МФ отрече подготвяна реформа на втория пенсионен стълб

Министерството на финансите отрече да подготвя реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. Ведомството определи като невярна информацията, че част от средствата, които сега постъпват в личните партиди на работещите българи, може да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.

„Тази информация, циркулираща в медийното пространство, не отговаря на истината“, заявиха от Министерството на финансите.

Твърденията за сериозна промяна в пенсионния модел се появиха по-рано през деня. Според разпространената информация държавата е обсъждала вариант част от вноските за втория пенсионен стълб да не се натрупват в лични партиди, а да постъпват в НОИ.

Представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ определиха идеята като абсурдна. Те заявиха, че подобна промяна би представлявала посегателство върху частни пенсионни фондове.

МФ посочи дефицита и финансовата дисциплина

В позицията си Министерството на финансите посочва, че продължава да работи за стабилизиране на публичните финанси. Като основания за тези усилия ведомството посочва наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина.

От финансовото министерство допълват, че предстои официалното представяне на бюджета. До него не е обявено решение за промяна на правилата, по които се финансира вторият стълб на пенсионното осигуряване.

Източници: news.bg