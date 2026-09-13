Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Си Цзинпин предложи нови инициативи за сътрудничество в разширения БРИКС

Си Цзинпин предложи нови инициативи за сътрудничество в разширения БРИКС

13 Септември, 2026 12:45 734 30

  • си цзинпин-
  • разширяване-
  • брикс-
  • сътрудничество

Китайският президент постави акцент върху изкуствения интелект, търговията, инвестициите и цифровата индустрия

Си Цзинпин предложи нови инициативи за сътрудничество в разширения БРИКС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на „разширения БРИКС“ в области като изкуствения интелект, търговията и инвестициите, цифровата индустрия, интелигентното производство и развитието на таланти, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Си представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи.

Китайският лидер подчерта, че „разширеният БРИКС“ трябва да оказва по-голямо въздействие, да постигне по-значимо развитие и да положи стабилна основа за практическо сътрудничество.

„Разширеният БРИКС“ трябва да използва силата си, произтичаща от дълбоките му връзки с развиващите се пазари и с Глобалния юг, да отстоява отвореността и сътрудничеството в името на взаимната полза и взаимноизгодните резултати, да поддържа стабилни и безпрепятствени индустриални вериги и вериги на доставки и да насърчава интегрираните пазари, каза още Си.

Китайският президент също така заяви, че „разширеният БРИКС“ трябва да изгради платформи за иновации, да модернизира традиционните отрасли, да развива нововъзникващите индустрии и да разработи перспективни планове за индустриите на бъдещето, така че нововъзникващите технологии да осветяват пътя към общ просперитет.

Си отбеляза, че 15-ият петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китай не представлява само план за развитието на страната, но също така предоставя на целия свят редица възможности за сътрудничество.

Китай ще продължи да насърчава висококачествено развитие, да се отваря все повече към света, да реализира Глобалната инициатива за развитие, да развива висококачествено сътрудничество в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и да споделя възможности и да създава просперитет заедно с другите страни по света.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи президентът Си и индийският премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин помощта си за уреждането на украинския конфликт, предаде ТАСС.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНГЛОСАКСИТЕ

    7 12 Отговор
    Слушат и си зписват.

    12:47 13.09.2026

  • 2 аааа

    9 9 Отговор
    Ако се премахне "Р" - то от БРИКС, има потенциал да е успешна организация. С него няма.

    Коментиран от #22

    12:51 13.09.2026

  • 3 гост

    4 2 Отговор
    иии да помага на Русия във войната и с Украйна..това го пропусна СИто...ама иначе сме за мир.

    Коментиран от #5

    12:52 13.09.2026

  • 4 ЗЕЛЕНСКИ ИСКАЛ СРЕЩА СЪС СИ

    9 8 Отговор
    Обаче Си силно го напъдил.

    12:53 13.09.2026

  • 5 аааа

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Китай си има собствена игра. Хем "помага" на Русия, хем заяви, че никога няма да признае Крим и Донбас за руски. Помага им, колкото да останат в една изтощителна война, докато те тихомълком си превземат Сибир. Всъщност най-големият геополитически враг на Китай е Русия, защото споделят обща граница и се конкурират в доминация над региона. Същото важи и за Русия. "Приятелството" им започва и свършва с противопоставяне на САЩ. Няма ли ги САЩ като силен фактор, ще се избият на другия ден.

    Коментиран от #9

    12:56 13.09.2026

  • 6 Истината:

    6 7 Отговор
    През последните пет години страните от БРИКС са формирали над 40%
    от световния БВП, докато делът на Г-7 е бил 29%.
    Още по-съществена е разликата в приноса към икономическия растеж:
    почти половината от увеличението на световната икономика за този период
    е дошло от държавите в БРИКС, срещу едва 18% от Г-7.

    Коментиран от #11

    12:57 13.09.2026

  • 7 Брикет

    6 1 Отговор
    Си е лидерът на страните от Третият Свят, като Русия. Превърна ги във васали, основната функция на които е, възходът на китайската икономика. Няма мърдане.

    Коментиран от #18

    12:58 13.09.2026

  • 8 Руски робот

    8 0 Отговор
    Русия и изкуствен интелект муахахахха

    Коментиран от #16

    12:58 13.09.2026

  • 9 ФАКТ

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "аааа":

    най-големият ти враг е тираджията дето яхва ма й. ка ти на магистралата.

    13:00 13.09.2026

  • 10 Нормално е...

    5 0 Отговор
    Господарят СИ да определи развитието на сбирщината нище Броди и Васали!
    Подземната старуха педофил е Донор на полезни изкопаеми и ВАСАЛ! Макар,че е известен като... Господарят на Дървените монгольяк КЕН ефи !
    Еееееееехехе

    Коментиран от #12

    13:01 13.09.2026

  • 11 БВП

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината:":

    Руснята произвежда дърва, въглища и мазут.

    13:02 13.09.2026

  • 12 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално е...":

    Сибир, 8-те монгольяк републики и Моксель са изконни Територии на ПОДНЕБЕСНАТА!

    13:03 13.09.2026

  • 13 Православен ходжа

    8 0 Отговор
    Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на „разширения БРИКС“ в области като изкуствения интелект, търговията и инвестициите, цифровата индустрия, интелигентното производство и развитието на таланти.
    Все неща в които руснаците са или много назад, или изобщо ти нямат. На практика чичо Си се кани да използва Русия за донор на ресурси и производствена база.

