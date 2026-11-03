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ЕСО: Готови сме за зимата
  Тема: Енергийна трансформация

ЕСО: Готови сме за зимата

3 Ноември, 2026 18:53 362 5

  • електропреносна мрежа-
  • есо-
  • енергетика-
  • зимен сезон-
  • електропроводи

ЕСО е инвестирал над 182 млн. евро в мрежата през 2026 г. Реконструирани са над 120 километра електропроводи и са обновени ключови подстанции

ЕСО: Готови сме за зимата - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Електропреносната мрежа е подготвена за работа през есенно-зимния сезон, съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО). През 2026 г. дружеството е инвестирало над 182 млн. евро в реконструкция, рехабилитация и присъединяване на нови обекти към мрежата.

Завършени са изграждането и реконструкцията на над 120 километра електропроводни линии. Обновени са въздушни линии в Софийска област, както и в районите на Пловдив, Бургас, Шумен и Горна Оряховица. Целта е да се повиши сигурността на електроенергийната система и да се увеличат преносните възможности на мрежата.

Подменени са мълниезащитни въжета

По близо 60 километра електропроводи мълниезащитните въжета са заменени с нови, в които са вградени оптични влакна. Почистени са и просеки по въздушни линии върху близо 11 000 декара.

През годината са реконструирани и въведени в експлоатация открити разпределителни уредби с напрежение 110 киловолта в подстанции 110/20 киловолта. Работата е извършена в областите София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково, Плевен, Разград, Търговище и Велико Търново.

Екипи и техника са в готовност при аварии

Според ЕСО модернизацията повишава сигурността на мрежата, а цифровизацията на подстанциите позволява по-бърза реакция при аварии, причинени от неблагоприятни метеорологични условия.

Осигурена е специализирана техника за аварийно-възстановителни дейности и за достъп до труднодостъпни терени. Мобилните екипи са оборудвани с комуникационни средства, инструменти и облекло за работа при зимни условия.

На 7 октомври министърът на енергетиката Ива Петрова заяви пред парламентарната ресорна комисия: „Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон“. Тя посочи, че се изпълняват нормативните задължения и там, където е необходимо, са формирани щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации.

Източници: bta.bg


България
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  • 1 опг есо

    4 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    18:54 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лъжат

    2 0 Отговор
    като дърти фатмаци.

    19:07 03.11.2026

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