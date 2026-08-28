Доставка на новото BMW iX3 се бави, но клиентите купуват на сляпо

Дългоочакваният електрически кросоувър BMW iX3 — първопроходецът от революционното семейство Neue Klasse — предизвика истински фурор сред купувачите веднага след публичния си дебют, генерирайки десетки хиляди предварителни поръчки само за първата седмица. С начална цена от приблизително 35 000 евро за базовите версии на съответните пазари, баварският модел привлече огромен интерес. Търговците в дилърските центрове обаче се изправиха пред необичаен казус: шоурумите са празни, а тестовите автомобили ще пристигнат едва към края на октомври.

Така дилърите на марката се оказаха принудени да реализират продажби изцяло дигитално — чрез онлайн конфигуратори, брошури и продуктови изображения. Липсата на физически автомобил за тест-драйв не спира ентусиазма на клиентите, които бързат да капарират модела заради неговите убедителни технически характеристики. Сред основните акценти са впечатляващият пробег, достигащ до 919 км с едно зареждане по CLTC цикъла, усъвършенстваните асистенти за автономно шофиране от Momenta в стандартното оборудване, както и виртуалният асистент, базиран на последно поколение изкуствен интелект от DeepSeek и Alibaba.

Първите физически доставки за клиентите с предварителни резервации се очаква да започнат през ноември, но пълният капацитет на масовото производство ще бъде достигнат поетапно, като част от поръчките ще се изпълняват чак в началото на следващата година. Забавянето се дължи на стриктната политика на баварския концерн за финални изпитания и калибровка на изцяло новата архитектура и софтуерни системи преди масовия старт.

За да компенсира търпението на своите бъдещи собственици, германският премиум производител предлага специален пакет за лоялност. Всеки клиент, засегнат от чакането, получава бонус точки в приложението на марката на стойност около 500 евро, които могат да бъдат използвани за сервизни услуги, оригинални аксесоари или зареждане в мрежата.