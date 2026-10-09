Какъв е реалният живот на масовите китайски автомобили?

Въпросът за реалния ресурс и дълговечността на китайските автомобили става все по-актуален у нас, особено на фона на все по-агресивното им навлизане на родния пазар. Макар гаранционните условия да изглеждат привлекателно на хартия — вариращи от стандартните 3 години или 100 000 км до по-смели предложения за 5 или 7 години при определени марки — между гаранцията и реалния живот на една машина съществува съществена разлика.

Добре известен факт е, че гаранционните ангажименти покриват предимно производствени дефекти, определеният от завода експлоатационен ресурс е статистически изчислен период, след чието изтичане производителят снема от себе си отговорност, оставяйки поддръжката изцяло в ръцете на собственика.

В нашите климатични и пътни условия това се отразява по различен начин при популярните азиатски брандове. Моделите на Chery например декларират ресурс от около 7 години или 200 000 км, подкрепени от специфични програми за извънгаранционна поддръжка, но на практика често показват капризи в електрониката и трансмисията още в гаранционния си период.

От своя страна, представителите на Geely и Haval залагат на проектен живот от 5 до 6 години (съответно също около 200 000 км). Опитът на сервизите показва, че те преминават сравнимо безпроблемно през гаранционното си време, но след това изискват значительно по-чести и скъпи посещения за поддръжка.

Паралелно с тях, друг ключов играч на българския пазар — MG Motor — разчита на една от най-щедрите фабрични гаранции в Европа, покриваща цели 7 години или 150 000 км. Тази марка, която комбинативно използва британското си наследство и азиатските си производствени ресурси, разкрива сходна динамика: първите три до четири години преминават почти изцяло без сериозни технически сътресения. Сервизните инженери у нас обаче отбелязват, че след преминаване на границата от около 100 000 км, мултимедийните системи, спомагателните електронни сензори и някои елементи по окачването започват да изискват по-редовна профилактика, макар основните силови агрегати да поддържат стабилен ресурс.

При конвенционалните и хибридните модели на Dongfeng, предлагани на родния ни пазар с гаранция от 5 години или 150 000 км, картинаta е доста сходна, но с фокус върху механиката. Тъй като марката използва изпитани инженерни решения и съвместни разработки с утвърдени световни концерни, нейните атмосферни и турбомотори показват висока устойчивост при интензивна градска и извънградска употреба. Практиката на сервизите в България показва, че основната критична точка при тези автомобили не са двигателите, а устойчивостта на антикорозионната защита на шасито спрямо по-тежки зимни условия и химикалите по нашите пътища, както и навременната смяна на консумативите, която е пряко обвързана със запазването на фабричния ресурс.

Ето защо при избор на подобен автомобил в България експертите съветват фокусът да не пада единствено върху гръмките маркетингови обещания за гаранция, а да се отчитат проектният ресурс, достъпността на резервните части и очакваните разходи за сервизно обслужване в по-дългосрочен план.