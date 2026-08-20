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Нова концепция за вратите на новото BMW X5

Нова концепция за вратите на новото BMW X5

20 Август, 2026 11:50 758 4

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Опционалната система за автоматизирано отваряне и затваряне дебютира в петото поколение на популярния германски кросоувър

Нова концепция за вратите на новото BMW X5 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баварският производител подготвя сериозна технологична стъпка напред за петото си поколение X5, носещо вътрешнофирменото обозначение G65. Една от най-впечатляващите иновации във високопроходимия модел ще бъде пълното автоматизиране на вратите, досега резервирано предимно за най-луксозните лимузини на марката и флагмана Rolls-Royce. Функционалността ще бъде достъпна като част от специализирания оборудвателен пакет Luxury.

Визуалната промяна е осезаема още отвън – класическите дръжки отстъпват място на дискретни сензорни зони, ситуирани точно под рамките на прозорците. Леко докосване на повърхността активира електромотор, който плавно отваря съответната врата, а последващо натискане я връща в първоначално положение. В интериора са предвидени специални бутони, но истинското удобство за водача идва от възможността да управлява целия процес през централния 18-инчов мултимедиен дисплей или чрез гласови асистенти.

Инженерите от Мюнхен са обърнали специално внимание на ергономията около шофьорското място. Главната врата реагира интелигентно на действията на пилота – тя се затваря автоматично в момента, в който той се настани на седалката и натисне педала на спирачката, без да е необходимо каквото и да е друго движение. Допълнителен контрол е осигурен през мобилното приложение за смартфон, през което собственикът може да конфигурира кои сектори да се отключват и отварят при неговото физическо приближаване към автомобила.

Безопасността при подобна автоматизация е гарантирана от мрежа от ултразвукови и оптични сензори, вградени директно в праговете. Те непрекъснато анализират периметъра около машината, предотвратявайки неприятни сблъсъци с бордюри, стени, паркирани коли или преминаващи пешеходци и колоездачи. При непредвидена липса на захранване или техническа неизправност е предвиден аварио-серво механизъм, гарантиращ че вратите могат да бъдат отворени ръчно без усилие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Още едно инженерно недоразумение на германците за 200К,скоро германците няма да имат автоиндустрия ,същите опции имат китайците на техните коли за 35К

    11:55 20.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    2 3 Отговор
    И при катастрофа кой ще ви отвори вратите ,или изгаряте в луксозен ковчег

    Коментиран от #3

    11:58 20.08.2026

  • 3 Първо научи,после дай акъл

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Ти май не четеш всичко.Бързаш да сееш мозък.

    Коментиран от #4

    12:07 20.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Първо научи,после дай акъл":

    Посей и ти малко мозък да видим

    12:09 20.08.2026