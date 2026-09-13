Си Цзинпин предложи нови инициативи за сътрудничество в разширения БРИКС

Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на „разширения БРИКС“ в области като изкуствения интелект, търговията и инвестициите, цифровата индустрия, интелигентното производство и развитието на таланти, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Си представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи.

Китайският лидер подчерта, че „разширеният БРИКС“ трябва да оказва по-голямо въздействие, да постигне по-значимо развитие и да положи стабилна основа за практическо сътрудничество.

„Разширеният БРИКС“ трябва да използва силата си, произтичаща от дълбоките му връзки с развиващите се пазари и с Глобалния юг, да отстоява отвореността и сътрудничеството в името на взаимната полза и взаимноизгодните резултати, да поддържа стабилни и безпрепятствени индустриални вериги и вериги на доставки и да насърчава интегрираните пазари, каза още Си.

Китайският президент също така заяви, че „разширеният БРИКС“ трябва да изгради платформи за иновации, да модернизира традиционните отрасли, да развива нововъзникващите индустрии и да разработи перспективни планове за индустриите на бъдещето, така че нововъзникващите технологии да осветяват пътя към общ просперитет.

Си отбеляза, че 15-ият петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китай не представлява само план за развитието на страната, но също така предоставя на целия свят редица възможности за сътрудничество.

Китай ще продължи да насърчава висококачествено развитие, да се отваря все повече към света, да реализира Глобалната инициатива за развитие, да развива висококачествено сътрудничество в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и да споделя възможности и да създава просперитет заедно с другите страни по света.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи президентът Си и индийският премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин помощта си за уреждането на украинския конфликт, предаде ТАСС.