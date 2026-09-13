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Разследващи влязоха във военните складове край Дряново

Разследващи влязоха във военните складове край Дряново

13 Септември, 2026 12:36 547 19

  • разследващи-
  • дряново-
  • складове

Пожарът е овладян, няма разгорен огън

Разследващи влязоха във военните складове край Дряново - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Потушен е пожарът в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива, съобщи БНТ.

Тежка нощ беше за екипите на пожарната, тъй като през цялото време продължи борбата с потушаването на пожара, който се възпламени вследствие на отломки и се разпространи към борова гора в близост до складовата база на „ЕМКО“. Тази сутрин обаче огънят е напълно потушен. Постепенно се нормализира и ситуацията в населените места около мястото. В 9 часа тази сутрин разследващите влязоха на мястото на взривения склад, за да направят първи оглед. Заедно с тях са служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, както и технически експерти. Пътят, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Пожарът е овладян, няма разгорен огън, потушен е пожарът. Разследващите органи влизат на територията на складовете на завод „ЕМКО“, за да направят първите огледи. Очакваме днес разследващите органи, като влязат, като огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени, и да дадат сигнал, за да може да се обяви такова частично бедствено положение и да може да бъде прочистен районът. Към момента обаче, от информация от директора на завода, няма нужда от такова прочистване. Нека самият район на завод „ЕМКО“ да бъде избягван от хората, все пак само преди два дни там имаше взрив.“

Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за повишение или отклонения от нормите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гюрев кандев и калушев

    4 13 Отговор
    мръсните продажни копейки са го подпалили учат се от предателя гьорги димитров...

    Коментиран от #7, #11

    12:54 13.09.2026

  • 2 Георг

    3 2 Отговор
    Обикновен удар с дрон

    12:58 13.09.2026

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    16 1 Отговор
    Никой не контролира оръжейния олигарх . Той не се съобразява с правителствени забрани за износ към украинския режим ...Не се знае колко и какво изнася , заради бомбенето на доставките на украинската граница , не се знае и колко се получава ...Пожарите изобщо не прикриват застрахователна измама . За оправдание - виновни са ... Путин и руснаците .

    Коментиран от #16

    12:59 13.09.2026

  • 4 Мнение

    15 3 Отговор
    Има ли фашаги/нацяги в съответната държава, накрая приключват по доста сходен начин!!!

    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ ЖЕЛАЕ ЛОШИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ (ДА ПОЗВОЛЯВАМ СИ ДА ПИША ОТ ИМЕТО НА МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ, ПОНЕЖЕ ЕЖЕДНЕВНО ВИЖДАМ АНКЕТИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, КЪДЕТО ВИНАГИ СЪОТНОШЕНИЕТО ПРО РУСИЯ И АНТИ РУСИЯ Е 70-30%)!!!

    НИЕ ИМАМЕ ЕСТЕСТВЕН ПАРТНЬОР В ТАЗИ ЧАСТ НА СВЕТА, КОЙТО НЕ САМО ИЗПОВЯДВА НАШАТА РЕЛИГИЯ, НЕ САМО НИ Е ОСВОБОДИЛ ОТ ОСМАНСКО ИГО, НО И Е ПРИЕЛ НАШАТА АЗБУКА! КАКВО ПО-ЕСТЕСТВЕНО ОТ ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С РУСИЯ???????!!!!!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ДОЙДЕ ПРОБЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ВКЛЮЧВАТ КАКТО ЕВТИНИ РЕСУРСИ ОТ РУСИЯ, ТАКА И ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С НЕЯ!!!
    И ПРЕДИ ДА МЕ НАЛАЗЯТ НА ШОРОШ МАРИОНЕТКИТЕ, ЩЕ ИМ КАЖА, ЧЕ И ПРЕЗ ВСВ Е ИМАЛО ТАКИВА ИНТЕРЕСЧИИ КАТО ТЯХ, НО СА ПРИКЛЮЧИЛИ ПЪТЯ СИ ПО ДОСТА Ж.ЛЪК НАЧИН!!! АКО НЕ ИСКАТ ДА ГИ ПОСЛЕДВАТ, Е РЕДНО ДА ПРЕСТАНАТ ДА ПРОДАВАТ НАРОДА И ДЪРЖАВАТА СИ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ!!!

    НАШИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА РЪКОВОДИ ДЪРЖАВАТА СИ С ПОЛИТИКИ, КОИТО СА НА ПЪРВО МЯСТО В ИНТЕРЕС НА НАШАТА ДЪРЖАВА И НАСЕЛЕНИЕ!!!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЛИЯНИЕТО НА ЧУЖДИТЕ НПО-ТА (КАТО ТИЯ НА ШОРОШ) ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО!!!

