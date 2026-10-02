В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени мощите на цар Самуил

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София“.
Саркофагът, изработен във Велинград, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни вчера пред БТА Надежда Ключкова, която го изработва.
Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.
Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #7
11:43 02.10.2026
2 койдазнай
Коментиран от #3
11:43 02.10.2026
3 Колкото
До коментар #2 от "койдазнай":"проучиха" екзекуцията на Илиян Филипов - светкавично !
11:45 02.10.2026
4 Аман
Коментиран от #15
11:53 02.10.2026
5 Тленнте останки на цар Самуил
Цар Самуил е християнин и заслужава православно погребение на родна земя. Той е роден в Сердика и мястото му е тук , не в Гърция. както и на всички негови деца, погребани до него на остров св.Ахил.
Точно като ревностен християнин цар Самуил би бил против останките му да бъдат наричани МОЩИ. Той не би приел това и то не от излишна скромност, а защото много добре знае какво означават МОЩИТЕ на светите християнски мъченици за вярата.
При цялото си величие и трагична съдба цар Самуил е мъченик за свободата на България, но той не е и никога не е бил обявяван за мъченик во Христа!
Войните , които водят Царство България и Византия навремето, са войни между две християнски държави и на практика са войни за власт и територии.
Обикновените християни от двете страни са понесли жестокости, болки и страдания.
Нищо християнско няма в тези войни!
Коментиран от #10, #11
11:58 02.10.2026
6 Добре дошъл, Царю,
12:00 02.10.2026
7 А на всичкото отгоре
До коментар #1 от "Европеец":Мрамор от Македония
12:04 02.10.2026
8 Любопитен
12:04 02.10.2026
9 Булгар Булгар
А ние им дадохме Беломорието и Македония.
Супер сделка! Както го е писал авторът: Мунчо, Мунчоооо!
12:06 02.10.2026
10 Ами че
До коментар #5 от "Тленнте останки на цар Самуил":Бил е погребан на родна земя.
Сега София е брюкселска
12:07 02.10.2026
11 Булгар Булгар
До коментар #5 от "Тленнте останки на цар Самуил":Не не са! Мястото му е там, където е погребан. Така се вижда, къде е била България.
Това преместване си е кич. Некрофилия и заличаване на историята. Така вече никой нямя да знае, че там е било България.
Коментиран от #14
12:08 02.10.2026
12 Сашо
Коментиран от #13
12:12 02.10.2026
13 Сашо МакедонецЪТ
До коментар #12 от "Сашо":Всичко.
Азбука, език, култура.
Македонски цари.
Коментиран от #19
12:13 02.10.2026
14 Знаещ
До коментар #11 от "Булгар Булгар":Бе ти , добре си аргументирал истината . Нищо не пречеше на България да се договори с Гърция , да му постави този саркофаг и костите там , където Самуил е бил погребан, за да се знае , че там е било , България . Сега го карат в столицата на държава без суверенитет под управлението на Брюксел и с признанието на американската посланичка в Гърция , че САЩ могат да свалят всяко едно правителство на Балканите , което не играе под свирката на наглосаксоюдеите .
12:17 02.10.2026
15 Европеец
До коментар #4 от "Аман":Ще поговорят още ден, два ,три за тия кокали и ще спрат... Авторката да провери в религиозен Какво значи МОЩИ...... Не съм чул кокалите на Самуил да са извършили някакво чудо и затова не могат да се наричат мощи..... Дали кокалите са на Самуил никой не може да каже достоверно.... От историята знаем, че държавата България е имала много царе, но понеже сме българи не знаем къде са им гробовете, А сега пък знаем че това били кокалите на Самуил.....
12:17 02.10.2026
16 Зеления
Благодаря на Велинградската фирма изработила саркофага - той е достоен за великия ни цар Самуил. Визията и изработката на този саркофаг са перфектни и е от световна класа.
Надявам се, за цар Гаврил-Радомир и за другите членове на семейството на Самуил също да са предвидени подобни саркофази.
12:40 02.10.2026
17 Лаборатория за въглероден
12:45 02.10.2026
18 Лаборатория за въглероден
12:49 02.10.2026
19 Майка му на Сашко
До коментар #13 от "Сашо МакедонецЪТ":Саше извади си пръстчетата от контакта, пак си се презаредил
12:51 02.10.2026
20 Пациент
12:53 02.10.2026