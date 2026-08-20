Разбиваме митовете за "косъмчетата" по чисто новите гуми

Всеки който някога е виждал комплект чисто нови гуми е виждал и малките „косъмчета“, които излизат отстрани. Известни в производството на гуми като „вентилационни израстъци“, тези гумени нишки нямат никаква функционална роля, след като гумата слезе от монтажната линия; те са просто физическо доказателство за успешния процес на вулканизация във фабричната преса.

Преди новата гумена смес да достигне до магазин за гуми или сервиз, суровият зелен каучук се поставя в матрица под високо налягане, подложена на екстремна топлина от пара и интензивна механична сила. За да се предотврати образуването на структурни кухини или повърхностни дефекти от затворени въздушни джобове, инженерите по матрици пробиват стоманената кухина със стотици микроскопични канали за изпускане. Докато налягането от разширяването изтласква омекналата смес във всяка бразда на протектора, миниатюрни струйки суров каучук следват изтичащия въздух през тези микроотвори. След втвърдяване и охлаждане тези екструдирани канали се втвърдяват и се превръщат в характерните каучукови израстъци, които остават прилепени към външната повърхност на гумата.

Въпреки широко разпространеното мнение сред автолюбителите, че тези израстъци подобряват сцеплението, намаляват шума от пътя или показват първоначалния ресурс на протектора, те не носят никакви ползи за експлоатационните характеристики на контактната повърхност. Израстъците по основната повърхност на протектора се изтриват още през първите няколко километра шофиране по магистрала под въздействието на триене и натоварването на автомобила. Изпъкналостите по страничната стена обаче остават незасегнати от контакта с настилката и могат да се запазят в продължение на месеци или години, което означава, че тяхното наличие не е нито признак за нулев пробег, нито заместител на четенето на официалния DOT за производство, отпечатан върху гумата.

Плътността и дължината на тези вентилационни изпъкналости варират значително при различните производители на гуми в зависимост от геометрията на матрицата, дизайна на вентилационните отвори и практиките за подрязване след производството. Докато някои премиум марки избират да отстранят или „подстрижат“определени изпъкналости по повърхността за по-чист естетичен вид на стелажите, други оставят фабричното покритие напълно недокоснато. В онлайн форумите на общностите от ентусиасти често се обсъжда дали липсващите изпъкналости са признак за употребявана гума или за неравномерно износване, но инженерите повтарят, че изпъкналостите от вентилационните отвори са чисто козметични елементи. Издърпването или отрязването им на ръка не предлага никакво механично или експлоатационно предимство освен личните предпочитания, което оставя шофьорите свободни да монтират гумите и да натиснат педала на газта без колебание.