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Как едно евтино Daewoo Matiz с може да заприлича на Porsche 911

Как едно евтино Daewoo Matiz с може да заприлича на Porsche 911

20 Август, 2026 16:38 604 2

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Виртуалният проект Matiz Carrera 4S преплита класическите стилови похвати на поколението 996 с емблематичните форми на корейския градски модел

Как едно евтино Daewoo Matiz с може да заприлича на Porsche 911 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На пръв поглед е трудно да се намери по-драстична противоположност в автомобилния свят от скромния градски хечбек Daewoo Matiz и легендарната спортна машина Porsche 911. Независимият автомобилен дизайнер с псевдоним @weirobird обаче открива неочаквана естетическа връзка между достъпния корейски автомобил и германското поколение 996, материализирайки идеята си в концептуална разработка.

Проектът, наречен Matiz Carrera 4S, първоначално стартира като художествена експозиция за галерията EREVO Sinsa в Сеул. След изключително позитивния отзвук и медийния интерес, авторът създава серия от детайлни фотореалистични изображения, показващи как би изглеждал един такъв хибриден модел на пътя.

Основният акцент във визията са емблематичните фарове с яйцевидна форма, заимствани директно от първите версии на Porsche 996. Стилистът ги е интегрирал прецизно в силно скъсения преден капак на Matiz, допълвайки предницата с масивна броня в стил 911 Turbo, оборудвана с изразени въздухозаборници и нисък сплитер.

Профилът на каросерията е претърпял сериозна промяна чрез разширени арки на калниците, характерни странични графики и класически джанти с пет лъча. В задната част светлините са обединени от червена светодиодна лента – запазена марка за задвижваните от четирите колела версии 911 Carrera 4S. Композицията се завършва от дискретен спойлер над задното стъкло, преработена долна част на бронята и сдвоени изпускателни тръби.

Според автора на концепцията, силуетът на Matiz винаги е носил скрит потенциал за подобна трансформационна линия, а предните светлини на 996 просто разкриват тази невидима връзка. Любопитно съвпадение е, че първото поколение на корейския градски модел дебютира на пазара през 1998 година – само дванайсет месеца след световната премиера на серията 996.

Паралелите обаче приключват изцяло до дизайна. Под капака на серийния Matiz работи скромен 0,8-литров трицилиндров агрегат с мощност 51 конски сили, докато атмосферният боксер на базовата Carrera осигурява 296 конски сили. Към момента Matiz Carrera 4S съществува единствено в дигиталното пространство, радвайки ентусиастите с оригиналния си прочит върху автомобилната култура.


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  • 1 АМИ

    4 0 Отговор
    отговора е: нъкак

    17:05 20.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Очевидно никак!!

    17:32 20.08.2026