Джеф Безос има сериозна заслуга за появата на Ferrari Luce

Една разходка с Джеф Безос през юли 2016 година е дала на председателя на Ferrari Джон Елкан първия сериозен повод да обмисли създаването на електрически автомобил. Десет години по-късно идеята вече има конкретен резултат – Ferrari Luce, първият изцяло електрически модел на италианската марка.

Елкан разказа за разговора си с основателя на Amazon по време на технологичната конференция Wave в Торино. По думите му Безос не е представял автомобилна експертиза, а е обърнал внимание на значението на иновациите.Това е бил първият момент, в който Елкан започнал сериозно да мисли какво може да представлява електрическият автомобил на Ferrari. Целта не била просто двигателят с вътрешно горене да бъде заменен с батерия, а да се създаде самостоятелен модел, който използва възможностите на новите технологии.

Ferrari обяви публично намерението си да пусне автомобил без двигател с вътрешно горене през юни 2022-ра. Проектът започна да придобива конкретна форма по време на пандемията от COVID-19, когато Елкан започнал да обсъжда бъдещия модел с Джони Айв – бившия ръководител на дизайна в Apple, който по-късно работи по автомобила чрез студиото си LoveFrom.

Ferrari Luce беше представен на 25 май 2026 г. и предизвика необичайно силна реакция за модел на марката. Външният дизайн беше подложен на критики и подигравки в социалните мрежи, като спорът около визията на автомобила на моменти засенчи техническите му характеристики.

„Нямахме абсолютно никакво намерение да създаваме спорно Ferrari. Не очаквахме такава реакция“, заяви Елкан. Въпреки това той определи глобалното внимание като значимо за проекта и посочи, че 1,3 милиарда души по света са видели автомобила. Според Ferrari реакциите към Luce са по-положителни, когато автомобилът бъде видян на живо, вместо на снимка. По време на технологичната конференция в Торино около показания модел са се образували дълги опашки от посетители.

Моделът струва повече от 500 000 евро, а доставките му трябва да започнат през четвъртото тримесечие на 2026 г. Ferrari твърди, че интересът от клиентите е значителен и че обратната връзка от тях е положителна.