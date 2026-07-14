Първи поглед към новия модел на Alfa Romeo

Докато остаряващите Giulia и Stelvio продължават да бъдат на върха в гамата на Alfa Romeo и утвърдени варианти за традиционалистите, прочутата италианска марка официално се подготвя за офанзивата си с ново поколение модели. По време на неотдавнашна дискусия на кръгла маса, организирана от италианското Министерство на предприятията и „Made in Italy“ (MIMIT), Емануеле Капелано, главен оперативен директор на Stellantis за разширена Европа, изненада бранша, като показа първата официална снимка на дългоочакван, строго секретен бъдещ модел.

Кратката и силно изрязана тийзър снимка подчертава мускулестата, извита червена линия на задните калници и сложните LED елементи на задните светлини. Този загадъчен автомобил, предназначен да се позиционира в силно конкурентния C-сегмент като елегантен кросоувър, е точно моделът, който слуховете в автомобилната индустрия очакваха. Изтеклите подробности сочат към изключително атлетична осанка, определена от къси надвеси, предна маска, която дискретно отдава почит на класическия хечбек Alfa Romeo 147, дължина от около 4,4 метра и щедро междуосие от 2,7 метра.

Под каросерията новият кросоувър разчита на изключително гъвкавата модулна архитектура STLA Medium на Stellantis. В центъра Stile Alfa Romeo в Торино вече се работи усилено, за да се гарантира, че окончателният дизайн ще излъчва автентичен италиански характер, докато самото производство официално е предвидено за сглобяващия завод в Мелфи, Южна Италия. Според продуктовия план автомобилът ще направи своя публичен дебют през четвъртото тримесечие на 2027 година, преди да се появи в европейските шоурумове, за да замести настоящия Tonale.

Тази производствена стратегия превръща новата Alfa Romeo в „брат по платформа“ на няколко други модела произвеждани в Мелфи, включително DS N°7, Lancia Gamma и Jeep Compass от следващото поколение. Споделянето на една и съща платформа означава, че всяка марка ще трябва да положи допълнителни усилия, за да вложи свой уникален характер, настройки на шасито и висококачествени материали в крайния продукт. Ако гамата от задвижващи системи на Lancia Gamma е някакъв показател, можем да очакваме кросоувърът на Alfa да предложи изключително конкурентни мултиенергийни задвижващи системи. Те могат да варират от базов хибрид със 145 конски сили до електрическа версия с голям пробег и 245 конски сили, обещаваща над 740 километра пробег, и може би дори високопроизводителен флагман в стил „Quadrifoglio“ или „HF“, развиващ 375 конски сили чрез система с двойни електродвигатели и задвижване на четирите колела.