За някои професии минималните прагове на осигуровките скачат с 30%

От този месец осигурителните прагове са по-високи. За някои професии скокът е с 30%. 50 фирми поверяват сметките си на счетоводната кантора на Елена Топалова. Този месец разходите за заплати и осигуровки са по-големи, съобщава бТВ.
Причината е, че с новия бюджет от 1 август държавата вдига осигурителните прагове за почти всички професии.
„За четирите човека, които работят при мен - мои служители, на мен средно ми се вдигат осигуровките с около 100 – 120 евро на месец. Отделно заплатите им също трябва да увелича. И проблемът не е в самите заплати като цяло и в разходите — те всъщност не са чак толкова много, но просто приходите са малко“, казва Елена Топалова.
Минималният осигурителен доход от 550,66 евро става 620,20 евро, а максималният — от 2111,64 евро на 2300 евро. Това за Джейлан Сали, която се самоосигурява, означава скок на вноските от 172 на 194 евро на месец.
„Около 20 – 22 евро. Не е много, но като калкулираме за цялата година, си става сума, което не е много добре предвид приходите, които ги имаме. Аз съм в сферата на услугата и бих казала, че е една от най-засегнатите в сферата, понеже сме така на по-заден план откъм плащанията, за съжаление“, казва Джейлан Сали.
При някои професии увеличението е значително. Така например при търговските представители осигурителният праг скача от 550,60 евро на 771 евро, при касиерите скокът е със 165 евро, а при управителите на фирми — с над 275 евро.
„То като цяло е хубаво, нали, да се вдигат заплатите, хубаво е хората да имат повече приходи, но, нали, ние като управители също трябва да намираме начин тези приходи да ги заработваме отнякъде. Което респективно пък трябва да повишим таксите на самите фирми и се въртим в един магьосан кръг“, коментира Елена Топалова.
„Сивият сектор си продължава да не си плаща. Ние, изрядните данъкоплатци, си плащаме“, казва Джейлан Сали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гумен:
Коментиран от #20
13:01 13.09.2026
2 баймангау
13:01 13.09.2026
3 Кауна
13:04 13.09.2026
4 Ам чи
13:04 13.09.2026
5 Факт
13:06 13.09.2026
6 Последния Софиянец
13:06 13.09.2026
7 хаххахаха
13:08 13.09.2026
8 Гост
Коментиран от #15
13:08 13.09.2026
9 Гост
13:10 13.09.2026
10 Механик
Коментиран от #11
13:15 13.09.2026
11 Прогресивен
До коментар #10 от "Механик":Работим по руски модел.
13:21 13.09.2026
12 Честито на всички Прогресисти
Прогресивни Боклуци
Прогрес към Блатото
Продължаваме Батака
Плащай на Батката
Пълнен Боклук
Пропадане Бездънно
Най-високите цени на горавата. Инфлацията Прогресира Безкрай.
13:23 13.09.2026
13 Един не-трол
Коментиран от #18, #22
13:24 13.09.2026
14 Рософил
Така де.
13:25 13.09.2026
15 Искахме в Клуба на Богатите
До коментар #8 от "Гост":Но Прогресирахме към Бедняците.
Няма да се плашите Продължаваме Без да саваме на Украйна и се Превръщаме в Бананова республика.
13:26 13.09.2026
16 Нафталинка
13:26 13.09.2026
17 ДрайвингПлежър
Идеята не парите е да замени разменната търговия, чиято цел е замяна на стоки и услуги от които ИМАМЕ НУЖДА при плащането на данъци дефакто получаваме само обещание да получим нуждаещото се, парите вече не отиват целенасочено към получаване на конкретна стока за която иначе бихме платили - отиват за издръжка на администрация и държава от която деюре нямаме никаква полза!
Коментиран от #19
13:26 13.09.2026
18 Историк
До коментар #13 от "Един не-трол":От едната страна са хората от Жан Виденовото време, а от другата силоваците Военни, полицаи. Това си е хунта. Сега народът ще го бръснат така, както и паши и башибозук не са го бръснали.
13:28 13.09.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Без данък, кой ще ти строи пътища и учелеща или на теб не ти требе нито едното нето другото? Драйвиш си през нивата с магарето?
13:29 13.09.2026
20 Мнение
До коментар #1 от "Гумен:":Както и други обещания на Гумен:
- Ще спрем да даваме оръжия на укрия;
- Ще изгоним американските самолети, с които водят война от България срещу Иран;
- Ще доставяме руски петрол (понеже е по-евтин и е по-близо)....
НО УВИ, МАРИОНЕТКАТА РУМЕН РАДЕВ, КАКТО ОСТАНАЛИТЕ АНТИБЪЛГАРСКИ МАРИОНЕТКИ (БСП СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ППДБ И ДР), НЯМА ДА НАПРАВЯТ ТОВА КОЕТО ОБЕЩАВАХА В ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ КАМПАНИИ, ПОНЕЖЕ ГОСПОДАРИТЕ ИМ НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ!!!
13:32 13.09.2026
21 Сус бе Пpocти Бедняци
Празнувайте Бедняци! Поклон пред Бея!
13:33 13.09.2026
22 към президента - обединител
До коментар #13 от "Един не-трол":Бългapcкoтo oбщecтвo e бoлнo и разделено. Дъpжaвaтa ни сe paзпaда
13:33 13.09.2026
23 Баба Гошка
13:34 13.09.2026
24 Ха ха ха ха
Търсим сега българския Мадяр!
13:35 13.09.2026