    13:04 13.09.2026

  • 14 МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО

    1 6 Отговор
    МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНОСТНИ, А БИЛИ САТАНИСТИ - ДА ПИЧЧЕЛЯТ - КАЗВАТ? Трябва да се изкупят. Като спасят повече отколкото са погубили. С Благотворителност и проповед, песни, ново творчество. Със сигурност рок музиката е по Алън Дълес конспирация, организирана от ЦРУ с техни агенти. В всичко се дирижира в полза на буржоазната диктатура. ЛГБТ и пеенето е да замести борбите на младите срещу тази диктатура. ................ Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, .. Народа приземен 40 години, а живковата номенклатура мултимилионери. А бойковата номенклатура няма ли участие? Коя е Бойковата? Тя е пипало от октоподът на живковата номенклатура. И няма празно. Всеки журналист, политик, дори по селата, са живкова номенклатура. И смениха Москва с Вашингтон, и Маркс с Милтън Фридман и Айн Ранд. Карбовски, Волгин, Дачков, са от такива номенклатурни семейства и го икраят за статуквото, за капитализма, агенти на статуквото - играят опозиция. (ако не се опитваш да опровергаеш знанията и позицията - мнение и убеждение, си лош човек - глупав човек - луд човек. Защото е лудост да живееш в заблуда и измислица, лъжа. Лошият, глупавият, лудият, живеят в лъжа. Ето защо не трябва да доказваш правотата си, а да доказваш - че грешиш.) Глупаво е да вадиш цитати, стига клишета, трябва да се мисли. Да, вярно е - че българският народ е глупав и с лоша обща култура, ниско интелигентен. Мързи го да мисли и да чете.

    Стига с готови цитати, кат от Конфуци. И той е сп

    Коментиран от #15

    13:05 13.09.2026

  • 15 МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО":

    Да, вярно е - че българският народ е глупав и с лоша обща култура, ниско интелигентен. Мързи го да мисли и да чете.

    Стига с готови цитати, кат от Конфуци. И той е споменаван със сигурност повече от Левски и Вазов. А знаеш ли за Милтън Фридман и Айн Ранд? Да знаеш, че те са основните за Путин и живковият елит - сега бупжоазна диктатура. Те Фридман и Ранд са основни за световното правителство и политиката която върти целият свят, финансовият интернационал, световната банка и МВФ, неоконите, фондация Херитидж, всички президенти и политици на САЩ, всички западни политици и богаташи от НАТО.

    13:05 13.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин гол от кръста надолу без кон

    4 0 Отговор
    Приятели мои, дали Сито ще ми го навърви?

    Коментиран от #20

    13:08 13.09.2026

  • 18 А останалият

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Брикет":

    свят са роби на САШ!

    13:10 13.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    В НЕТА Имаше една снимка на педофила, гордо застанал на... кол:ене пред Дюкяна на...СИ!!
    Хахахаха

    Коментиран от #23

    13:12 13.09.2026

  • 21 Али

    2 0 Отговор
    Другари и другарки предлагам и ние да влезнем в тоя ИБРИКс щом е тъй хубаво.

    13:14 13.09.2026

  • 22 Мхм

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "аааа":

    А евтини ресурси от къде? И ти можеш да махнеш резервоара с Р от твоята кола ама съм сигурен , че не си го направил.

    Коментиран от #26

    13:14 13.09.2026

  • 23 Объркал си се

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха-ха":

    по всички медии имаше снимки на Макрон с 4-ма на джет

    Коментиран от #25

    13:15 13.09.2026

  • 24 Абе просто не е истина )))

    5 0 Отговор
    Едноместен дръвен КЕН еф със.. ведро в отвора и със снимка на ТРИДНЕВНИЯ Петушар на вратата,..струва само...44 000 Рубля ( 500 $)... абе..2 средни зарплати
    Хихихихи

    Коментиран от #28

    13:16 13.09.2026

  • 25 Пиши...

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Объркал си се":

    Снимка на Путин коленичил пред Си
    Хихихихи

    13:21 13.09.2026

  • 26 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мхм":

    Евтини ресурси от същото място, просто няма да е "Р", а половината азбука. Другата половина ще станат членове на ЕС, а "Е"-то в ЕС, вече няма да обозначава Евопа, а Евразия.

    13:23 13.09.2026

  • 27 Тоя брикс е бил доста интересен

    1 0 Отговор
    Иран, Саудитска Арабия, Емирствата са във война; Египет и Етиопия не могат да се понасят; Индия и Китай никога не са се обичали.

    13:23 13.09.2026

  • 28 Цане Смърдела

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе просто не е истина )))":

    А като се напълни ведрото със...ДЕРМА,..КОЙ го изхвърля?

    Коментиран от #29

    13:23 13.09.2026

  • 29 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цане Смърдела":

    Как КОЙ,.. копейките на коце и Пияната
    Ха-ха-ха

    13:24 13.09.2026

  • 30 Пръвите дръвени

    2 0 Отговор
    Нуж НИЦИ с... И.И ще са в московия!
    У Йло вече ги е Патентовал.
    И те ще предложат нЯщо на СВЕТА
    Хихихихи

    13:29 13.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания