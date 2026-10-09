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Какъв е реалният живот на масовите китайски автомобили?

Какъв е реалният живот на масовите китайски автомобили?

9 Октомври, 2026 11:02 1 252 6

  • китайски автомобили-
  • ресурс-
  • пробег-
  • живот

Реалният ресурс на азиатските модели варира, но средно е 200 000 км

Какъв е реалният живот на масовите китайски автомобили? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпросът за реалния ресурс и дълговечността на китайските автомобили става все по-актуален у нас, особено на фона на все по-агресивното им навлизане на родния пазар. Макар гаранционните условия да изглеждат привлекателно на хартия — вариращи от стандартните 3 години или 100 000 км до по-смели предложения за 5 или 7 години при определени марки — между гаранцията и реалния живот на една машина съществува съществена разлика.

Добре известен факт е, че гаранционните ангажименти покриват предимно производствени дефекти, определеният от завода експлоатационен ресурс е статистически изчислен период, след чието изтичане производителят снема от себе си отговорност, оставяйки поддръжката изцяло в ръцете на собственика.

В нашите климатични и пътни условия това се отразява по различен начин при популярните азиатски брандове. Моделите на Chery например декларират ресурс от около 7 години или 200 000 км, подкрепени от специфични програми за извънгаранционна поддръжка, но на практика често показват капризи в електрониката и трансмисията още в гаранционния си период.

От своя страна, представителите на Geely и Haval залагат на проектен живот от 5 до 6 години (съответно също около 200 000 км). Опитът на сервизите показва, че те преминават сравнимо безпроблемно през гаранционното си време, но след това изискват значительно по-чести и скъпи посещения за поддръжка.

Паралелно с тях, друг ключов играч на българския пазар — MG Motor — разчита на една от най-щедрите фабрични гаранции в Европа, покриваща цели 7 години или 150 000 км. Тази марка, която комбинативно използва британското си наследство и азиатските си производствени ресурси, разкрива сходна динамика: първите три до четири години преминават почти изцяло без сериозни технически сътресения. Сервизните инженери у нас обаче отбелязват, че след преминаване на границата от около 100 000 км, мултимедийните системи, спомагателните електронни сензори и някои елементи по окачването започват да изискват по-редовна профилактика, макар основните силови агрегати да поддържат стабилен ресурс.

При конвенционалните и хибридните модели на Dongfeng, предлагани на родния ни пазар с гаранция от 5 години или 150 000 км, картинаta е доста сходна, но с фокус върху механиката. Тъй като марката използва изпитани инженерни решения и съвместни разработки с утвърдени световни концерни, нейните атмосферни и турбомотори показват висока устойчивост при интензивна градска и извънградска употреба. Практиката на сервизите в България показва, че основната критична точка при тези автомобили не са двигателите, а устойчивостта на антикорозионната защита на шасито спрямо по-тежки зимни условия и химикалите по нашите пътища, както и навременната смяна на консумативите, която е пряко обвързана със запазването на фабричния ресурс.

Ето защо при избор на подобен автомобил в България експертите съветват фокусът да не пада единствено върху гръмките маркетингови обещания за гаранция, а да се отчитат проектният ресурс, достъпността на резервните части и очакваните разходи за сервизно обслужване в по-дългосрочен план.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 гост

    3 4 Отговор
    Никога китайска....да ги купуват крепостните, гаранция че са по качествени от Москвич и Лада..

    Коментиран от #4

    11:26 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един друг

    2 3 Отговор
    С две думи, бегай далеко.

    11:39 09.10.2026

  • 4 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Akо някой не е на ясно , в Китай пазар на употребявани автомобили НЯМА !!! Тоест продажбите на употребявани автомобили са ПОД 5% от целия пазар и то тези "употребявани" са максимум 3-4 годишни с остатъчен лизинг !!! Никой в Китай НЕ се надява на живот повече от 7-8 години на автомобил и това даже е много за производителите , защото за да поддържат сегашните продажби им трябва живот НЕ повече от 5-6 години , а износ на УПОТРЕБЯВАНИ коли от Китай НЯМА и няма да има !!

    Коментиран от #5

    11:46 09.10.2026

  • 5 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Имам приятел , който се полакоми от промоция на Донгфенг и си купи уж най-продавания модел със 7 годишна гаранция , хаха!! На първото "обслужване" на 10 000 км му прибраха 450 евро за смяна на масло и филтри , но го предупредиха , че следващото ще струва над 1000 евро , щото трябва да сменят и той не разбрал какво още !! И всяко следващо щяло да е по толкова !! Сега се чуди да ходи ли или да се откаже от гаранцията , щото ще излезе , че е платил като за 50% по-скъп автомобил !

    11:56 09.10.2026

  • 6 100-150к

    0 0 Отговор
    Преди 50-60 години, очакваната продължителност на живота на автомобилите е била над 30 години, преди 30-40 около 15-20, а сега - колкото трае лизинга и гаранцията. И то не само за китайските.

    11:57 09.10.2026