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LG открива най-големия завод за производство на батерии за електрически превозни средства

LG открива най-големия завод за производство на батерии за електрически превозни средства

20 Август, 2026 17:15 705 0

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  • автомобили

Инвестицията от над 2 милиарда долара комбинира клетки за автомобилната индустрия с модули за индустриално съхранение на енергия

LG открива най-големия завод за производство на батерии за електрически превозни средства - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Южнокорейският технологичен гигант LG Energy Solution официално даде старт на производството в новия си мащабен завод в Лансинг, щат Мичиган. Индустриалният комплекс представлява ключов елемент от глобалната стратегия на компанията, залагайки на изключителна гъвкавост – съоръжението е проектирано да бълва едновременно акумулаторни клетки за превозни средства и специализирани батерии за масивни стационарни енергийни системи.

Общата инвестиция в новия производствен хъб надхвърля 2 милиарда долара. Към момента на откриването в завода работят близо 900 души, но с пълното разгръщане на оперативните линии работната ръка ще достигне 1700 специалисти. При достигане на максимален капацитет предприятието ще бълва над 35 гивагатча (GWh) батерийни клетки годишно.

Първото основно направление на завода е фокусирано върху производството на никел-манган-кобалтови (NMC) клетки, отличаващи се с висока енергийна плътност. Главен клиент за този тип батерии е японският гигант Toyota, който възнамерява да ги вгражда в изцяло електрическото си поколение Highlander. Големият триредов SUV ще се сглобява в американското съоръжение на марката в Джорджтаун, Кентъки.

Паралелно с автомобилния сектор, LG разгръща и второ силно звено – производство на литиево-желязо-фосфатни (LFP) клетки, предназначени за стационарни батерийни паркове. Специализираната дивизия LG Energy Solution Vertech ще асемблира от тях завършени системи за подпомагане на национални електропреносни мрежи, промишлени гиганти и комунални компании.

Чрез този хибриден производствен модел южнокорейският производител успешно диверсифицира бизнеса си, намалявайки пряката зависимост единствено от колебанията в търсенето на електрически коли. Същевременно локализирането на поточните линии на американска земя осигурява сериозно предимство за партньорите на марката при покриването на строгите местни изисквания за произход на компонентите.


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