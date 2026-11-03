Новото унгарско правителство може да спре автомобилния подем на страната

Унгария затегна контрола върху заводите за батерии и свързаните с тях производства след смяната на правителството по-рано тази година. Новите правила предвиждат максимална глоба от 5 милиарда форинта за тежки екологични нарушения, а при трето нарушение в рамките на пет години ще се прилага принципът „три нарушения“.

Минималната санкция при третото нарушение може да достигне 0,5% от годишните нетни приходи на компанията. Премиерът Петер Мадяр заяви, че властите няма да поставят инвестициите над здравето и безопасността на населението. „Няма да правим компромис със здравето и безопасността на унгарския народ заради която и да е инвестиция или инвеститор“, каза той, цитиран от Reuters. По-строгият контрол вече засегна няколко компании. Южнокорейската SK On е санкционирана за нарушения, свързани с безопасността на труда и изпълнението на условията по екологичните разрешителни. EcoPro е получила частично спиране на дейността в завода си за катодни материали в Дебрецен, а част от производствените мощности по-късно са възстановили работа след отстраняване на установените проблеми.

Най-сериозната мярка е срещу китайската Semcorp, която произвежда сепараторно фолио за батерии. Унгарските власти са разпоредили незабавно спиране на производството в завода в Дебрецен, след като са установили отклонения от условията на интегрираното разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването.

Проба от подпочвените води в района е показала концентрация на алуминий от 2 676 000 микрограма на литър при допустима стойност от 200 микрограма. В пробите са открити и арсен, цинк, олово, кобалт, кадмий, никел, барий, хром, мед, манган и литий над законовите ограничения. Решението за спиране е взето, докато текат административни и правни процедури. По време на управлението на Виктор Орбан Унгария привлече мащабни инвестиции от азиатски производители и се превърна в един от центровете за производство на батерии в Европа. В Дебрецен CATL изгражда комплекс с планиран капацитет от 100 гигаватчаса. Компанията е инвестирала в система за ограничаване на потреблението на вода, тъй като районът е сред местата с ограничени водни ресурси.

Унгарските власти предупредиха, че бъдещите разширения на завода ще зависят от стриктното спазване на екологичните изисквания и от получаването на нови разрешителни. Това създава допълнителна несигурност за автомобилните производители, които разчитат на местни доставчици и производствени мощности.

Mercedes произвежда в Унгария електрическия модел от семейството G-Class и електрически версии на C-Class. BMW произвежда iX3 в Дебрецен, където работи на три смени. BYD също избра страната за първата си производствена база в Европейския съюз. Новата политика поставя тези инвестиции между стремежа към индустриален растеж и изискването за по-строг контрол върху въздействието върху околната среда.