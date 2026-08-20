Нова концепция за вратите на новото BMW X5

Баварският производител подготвя сериозна технологична стъпка напред за петото си поколение X5, носещо вътрешнофирменото обозначение G65. Една от най-впечатляващите иновации във високопроходимия модел ще бъде пълното автоматизиране на вратите, досега резервирано предимно за най-луксозните лимузини на марката и флагмана Rolls-Royce. Функционалността ще бъде достъпна като част от специализирания оборудвателен пакет Luxury.

Визуалната промяна е осезаема още отвън – класическите дръжки отстъпват място на дискретни сензорни зони, ситуирани точно под рамките на прозорците. Леко докосване на повърхността активира електромотор, който плавно отваря съответната врата, а последващо натискане я връща в първоначално положение. В интериора са предвидени специални бутони, но истинското удобство за водача идва от възможността да управлява целия процес през централния 18-инчов мултимедиен дисплей или чрез гласови асистенти.

Инженерите от Мюнхен са обърнали специално внимание на ергономията около шофьорското място. Главната врата реагира интелигентно на действията на пилота – тя се затваря автоматично в момента, в който той се настани на седалката и натисне педала на спирачката, без да е необходимо каквото и да е друго движение. Допълнителен контрол е осигурен през мобилното приложение за смартфон, през което собственикът може да конфигурира кои сектори да се отключват и отварят при неговото физическо приближаване към автомобила.

Безопасността при подобна автоматизация е гарантирана от мрежа от ултразвукови и оптични сензори, вградени директно в праговете. Те непрекъснато анализират периметъра около машината, предотвратявайки неприятни сблъсъци с бордюри, стени, паркирани коли или преминаващи пешеходци и колоездачи. При непредвидена липса на захранване или техническа неизправност е предвиден аварио-серво механизъм, гарантиращ че вратите могат да бъдат отворени ръчно без усилие.