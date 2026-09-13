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За някои професии минималните прагове на осигуровките скачат с 30%

За някои професии минималните прагове на осигуровките скачат с 30%

13 Септември, 2026 12:57 957 24

  • професии-
  • осигуровки-
  • счетоводство

При търговските представители осигурителният праг скача от 550,60 евро на 771 евро, при касиерите скокът е със 165 евро, а при управителите на фирми — с над 275 евро

За някои професии минималните прагове на осигуровките скачат с 30% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От този месец осигурителните прагове са по-високи. За някои професии скокът е с 30%. 50 фирми поверяват сметките си на счетоводната кантора на Елена Топалова. Този месец разходите за заплати и осигуровки са по-големи, съобщава бТВ.

Причината е, че с новия бюджет от 1 август държавата вдига осигурителните прагове за почти всички професии.

„За четирите човека, които работят при мен - мои служители, на мен средно ми се вдигат осигуровките с около 100 – 120 евро на месец. Отделно заплатите им също трябва да увелича. И проблемът не е в самите заплати като цяло и в разходите — те всъщност не са чак толкова много, но просто приходите са малко“, казва Елена Топалова.

Минималният осигурителен доход от 550,66 евро става 620,20 евро, а максималният — от 2111,64 евро на 2300 евро. Това за Джейлан Сали, която се самоосигурява, означава скок на вноските от 172 на 194 евро на месец.

„Около 20 – 22 евро. Не е много, но като калкулираме за цялата година, си става сума, което не е много добре предвид приходите, които ги имаме. Аз съм в сферата на услугата и бих казала, че е една от най-засегнатите в сферата, понеже сме така на по-заден план откъм плащанията, за съжаление“, казва Джейлан Сали.

При някои професии увеличението е значително. Така например при търговските представители осигурителният праг скача от 550,60 евро на 771 евро, при касиерите скокът е със 165 евро, а при управителите на фирми — с над 275 евро.

„То като цяло е хубаво, нали, да се вдигат заплатите, хубаво е хората да имат повече приходи, но, нали, ние като управители също трябва да намираме начин тези приходи да ги заработваме отнякъде. Което респективно пък трябва да повишим таксите на самите фирми и се въртим в един магьосан кръг“, коментира Елена Топалова.

„Сивият сектор си продължава да не си плаща. Ние, изрядните данъкоплатци, си плащаме“, казва Джейлан Сали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гумен:

    25 1 Отговор
    Няма да вдигаме данъците..

    Коментиран от #20

    13:01 13.09.2026

  • 2 баймангау

    8 0 Отговор
    значи и помощите в банковата ми карта са скочили 🖕

    13:01 13.09.2026

  • 3 Кауна

    15 0 Отговор
    Честит Ал Бънди на всички

    13:04 13.09.2026

  • 4 Ам чи

    12 0 Отговор
    .... и тия заеми, дето ги взехме, не ни стигат.

    13:04 13.09.2026

  • 5 Факт

    7 6 Отговор
    Няма вече евтини горива и ресурси. Няма и производство. Държавата трябва да намери начин за приходи в хазната. Не може само да се разчита на подаяния от ЕС.

    13:06 13.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Еврото ни унищожава.Ще останат само евреите от Кауфланд и Макдоналдс.

    13:06 13.09.2026

  • 7 хаххахаха

    16 3 Отговор
    Другият път Ганя пак ще гласува за Гумен. Щото Ганя обича да му е трудно.

    13:08 13.09.2026

  • 8 Гост

    12 5 Отговор
    Нали искахте в клубът на богатите. Цените там са солени. Честито!

    Коментиран от #15

    13:08 13.09.2026

  • 9 Гост

    4 5 Отговор
    20€ на месец не били много, но за цялата година ставало голяма цифра. Ами сметни ги за 35 г стаж, да ти изглеждат невъзможна цифра. Ама после ще искаш висока пенсия, нали?

    13:10 13.09.2026

  • 10 Механик

    7 3 Отговор
    Обикновните и безмисловни хора (80% от населението), при това заглавие вече предвкусват как нещата се оправят и как ще имат повече пари. А не си дават сметка, че вдигането на мин. раб. заплата и/или осигуровките не им дават абсолютно нищичко, а увеличават бремето/рекета над работодателя, което съответно се отразява на условията на труд и/или заплащането му. Което е точно противното на това което очаква плоскоземеца при прочитането на горното заглавие.

