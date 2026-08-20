Как едно евтино Daewoo Matiz с може да заприлича на Porsche 911

На пръв поглед е трудно да се намери по-драстична противоположност в автомобилния свят от скромния градски хечбек Daewoo Matiz и легендарната спортна машина Porsche 911. Независимият автомобилен дизайнер с псевдоним @weirobird обаче открива неочаквана естетическа връзка между достъпния корейски автомобил и германското поколение 996, материализирайки идеята си в концептуална разработка.

Проектът, наречен Matiz Carrera 4S, първоначално стартира като художествена експозиция за галерията EREVO Sinsa в Сеул. След изключително позитивния отзвук и медийния интерес, авторът създава серия от детайлни фотореалистични изображения, показващи как би изглеждал един такъв хибриден модел на пътя.

Основният акцент във визията са емблематичните фарове с яйцевидна форма, заимствани директно от първите версии на Porsche 996. Стилистът ги е интегрирал прецизно в силно скъсения преден капак на Matiz, допълвайки предницата с масивна броня в стил 911 Turbo, оборудвана с изразени въздухозаборници и нисък сплитер.

Профилът на каросерията е претърпял сериозна промяна чрез разширени арки на калниците, характерни странични графики и класически джанти с пет лъча. В задната част светлините са обединени от червена светодиодна лента – запазена марка за задвижваните от четирите колела версии 911 Carrera 4S. Композицията се завършва от дискретен спойлер над задното стъкло, преработена долна част на бронята и сдвоени изпускателни тръби.

Според автора на концепцията, силуетът на Matiz винаги е носил скрит потенциал за подобна трансформационна линия, а предните светлини на 996 просто разкриват тази невидима връзка. Любопитно съвпадение е, че първото поколение на корейския градски модел дебютира на пазара през 1998 година – само дванайсет месеца след световната премиера на серията 996.

Паралелите обаче приключват изцяло до дизайна. Под капака на серийния Matiz работи скромен 0,8-литров трицилиндров агрегат с мощност 51 конски сили, докато атмосферният боксер на базовата Carrera осигурява 296 конски сили. Към момента Matiz Carrera 4S съществува единствено в дигиталното пространство, радвайки ентусиастите с оригиналния си прочит върху автомобилната култура.