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Доставка на новото BMW iX3 се бави, но клиентите купуват на сляпо

Доставка на новото BMW iX3 се бави, но клиентите купуват на сляпо

28 Август, 2026 20:00 552 5

  • bmw-
  • ix3-
  • neue klasse-
  • дефицит-
  • продажби

Поради недостиг на автомобили, дилърите на BMW са принудени да продават iX3 по снимки

Доставка на новото BMW iX3 се бави, но клиентите купуват на сляпо - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният електрически кросоувър BMW iX3 — първопроходецът от революционното семейство Neue Klasse — предизвика истински фурор сред купувачите веднага след публичния си дебют, генерирайки десетки хиляди предварителни поръчки само за първата седмица. С начална цена от приблизително 35 000 евро за базовите версии на съответните пазари, баварският модел привлече огромен интерес. Търговците в дилърските центрове обаче се изправиха пред необичаен казус: шоурумите са празни, а тестовите автомобили ще пристигнат едва към края на октомври.

Така дилърите на марката се оказаха принудени да реализират продажби изцяло дигитално — чрез онлайн конфигуратори, брошури и продуктови изображения. Липсата на физически автомобил за тест-драйв не спира ентусиазма на клиентите, които бързат да капарират модела заради неговите убедителни технически характеристики. Сред основните акценти са впечатляващият пробег, достигащ до 919 км с едно зареждане по CLTC цикъла, усъвършенстваните асистенти за автономно шофиране от Momenta в стандартното оборудване, както и виртуалният асистент, базиран на последно поколение изкуствен интелект от DeepSeek и Alibaba.

Първите физически доставки за клиентите с предварителни резервации се очаква да започнат през ноември, но пълният капацитет на масовото производство ще бъде достигнат поетапно, като част от поръчките ще се изпълняват чак в началото на следващата година. Забавянето се дължи на стриктната политика на баварския концерн за финални изпитания и калибровка на изцяло новата архитектура и софтуерни системи преди масовия старт.

За да компенсира търпението на своите бъдещи собственици, германският премиум производител предлага специален пакет за лоялност. Всеки клиент, засегнат от чакането, получава бонус точки в приложението на марката на стойност около 500 евро, които могат да бъдат използвани за сервизни услуги, оригинални аксесоари или зареждане в мрежата.


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  • 4 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 5 Хартиени автомобилчета

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