    Коментиран от #11

    13:15 13.09.2026

  • 11 Прогресивен

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Работим по руски модел.

    13:21 13.09.2026

  • 12 Честито на всички Прогресисти

    7 1 Отговор
    ПБ = Прогресираме към Бедност

    Прогресивни Боклуци
    Прогрес към Блатото
    Продължаваме Батака
    Плащай на Батката
    Пълнен Боклук
    Пропадане Бездънно

    Най-високите цени на горавата. Инфлацията Прогресира Безкрай.

    13:23 13.09.2026

  • 13 Един не-трол

    7 0 Отговор
    Нали не ви харесваше предишния бюджет с 2% увеличение на осигуровките, 3% дефицит и излезнахте сума ти и народ да протестирате, сега защо ви няма по площадите? Всички ли сте били платени или като овце са ви подкарали да протестирате, а сега няма кой да ви подкара? Явно сте доволни. След президентските избори ще ви покажат и бюджета за 2027г да видите, че и по-зле ще става.

    Коментиран от #18, #22

    13:24 13.09.2026

  • 14 Рософил

    3 0 Отговор
    Добре,че Мунчо се справи с корупцията,олигархията и намали цените..
    Така де.

    13:25 13.09.2026

  • 15 Искахме в Клуба на Богатите

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Но Прогресирахме към Бедняците.

    Няма да се плашите Продължаваме Без да саваме на Украйна и се Превръщаме в Бананова республика.

    13:26 13.09.2026

  • 16 Нафталинка

    1 1 Отговор
    Топалова ,която се оплаква , като е достатъчно некадърна да управлява фирма , да стане служител или работник в друга където проблемите ще ги решава шефа!

    13:26 13.09.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Стадото трябва да осъзнае едно - всеки данък и всяка държавна такса са кражба!

    Идеята не парите е да замени разменната търговия, чиято цел е замяна на стоки и услуги от които ИМАМЕ НУЖДА при плащането на данъци дефакто получаваме само обещание да получим нуждаещото се, парите вече не отиват целенасочено към получаване на конкретна стока за която иначе бихме платили - отиват за издръжка на администрация и държава от която деюре нямаме никаква полза!

    Коментиран от #19

    13:26 13.09.2026

  • 18 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един не-трол":

    От едната страна са хората от Жан Виденовото време, а от другата силоваците Военни, полицаи. Това си е хунта. Сега народът ще го бръснат така, както и паши и башибозук не са го бръснали.

    13:28 13.09.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Без данък, кой ще ти строи пътища и учелеща или на теб не ти требе нито едното нето другото? Драйвиш си през нивата с магарето?

    13:29 13.09.2026

  • 20 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гумен:":

    Както и други обещания на Гумен:

    - Ще спрем да даваме оръжия на укрия;
    - Ще изгоним американските самолети, с които водят война от България срещу Иран;
    - Ще доставяме руски петрол (понеже е по-евтин и е по-близо)....

    НО УВИ, МАРИОНЕТКАТА РУМЕН РАДЕВ, КАКТО ОСТАНАЛИТЕ АНТИБЪЛГАРСКИ МАРИОНЕТКИ (БСП СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ППДБ И ДР), НЯМА ДА НАПРАВЯТ ТОВА КОЕТО ОБЕЩАВАХА В ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ КАМПАНИИ, ПОНЕЖЕ ГОСПОДАРИТЕ ИМ НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ!!!

    13:32 13.09.2026

  • 21 Сус бе Пpocти Бедняци

    0 0 Отговор
    Нали ви докарахме Славиту Василев от Щатите.... да го играе... какъв го играе...? И Кутевчетата.... и другите....

    Празнувайте Бедняци! Поклон пред Бея!

    13:33 13.09.2026

  • 22 към президента - обединител

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един не-трол":

    Бългapcкoтo oбщecтвo e бoлнo и разделено. Дъpжaвaтa ни сe paзпaда

    13:33 13.09.2026

  • 23 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Раздават вода, ток, пари, ресресурси на чуждите. От някъде / някого трябва ги вземат. Дояят местния бизнес. Докогато може. Ха честито ви нови закривания на малък бизнес. После не се чудете, че всичко е внос и дългът ще стигне нови висоти.

    13:34 13.09.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Радев е българският Орбан.

    Търсим сега българския Мадяр!

    13:35 13.09.2026

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