    Коментиран от #19

    13:00 13.09.2026

  • 5 Анонимен

    3 1 Отговор
    Разследването да провери за застрахователна измама, както и дали боеприпасите не са подлежали на утилизация и са го гръмнали за да пестят пари. Как пък все складове на Емко горят.

    13:01 13.09.2026

  • 6 НИ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР

    1 2 Отговор
    И така до края на света!

    Коментиран от #8

    13:01 13.09.2026

  • 7 Буда

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "гюрев кандев и калушев":

    Фашагите трябва да бъдат смазани и заличени веднъж завинаги от лицето на земята ! До крак !

    13:02 13.09.2026

  • 8 Буда

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "НИ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":

    Защо не публикувате изявленията на германските политици за Урсула и мнението им за Северен поток и миграцията ? Нали сме им съюзници в ЕС ?

    13:07 13.09.2026

  • 9 наглост Демерджиева без край

    1 8 Отговор
    Какви проверкии, какви пет лева бе, прогресивен Демерджиев? Кого лъжеш бе, наглецо? Само преди две седмици е имало основна порверка точно в този склад и не е намерено нито едно нарушеине! Защо лъжеш сега? И уличните псета знаят, че това е дело на огромния брой руски шпиоин, агенти и убишйци, които безнаказано безчинстват в злочестата ни родина, паднала толкова ниско, че премиер да й е отявлен кремълски лакей и подлога? А вицето му да е дъщерята на отявлен и фанатизиран комунист, присвоил имотите на един нещастник и той, понеже не намерил правосъдие, го убил! И това червено "вице" да раздава българско гражданско точно на стотииц руски агенти и убийци, е повече от позор, повече от наглост и повече от национално предателство! И уличните псета знаят, че руски шпиони отровиха Гебрев и сина му и продължиха необезпокоявано да взивяват складовете му! Само Фатмакът и престъпната и кървава БКП, която е откърмила и него, и сегашната кандидатка за президент, мълчат оглушително! И винаги са мълчаил! Страх ги е , нали? Ами, то си е за страх! Малко ли несъгласни с кремълския злодей "паднаха" от виоски етажи! А помните ли тогава цинизма на Свинската Цаца, който заяви, че Гебрев и синът му яли рукула и се отровили от нея? Подобна простащина и подобен цинизъм не се бяха чували дори от устата на тодорживковите четвъртоотделенци, дето така и си останаха с незавършено основно образование.

    13:08 13.09.2026

  • 10 Този алчен бизнесмен защо

    5 1 Отговор
    Не си осигури защита и денонощна охрана на такава военна и взривоопасна продукция , никой не му е длъжен да му пази бомбите

    13:12 13.09.2026

  • 11 Жалка жълтопаветна измет

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гюрев кандев и калушев":

    В Беляне до живот

    13:17 13.09.2026

  • 12 Тежка нощ беше

    1 0 Отговор
    200 кг. и нещо. Разследващи влязоха и очакваме пак пожара да започне

    13:23 13.09.2026

  • 13 Така де

    1 0 Отговор
    Изнасят незаконно боеприпаси за нацистите в Украйна и после прикриват количествата със взривове и пожари.
    В замяна получават безотчетни мръсни пари с които купуват политици и строят комплекси в България като баба Алино.
    Какво не е ясно.

    13:23 13.09.2026

  • 14 Питане

    0 1 Отговор
    "Братята освободители" ли ще търсят ???

    13:25 13.09.2026

  • 15 Горя и пак ще гори

    2 0 Отговор
    Гърмя и пак ще гърми. Неизбежно е. Този мръсен бизнес от който смешни пари влизат в бюджета трябва да приключи

    13:25 13.09.2026

  • 16 Включително

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":

    И ТИ !!!
    В качеството си на комунист !!!

    13:28 13.09.2026

  • 17 Всички складове на „ЕМКО“,

    0 0 Отговор
    Контролирано от службите трябва да се взривят. Тези които останаха де. Така ще са най безопасни

    Коментиран от #18

    13:30 13.09.2026

  • 18 хей,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Всички складове на „ЕМКО“,":

    руснаци си правят саботажи в държавата, а ти се радваш.То бива да си русороб ,но чак толкова....Копаете нови низини.

    13:34 13.09.2026

  • 19 Фаш.аго,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    НЕ ЗАБРАВЯЙ, че по руски официални твърдения първо българската азбука бе "руска", после твойте мили блатници я преиначиха на македонска.
    Ти българин ли си, или руски трол ?
    И в двата случая ме е срам от теб и такива като теб !!!

    13:35 13.09.2026

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