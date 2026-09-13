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Стефан Георгиев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Созопол 2026"

Стефан Георгиев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Созопол 2026"

13 Септември, 2026 12:29 477 6

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При жените в абсолютна шампионка се превърна Таня Ангелова от тима на Кобра Стара Загора

Стефан Георгиев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Созопол 2026" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стефан Георгиев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Созопол 2026". Състезателят на клуб Флекс Карлово спечели най-много от гласовете на съдиите и взе престижната титла. Той е победител и в категория над 90 кг.

При жените в абсолютна шампионка се превърна Таня Ангелова от тима на Кобра Стара Загора.

В една от най-атрактивните дисциплини Фит Модел, победител стана Виктория Панова от клуб Драганички ЗД Тийм. В тази категория момичетата се обличат с вечерни рокли.

Събитието се проведе в Амфитеатъра в Созопол, а участие взеха 100 състезатели от цялата страна. Организатор на турнира е клуб Тримонциум Пловдив в лицето на президента Петър Борисов и Милена Модева. Специален гост на състезанието беше Бобан Гороски. Той е представител на Световната федерация по бодибилдинг и президент на северномакедонската.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    1 0 Отговор
    И след някоя и друга година,кво прайме?

    12:35 13.09.2026

  • 2 да попитам

    1 0 Отговор
    Защо се тровите така бе, хора?

    12:36 13.09.2026

  • 3 Соня

    3 0 Отговор
    Мускулите големи, гащите малки

    Коментиран от #5

    12:41 13.09.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    То хубаво, ама тоя от коя боя е? Защо един бял българин трябва да изглежда като българин от Конго де Бразавил?

    12:46 13.09.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соня":

    Малки, ама хептен празни. В гащите няма ниииикой.

    12:47 13.09.2026

  • 6 ЛЕЛЯТА ОТДЯСНО

    0 0 Отговор
    Май никога не е стъпвала във фитнеса.

    12:52 13.09.2026

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