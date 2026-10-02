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В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени мощите на цар Самуил

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени мощите на цар Самуил

2 Октомври, 2026 11:36 1 116 20

  • саркофаг-
  • мощи-
  • цар самуил

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени мощите на цар Самуил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София“.

Саркофагът, изработен във Велинград, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни вчера пред БТА Надежда Ключкова, която го изработва.

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    6 14 Отговор
    Гледам много голям за една торба кокали, но както и да е....

    Коментиран от #7

    11:43 02.10.2026

  • 2 койдазнай

    11 6 Отговор
    A защо толкова се бърза?!? Не е ли добре да се проучат внимателно останките?

    Коментиран от #3

    11:43 02.10.2026

  • 3 Колкото

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    "проучиха" екзекуцията на Илиян Филипов - светкавично !

    11:45 02.10.2026

  • 4 Аман

    7 5 Отговор
    вече с тия "мощи" !

    Коментиран от #15

    11:53 02.10.2026

  • 5 Тленнте останки на цар Самуил

    10 2 Отговор
    са свещени за всяко българско сърце и са част от историческата памет на България, макар и в нейната най- тъжна част.
    Цар Самуил е християнин и заслужава православно погребение на родна земя. Той е роден в Сердика и мястото му е тук , не в Гърция. както и на всички негови деца, погребани до него на остров св.Ахил.

    Точно като ревностен християнин цар Самуил би бил против останките му да бъдат наричани МОЩИ. Той не би приел това и то не от излишна скромност, а защото много добре знае какво означават МОЩИТЕ на светите християнски мъченици за вярата.

    При цялото си величие и трагична съдба цар Самуил е мъченик за свободата на България, но той не е и никога не е бил обявяван за мъченик во Христа!
    Войните , които водят Царство България и Византия навремето, са войни между две християнски държави и на практика са войни за власт и територии.
    Обикновените християни от двете страни са понесли жестокости, болки и страдания.

    Нищо християнско няма в тези войни!

    Коментиран от #10, #11

    11:58 02.10.2026

  • 6 Добре дошъл, Царю,

    9 1 Отговор
    в родния си град и земя!

    12:00 02.10.2026

  • 7 А на всичкото отгоре

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Мрамор от Македония

    12:04 02.10.2026

  • 8 Любопитен

    2 4 Отговор
    Само някой наивник би повярвал че онова куче Василий Втори е позволил да го погребат там. Семейството на Самуил убива и тримата му любовника в различен период от време. А колко отмъстителни за любов са обратните, нямате си на представа. Ако костите са на Самуил, в което се съмнявам, много добре са го скрили от императора. А най-вероятно подлите гърци ни дадоха няколко кости за да си вземат обратно книгите манастирски дето сме ги завлякли.

    12:04 02.10.2026

  • 9 Булгар Булгар

    6 7 Отговор
    Гърците ни дадоха някакви кокали.

    А ние им дадохме Беломорието и Македония.

    Супер сделка! Както го е писал авторът: Мунчо, Мунчоооо!

    12:06 02.10.2026

  • 10 Ами че

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тленнте останки на цар Самуил":

    Бил е погребан на родна земя.
    Сега София е брюкселска

    12:07 02.10.2026

  • 11 Булгар Булгар

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тленнте останки на цар Самуил":

    Не не са! Мястото му е там, където е погребан. Така се вижда, къде е била България.
    Това преместване си е кич. Некрофилия и заличаване на историята. Така вече никой нямя да знае, че там е било България.

    Коментиран от #14

    12:08 02.10.2026

  • 12 Сашо

    2 4 Отговор
    В България всичко е македонско.

    Коментиран от #13

    12:12 02.10.2026

  • 13 Сашо МакедонецЪТ

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сашо":

    Всичко.


    Азбука, език, култура.
    Македонски цари.

    Коментиран от #19

    12:13 02.10.2026

  • 14 Знаещ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Булгар Булгар":

    Бе ти , добре си аргументирал истината . Нищо не пречеше на България да се договори с Гърция , да му постави този саркофаг и костите там , където Самуил е бил погребан, за да се знае , че там е било , България . Сега го карат в столицата на държава без суверенитет под управлението на Брюксел и с признанието на американската посланичка в Гърция , че САЩ могат да свалят всяко едно правителство на Балканите , което не играе под свирката на наглосаксоюдеите .

    12:17 02.10.2026

  • 15 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аман":

    Ще поговорят още ден, два ,три за тия кокали и ще спрат... Авторката да провери в религиозен Какво значи МОЩИ...... Не съм чул кокалите на Самуил да са извършили някакво чудо и затова не могат да се наричат мощи..... Дали кокалите са на Самуил никой не може да каже достоверно.... От историята знаем, че държавата България е имала много царе, но понеже сме българи не знаем къде са им гробовете, А сега пък знаем че това били кокалите на Самуил.....

    12:17 02.10.2026

  • 16 Зеления

    0 1 Отговор
    Нека да напишем нещо положително, обикновенно коментарите все са негативни за всеки и всичко.

    Благодаря на Велинградската фирма изработила саркофага - той е достоен за великия ни цар Самуил. Визията и изработката на този саркофаг са перфектни и е от световна класа.

    Надявам се, за цар Гаврил-Радомир и за другите членове на семейството на Самуил също да са предвидени подобни саркофази.

    12:40 02.10.2026

  • 17 Лаборатория за въглероден

    1 0 Отговор
    спектрален анализ! Кокалите на са негови а на негов приятел погребан през 2006г.А ДНК-то показва, че е обичал много € банкноти. И да не забравите да му издадете бг. лична карта с адресна регистрация София.

    12:45 02.10.2026

  • 18 Лаборатория за въглероден

    0 0 Отговор
    Тези оглозгаха държавата и от нямане на къде преминаха към костите.Един ден и за Зеленски ще говорят така колко могъщ е бил и колко мил. е опукал.

    12:49 02.10.2026

  • 19 Майка му на Сашко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сашо МакедонецЪТ":

    Саше извади си пръстчетата от контакта, пак си се презаредил

    12:51 02.10.2026

  • 20 Пациент

    0 0 Отговор
    Нека краденето и харчени на излишни и немъчени пари да започне сега. Изобщо не ме е в е за Сръбскомакедонския цар. Да си го взема Сръбска Македония. Въпросът е да се похарчат грешни пари и ПР. Влакове, самолети и т.н - руска показуха. Щото имаме много пари и сме богати. И ние избиваме комплекс като народ. Нямаме нищо общо с първите две български царства. И ние сме изкуствено създадени.

    12:53 02.10.2026

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