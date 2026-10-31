Защо скоростният лост на Golf GTI прилича на топка за голф

В интериора на първия Volkswagen Golf GTI има един детайл, който изглежда като шега, но се превръща в емблема: скоростен лост с форма на топка за голф. Той се появява при Golf GTI Mk1, представен през 1975 година. Обяснението е свързано най-вече с името Golf и макар названието на автомобила обичайно да се свързва с Гълфстрийм, връзката със спорта е била твърде очевидна, за да бъде пренебрегната.

Volkswagen посочва Gunhild Liljequist като човека, предложил идеята. Тя работи по цветовете, материалите и интериорните детайли на марката. В спомените си тя описва решението като спонтанно: „Това беше напълно спонтанна идея! Просто изразих на глас спортните си асоциации и връзката си с голфа: „Какво ще кажете за топка за голф като скоростен лост?“

Историята на модела, публикувана от Volkswagen, свързва с реализацията и главния дизайнер Herbert Schäfer, който е запален голф играч. Така между двата разказа няма съществено противоречие: Liljequist предлага необичайния детайл, а Schäfer го превръща в част от дизайна на GTI. Топката за голф пасва на замисъла на първия GTI. Моделът е създаден като по-спортна версия на практичния семеен Golf, но без излишна показност. Затова интериорът получава няколко ясно разпознаваеми акцента: червена линия около радиаторната решетка, карирана тапицерия и скоростен лост, който веднага се отличава от стандартния.

Формата има и практична страна. Заоблената форма лежи удобно в дланта, а релефът създава специфично усещане при всяка смяна на предавка. Няма данни вдлъбнатините сами по себе си да правят превключването по-бързо или по-прецизно. Значението им е преди всичко в съчетанието между удобство, разпознаваемост и характер.

Успехът на Golf GTI надхвърля първоначалните очаквания. Volkswagen планира да произведе 5000 автомобила от първото поколение, но в крайна сметка от Golf GTI Mk1 са произведени 461 690 броя. Заедно с червената линия и карираните седалки топката за голф остава част от визуалния език на модела. През следващите десетилетия Golf GTI получава по-мощни двигатели, усъвършенствано окачване, нови системи за безопасност и дигитални технологии. Малкият скоростен лост обаче запазва връзката с първоначалната идея за автомобил, който поставя водача в пряк контакт с механиката.

Традиционната топка не присъства задължително при всяко поколение и всяка трансмисия. С навлизането на автоматичните скоростни кутии, а по-късно и на електрическите задвижвания, функционалното ѝ значение намалява. За собствениците и почитателите на по-старите GTI модели тя остава не просто топка, а знак за произхода на един от най-популярните спортни компактни автомобили.