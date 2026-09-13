Разследващи влязоха във военните складове край Дряново

Потушен е пожарът в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива, съобщи БНТ.
Тежка нощ беше за екипите на пожарната, тъй като през цялото време продължи борбата с потушаването на пожара, който се възпламени вследствие на отломки и се разпространи към борова гора в близост до складовата база на „ЕМКО“. Тази сутрин обаче огънят е напълно потушен. Постепенно се нормализира и ситуацията в населените места около мястото. В 9 часа тази сутрин разследващите влязоха на мястото на взривения склад, за да направят първи оглед. Заедно с тях са служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, както и технически експерти. Пътят, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата.
Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Пожарът е овладян, няма разгорен огън, потушен е пожарът. Разследващите органи влизат на територията на складовете на завод „ЕМКО“, за да направят първите огледи. Очакваме днес разследващите органи, като влязат, като огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени, и да дадат сигнал, за да може да се обяви такова частично бедствено положение и да може да бъде прочистен районът. Към момента обаче, от информация от директора на завода, няма нужда от такова прочистване. Нека самият район на завод „ЕМКО“ да бъде избягван от хората, все пак само преди два дни там имаше взрив.“
Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за повишение или отклонения от нормите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гюрев кандев и калушев
Коментиран от #7, #11
12:54 13.09.2026
2 Георг
12:58 13.09.2026
3 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #16
12:59 13.09.2026
4 Мнение
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ ЖЕЛАЕ ЛОШИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ (ДА ПОЗВОЛЯВАМ СИ ДА ПИША ОТ ИМЕТО НА МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ, ПОНЕЖЕ ЕЖЕДНЕВНО ВИЖДАМ АНКЕТИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, КЪДЕТО ВИНАГИ СЪОТНОШЕНИЕТО ПРО РУСИЯ И АНТИ РУСИЯ Е 70-30%)!!!
НИЕ ИМАМЕ ЕСТЕСТВЕН ПАРТНЬОР В ТАЗИ ЧАСТ НА СВЕТА, КОЙТО НЕ САМО ИЗПОВЯДВА НАШАТА РЕЛИГИЯ, НЕ САМО НИ Е ОСВОБОДИЛ ОТ ОСМАНСКО ИГО, НО И Е ПРИЕЛ НАШАТА АЗБУКА! КАКВО ПО-ЕСТЕСТВЕНО ОТ ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С РУСИЯ???????!!!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ДОЙДЕ ПРОБЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ВКЛЮЧВАТ КАКТО ЕВТИНИ РЕСУРСИ ОТ РУСИЯ, ТАКА И ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С НЕЯ!!!
И ПРЕДИ ДА МЕ НАЛАЗЯТ НА ШОРОШ МАРИОНЕТКИТЕ, ЩЕ ИМ КАЖА, ЧЕ И ПРЕЗ ВСВ Е ИМАЛО ТАКИВА ИНТЕРЕСЧИИ КАТО ТЯХ, НО СА ПРИКЛЮЧИЛИ ПЪТЯ СИ ПО ДОСТА Ж.ЛЪК НАЧИН!!! АКО НЕ ИСКАТ ДА ГИ ПОСЛЕДВАТ, Е РЕДНО ДА ПРЕСТАНАТ ДА ПРОДАВАТ НАРОДА И ДЪРЖАВАТА СИ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ!!!
НАШИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА РЪКОВОДИ ДЪРЖАВАТА СИ С ПОЛИТИКИ, КОИТО СА НА ПЪРВО МЯСТО В ИНТЕРЕС НА НАШАТА ДЪРЖАВА И НАСЕЛЕНИЕ!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЛИЯНИЕТО НА ЧУЖДИТЕ НПО-ТА (КАТО ТИЯ НА ШОРОШ) ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО!!!
Коментиран от #19
13:00 13.09.2026
5 Анонимен
13:01 13.09.2026
6 НИ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР
Коментиран от #8
13:01 13.09.2026
7 Буда
До коментар #1 от "гюрев кандев и калушев":Фашагите трябва да бъдат смазани и заличени веднъж завинаги от лицето на земята ! До крак !
13:02 13.09.2026
8 Буда
До коментар #6 от "НИ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":Защо не публикувате изявленията на германските политици за Урсула и мнението им за Северен поток и миграцията ? Нали сме им съюзници в ЕС ?
13:07 13.09.2026
9 наглост Демерджиева без край
13:08 13.09.2026
10 Този алчен бизнесмен защо
13:12 13.09.2026
11 Жалка жълтопаветна измет
До коментар #1 от "гюрев кандев и калушев":В Беляне до живот
13:17 13.09.2026
12 Тежка нощ беше
13:23 13.09.2026
13 Така де
В замяна получават безотчетни мръсни пари с които купуват политици и строят комплекси в България като баба Алино.
Какво не е ясно.
13:23 13.09.2026
14 Питане
13:25 13.09.2026
15 Горя и пак ще гори
13:25 13.09.2026
16 Включително
До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":И ТИ !!!
В качеството си на комунист !!!
13:28 13.09.2026
17 Всички складове на „ЕМКО“,
Коментиран от #18
13:30 13.09.2026
18 хей,
До коментар #17 от "Всички складове на „ЕМКО“,":руснаци си правят саботажи в държавата, а ти се радваш.То бива да си русороб ,но чак толкова....Копаете нови низини.
13:34 13.09.2026
19 Фаш.аго,
До коментар #4 от "Мнение":НЕ ЗАБРАВЯЙ, че по руски официални твърдения първо българската азбука бе "руска", после твойте мили блатници я преиначиха на македонска.
Ти българин ли си, или руски трол ?
И в двата случая ме е срам от теб и такива като теб !!!
13:35 13.09.2026