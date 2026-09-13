Си Цзинпин предложи нови инициативи за сътрудничество в разширения БРИКС

Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на „разширения БРИКС“ в области като изкуствения интелект, търговията и инвестициите, цифровата индустрия, интелигентното производство и развитието на таланти, предаде Синхуа, цитирана от БТА.
Си представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи.
Китайският лидер подчерта, че „разширеният БРИКС“ трябва да оказва по-голямо въздействие, да постигне по-значимо развитие и да положи стабилна основа за практическо сътрудничество.
„Разширеният БРИКС“ трябва да използва силата си, произтичаща от дълбоките му връзки с развиващите се пазари и с Глобалния юг, да отстоява отвореността и сътрудничеството в името на взаимната полза и взаимноизгодните резултати, да поддържа стабилни и безпрепятствени индустриални вериги и вериги на доставки и да насърчава интегрираните пазари, каза още Си.
Китайският президент също така заяви, че „разширеният БРИКС“ трябва да изгради платформи за иновации, да модернизира традиционните отрасли, да развива нововъзникващите индустрии и да разработи перспективни планове за индустриите на бъдещето, така че нововъзникващите технологии да осветяват пътя към общ просперитет.
Си отбеляза, че 15-ият петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китай не представлява само план за развитието на страната, но също така предоставя на целия свят редица възможности за сътрудничество.
Китай ще продължи да насърчава висококачествено развитие, да се отваря все повече към света, да реализира Глобалната инициатива за развитие, да развива висококачествено сътрудничество в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и да споделя възможности и да създава просперитет заедно с другите страни по света.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи президентът Си и индийският премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин помощта си за уреждането на украинския конфликт, предаде ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АНГЛОСАКСИТЕ
12:47 13.09.2026
2 аааа
Коментиран от #22
12:51 13.09.2026
3 гост
Коментиран от #5
12:52 13.09.2026
4 ЗЕЛЕНСКИ ИСКАЛ СРЕЩА СЪС СИ
12:53 13.09.2026
5 аааа
До коментар #3 от "гост":Китай си има собствена игра. Хем "помага" на Русия, хем заяви, че никога няма да признае Крим и Донбас за руски. Помага им, колкото да останат в една изтощителна война, докато те тихомълком си превземат Сибир. Всъщност най-големият геополитически враг на Китай е Русия, защото споделят обща граница и се конкурират в доминация над региона. Същото важи и за Русия. "Приятелството" им започва и свършва с противопоставяне на САЩ. Няма ли ги САЩ като силен фактор, ще се избият на другия ден.
Коментиран от #9
12:56 13.09.2026
6 Истината:
от световния БВП, докато делът на Г-7 е бил 29%.
Още по-съществена е разликата в приноса към икономическия растеж:
почти половината от увеличението на световната икономика за този период
е дошло от държавите в БРИКС, срещу едва 18% от Г-7.
Коментиран от #11
12:57 13.09.2026
7 Брикет
Коментиран от #18
12:58 13.09.2026
8 Руски робот
Коментиран от #16
12:58 13.09.2026
9 ФАКТ
До коментар #5 от "аааа":най-големият ти враг е тираджията дето яхва ма й. ка ти на магистралата.
13:00 13.09.2026
10 Нормално е...
Подземната старуха педофил е Донор на полезни изкопаеми и ВАСАЛ! Макар,че е известен като... Господарят на Дървените монгольяк КЕН ефи !
Еееееееехехе
Коментиран от #12
13:01 13.09.2026
11 БВП
До коментар #6 от "Истината:":Руснята произвежда дърва, въглища и мазут.
13:02 13.09.2026
12 Факт
До коментар #10 от "Нормално е...":Сибир, 8-те монгольяк републики и Моксель са изконни Територии на ПОДНЕБЕСНАТА!
13:03 13.09.2026
13 Православен ходжа
Все неща в които руснаците са или много назад, или изобщо ти нямат. На практика чичо Си се кани да използва Русия за донор на ресурси и производствена база.
13:04 13.09.2026
14 МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО
Стига с готови цитати, кат от Конфуци. И той е сп
Коментиран от #15
13:05 13.09.2026
15 МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО
До коментар #14 от "МНОГО РОКАДЖИИ СТАНАЛИ ХРИСТИЯНИ - РЕВНО":Да, вярно е - че българският народ е глупав и с лоша обща култура, ниско интелигентен. Мързи го да мисли и да чете.
Стига с готови цитати, кат от Конфуци. И той е споменаван със сигурност повече от Левски и Вазов. А знаеш ли за Милтън Фридман и Айн Ранд? Да знаеш, че те са основните за Путин и живковият елит - сега бупжоазна диктатура. Те Фридман и Ранд са основни за световното правителство и политиката която върти целият свят, финансовият интернационал, световната банка и МВФ, неоконите, фондация Херитидж, всички президенти и политици на САЩ, всички западни политици и богаташи от НАТО.
13:05 13.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин гол от кръста надолу без кон
Коментиран от #20
13:08 13.09.2026
18 А останалият
До коментар #7 от "Брикет":свят са роби на САШ!
13:10 13.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха-ха-ха
До коментар #17 от "Путин гол от кръста надолу без кон":В НЕТА Имаше една снимка на педофила, гордо застанал на... кол:ене пред Дюкяна на...СИ!!
Хахахаха
Коментиран от #23
13:12 13.09.2026
21 Али
13:14 13.09.2026
22 Мхм
До коментар #2 от "аааа":А евтини ресурси от къде? И ти можеш да махнеш резервоара с Р от твоята кола ама съм сигурен , че не си го направил.
Коментиран от #26
13:14 13.09.2026
23 Объркал си се
До коментар #20 от "Ха-ха-ха":по всички медии имаше снимки на Макрон с 4-ма на джет
Коментиран от #25
13:15 13.09.2026
24 Абе просто не е истина )))
Хихихихи
Коментиран от #28
13:16 13.09.2026
25 Пиши...
До коментар #23 от "Объркал си се":Снимка на Путин коленичил пред Си
Хихихихи
13:21 13.09.2026
26 аааа
До коментар #22 от "Мхм":Евтини ресурси от същото място, просто няма да е "Р", а половината азбука. Другата половина ще станат членове на ЕС, а "Е"-то в ЕС, вече няма да обозначава Евопа, а Евразия.
13:23 13.09.2026
27 Тоя брикс е бил доста интересен
13:23 13.09.2026
28 Цане Смърдела
До коментар #24 от "Абе просто не е истина )))":А като се напълни ведрото със...ДЕРМА,..КОЙ го изхвърля?
Коментиран от #29
13:23 13.09.2026
29 Хахахаха
До коментар #28 от "Цане Смърдела":Как КОЙ,.. копейките на коце и Пияната
Ха-ха-ха
13:24 13.09.2026
30 Пръвите дръвени
У Йло вече ги е Патентовал.
И те ще предложат нЯщо на СВЕТА
Хихихихи
13:29 13.09.2026