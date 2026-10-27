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BYD "избяга" от скоба на три гуми (ВИДЕО)

BYD "избяга" от скоба на три гуми (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 16:58 1 712 2

  • byd-
  • fangchengbao bao 8-
  • disus-p ultra-
  • активно окачване-
  • автомобили

Fangchengbao Bao 8 използва системата DiSus-P Ultra, за да потегли

BYD "избяга" от скоба на три гуми (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

SUV моделът Fangchengbao Bao 8 на BYD привлече внимание в Китай, след като видеоклип показа автомобила да напуска паркомясто с повдигнато ляво предно колело с поставена скоба. Кадрите са заснети в Джиншан, край Лянюнган. Видеото показва тъмнозеления Bao 8, който се движи бавно, докато лявото му предно колело се намира приблизително на 30 сантиметра над пътя. Така автомобилът продължава напред само на три колела. Маневрата е възможна благодарение на хидравличната система DiSus-P Ultra. Тя използва амортисьори с двойни клапани, които позволяват на автомобила да променя височината на отделно колело. Според BYD системата осигурява подемна сила, която може да задържи колелото във въздуха до 24 часа.

Технологията не е създадена за заобикаляне на подобни системи, като основната ѝ цел е да улесни смяната на гума без традиционен крик и да помогне при движение извън пътя. Ако автомобилът попадне пред скала, дънер или дълбок коловоз, повдигането на едно колело може да увеличи просвета и да осигури повече пространство за преминаване. При повдигнато колело Bao 8 може да се движи само до 15 км/ч. Ограничението е съществено, тъй като системата е предназначена за маневриране при аварийна ситуация или за бавно преодоляване на препятствия, а не за нормално движение по пътя.

При спукана гума тази функция би могла да позволи на водача да премести автомобила до по-безопасно място, без повредената гума или джантата да продължат да се търкалят по настилката. В показания случай повдигнатото колело просто изважда скобата от контакт с пътя. Случаят показва необичайно приложение на технология, разработена за аварийни и офроуд ситуации. Видеото не променя предназначението на системата, но демонстрира, че активното окачване може да се използва и за придвижване с блокирано колело, стига скоростта да остане ниска.


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  • 1 Разбирач

    0 4 Отговор
    Да, бе. Нямам 20 евра да си платя на бакшишите от Градска Мобилност, а ще давам грешни пари за Бао Бао

    Коментиран от #2

    18:20 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.