чии е Крим бре...?
До коментар #7 от "В крайна сметка":Крим е български! Велика България..още от 650г. при Батбаян и Кубрат!!!
13:13 20.08.2026
10 Ами
13:14 20.08.2026
11 Хихи
До коментар #7 от "В крайна сметка":чиято е и укристан - РФ
13:16 20.08.2026
12 Ммм
13:23 20.08.2026
13 Възраждане
До коментар #2 от "....":Благодарение на предоставените боеприпаси и жива сила, в момента хората в Северна Корея живеят в разкош. Карат китайски електрически коли, евтин ток, плащат навсякъде с телефоните си и тн. Всичко това благодарение на милиардите рубли от вечно признателна Русия. Радев, ако иска да е на власт, да се учи
Коментиран от #16, #23, #28
13:26 20.08.2026
14 А, ти
До коментар #6 от "Тик-Ток":руски и севернокорейски:)
13:26 20.08.2026
15 въпросче
До коментар #5 от "Тик-Ток":Ак им отворят границите?
13:27 20.08.2026
16 Реалист
До коментар #13 от "Възраждане":Вярно е. Имаше статия за това. А ние дето изнесохме хиляди неща за Украйна, какво получихме?????
13:29 20.08.2026
17 Летописец
13:32 20.08.2026
18 Снаряд ли, ракета ли, НЛО ли?
13:32 20.08.2026
19 СоциализЪма
13:33 20.08.2026
20 БГЛВ
До коментар #5 от "Тик-Ток":Станали,защото са запрени и ги вардят с пушките да не излизат.Я да им отворят границата и да видим колко ще останат.То и при нас кльона беше обърнат на вътре,което ще рече,че пазим тез отвътре да не излизат,а не онез от вън да не влизат.Чо,ако беше много хубаво,ще чакат на опашка да влязат.
13:39 20.08.2026
21 Володимор Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта
13:41 20.08.2026
22 Неидентифициран летателен обект
13:44 20.08.2026
23 Сигурно сте цял екип тролове
До коментар #13 от "Възраждане":Такива глупави лъжи няма кой да ги хареса иначе.
13:46 20.08.2026
24 Кимчо
13:50 20.08.2026
25 Възраждане на Изтока
13:51 20.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Социализъм или капитализъм
14:06 20.08.2026
28 ....
До коментар #13 от "Възраждане":Северна Корея е най-бедната държава в света. Храната не достига и живеят в глад. Изцяло зависими са от помощите, които им дава Китай. Там има режим на тока откакто съществуват като държава. Положението им е изключително тежко.
14:08 20.08.2026
29 Капитализмът носи щастие и свобода
14:15 20.08.2026
30 Какво означава
14:25 20.08.2026
31 САЩ
До коментар #4 от ".....":не могат да съществува без Китай! Най-големият им кредитор, доставчик и на чиято територия се намират голям брой заводи на американски компании, поради ниски производствени разходи и квалифицирани кадри!
14:29 20.08.2026