МФ отрече подготвяна реформа на втория пенсионен стълб

Министерството на финансите отрече да подготвя реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. Ведомството определи като невярна информацията, че част от средствата, които сега постъпват в личните партиди на работещите българи, може да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.
Твърденията за сериозна промяна в пенсионния модел се появиха по-рано през деня. Според разпространената информация държавата е обсъждала вариант част от вноските за втория пенсионен стълб да не се натрупват в лични партиди, а да постъпват в НОИ.
Представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ определиха идеята като абсурдна. Те заявиха, че подобна промяна би представлявала посегателство върху частни пенсионни фондове.
МФ посочи дефицита и финансовата дисциплина
В позицията си Министерството на финансите посочва, че продължава да работи за стабилизиране на публичните финанси. Като основания за тези усилия ведомството посочва наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина.
От финансовото министерство допълват, че предстои официалното представяне на бюджета. До него не е обявено решение за промяна на правилата, по които се финансира вторият стълб на пенсионното осигуряване.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комунист човек половин гявол 👹
Коментиран от #9
18:37 03.11.2026
2 А, ко стана, че включихте на задна?
18:38 03.11.2026
3 честен ционист
18:42 03.11.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
СА ПИРАМИДИ ФАРАОНИ 2 .. НАЙ - ДОЛНИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ ГИ ПРИТЕЖАВАТ
.....
ЗА ТИЯ КОИТО СА СИ СЛОЖИЛИ ПАРИТЕ В ТЯХ МЕ Е НАПРАВО ЖАЛ
18:42 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Комарджии!
След погрома над работещите бедни, пенсионерите, инвалидите и майките, това беше светъл лъч на някаква надежда за справедливост.
3 милиарда всяка година отиват в 10 частни дружества...
Две пенсии са по-малко от една в повечето случаи. Онаследяването на партидите е дъвка за балончета, полза имат само тези с високите доходи и постоянна работа, пенсиите не са пожизнени.
От декември - хазарт!
18:50 03.11.2026
7 комунделите завзеха властта
18:50 03.11.2026
8 Виж сега,
18:50 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не е трудно да се досети човек
18:51 03.11.2026
11 Родина
забранят ПП иДБ . Както и НБУ .
18:55 03.11.2026