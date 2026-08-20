Rivian подготвя своята европейска инвазия

Отдавна обещаваното навлизане на Rivian на европейския пазар най-накрая придобива по-ясни оперативни очертания, като в центъра му стои електрическият кросоувър от среден клас R2. Въпреки че сроковете за ранното навлизане на пазара се забавиха спрямо първоначалните прогнози, главният изпълнителен директор потвърди, че разширяването на марката в Европа продължава по план и е насочено към това да се конкурира както с утвърдените местни играчи, така и с неумолимия приток на китайски вносни автомобили, ориентирани към достъпна цена. От решаващо значение е, че разгръщането на пазара в Европа зависи пряко от мащаба на производството, като обемът на износа е свързан с откриването на сглобяващия завод на Rivian на стойност 5 милиарда долара в Сошъл Съркъл, щата Джорджия, чието пускане в експлоатация е планирано за 2028 година, за да допълни съществуващия завод в Нормал, щата Илинойс.

С целева начална цена от около 45 000 евро за базовите версии, моделът R2 ще навлезе директно в изключително конкурентната битка на електромобилите в C-сегмента. Това поставя американския кросоувър в пряка конкуренция с Tesla Model Y, чиято цена започва от около 40 760 евро, както и с богатите на функции модели на китайските автомобилни производители. Вместо да се състезава с големи екрани или евтини компоненти от трети страни, Rivian залага на собствената си вертикална интеграция. Марката разработва електромоторите, задвижващите агрегати и софтуерната архитектура изцяло в рамките на компанията, като дори заема твърда позиция срещу интегрирането на огледални приложения за смартфони като Apple CarPlay или Android Auto в полза на собствения си потребителски интерфейс.

Ако моделът R2 успее да се наложи в европейските шоуруми, Rivian планира да представи по-широка гама, специално съобразена с европейските вкусове. Тази пътна карта включва по-малкия R3, чиято къса задна част и мускулести пропорции напомнят рали-ориентирания облик на легендарната Lancia Delta, заедно с екстремния R3X с три електродвигателя, проектиран от новосъздадения отдел за високи постижения RAD (Rivian Adventure Department). По-нататък в бъдещето още по-достъпен кросоувър от входния клас, временно наречен R4, би могъл да допълни европейското портфолио на марката, като осигури всеобхватна офанзива в сектора на масовите електромобили на континента.