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Volkswagen Polo удари тестово Bugatti Tourbillon (ВИДЕО)

Volkswagen Polo удари тестово Bugatti Tourbillon (ВИДЕО)

8 Септември, 2026 15:25 413 2

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Инцидентът е станал в Испания

Volkswagen Polo удари тестово Bugatti Tourbillon (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Лятното изпитание на голяма надморска височина за Tourbillon, струващ 3,8 милиона евро, претърпя неочакван краш тест в испанската планина Сиера Невада, след като камуфлиран тестов прототип беше ударен отзад от Volkswagen Polo. Видеозапис, заснет в близост до място с течащи пътни работи, показа, че Polo, движещ се отзад, е следвал прекалено отблизо, докато хибридният прототип с мощност 1 800 конски сили намалява скоростта си заради временен червен светофар зад колоната от автомобили. Въпреки че шофьорът на Polo-то удря спирачки, малкият хечбек се сблъска със скулптурираната задна броня на Tourbillon, нанасяйки козметични, но изключително скъпи щети върху ръчно изработената каросерия от въглеродни влакна.

Инцидентът подчерта драматичното инженерно несъответствие на асфалта между най-достъпния хечбек за ежедневно пътуване от Волфсбург и флагманския хиперхибрид от Молсхайм. Докато базовият Polo 1.0 MPI разчита на скромна мощност и конвенционални стоманени спирачки, прототипът на Tourbillon разполага с разположен в средата 8,3-литров атмосферен V16 двигател, разработен в партньорство с Cosworth, генериращ 1000 конски сили, допълнен от три електродвигателя, които повишават общата мощност на системата до 1 800 конски сили.

Тестовете в реални условия при високи температури и на голяма надморска височина по обществени планински проходи остават задължителна стъпка в протокола на Bugatti за предпроизводствени изпитания, преди да започнат доставките към клиентите. Въпреки че не бяха съобщени наранявания, ремонтът на композитните тъкани и активните аеродинамични задни дифузори на предпроизводствения монокок от въглеродни влакна представлява огромно финансово предизвикателство. Замяната на един-единствен специално изработен въглероден панел на шасито за разработка на стойност 3,8 милиона евро вероятно ще надхвърли общата пазарна стойност на бюджетния хечбек, който го е ударил, оставяйки инженерния екип в Молсхайм с непланирана оценка в реални условия на защитата при сблъсък отзад.


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  • 1 густо

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    повече такива новини да пишите

    15:30 08.09.2026

  • 2 Георги

    0 0 Отговор
    дано не е отворило и възглавниците, че ако има бонус-малус тоя ще му е по-евтино да си наеме шофьор до края на живота от колкото да плаща ГО.

    15:37 08.09.2026