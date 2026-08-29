Mazda може да пусне спортен автомобил в стил Lamborghini

Докато пазарните анализи и пренареждането на продуктовите графици насочват вниманието към по-дългия жизнен цикъл на настоящите кросоувъри от гамата, инженерите от Хирошима далеч не са преустановили работата по екзотичните си проекти. Официално депозирана патентна документация загатва за разработването на нов двуместен спортен автомобил със задно предаване. Най-впечатляващият визуален детайл безспорно са вертикално отварящите се врати – решение, наложило се като запазена марка при ексклузивните суперколи на брандове от ранга на Lamborghini.

Зад привлекателните повдигащи се механизми обаче стои строга инженерна логика, насочена към оптимална твърдост и максимално олекотяване на каросерията. Конструктивните скици описват роудстър с открит покрив, чиито носещи елементи са претърпели пълна пренастройка. Липсата на твърд покривен панел е компенсирана чрез директно свързване на предните опори на окачването с подсилените колони на вратите посредством допълнителни силови рамки. Това позволява усукващите сили да се разпределят равномерно, без да се налага монтирането на излишни и тежки метални компоненти.

Сериозно внимание е отделено и на пасивната безопасност при челен сблъсък. Новата силова структура на предницата е проектирана така, че кинетичната енергия от евентуален удар да се пренасочва плавно покрай праговете и тунела към задната част на превозното средство. По този начин капсулата на пътническото купе остава невредима, намалявайки до минимум риска от наранявания на шофьора и спътника му.

Патентните графики разкриват още класическо надлъжно разположение на агрегата, свързан с традиционен предавателен тунел. Въпреки че задвижващата система все още се пази в тайна, специализираните автомобилни издания отбелязват, че патентованата носеща платформа е достатъчно гъвкава. Тя може да послужи както за серийното въплъщение на атрактивната концепция Iconic SP, така и като концептуална основа за следващите поколения легендарни роудстъри на марката.