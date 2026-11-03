Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
МФ отрече подготвяна реформа на втория пенсионен стълб
  Тема: Икономика

МФ отрече подготвяна реформа на втория пенсионен стълб

3 Ноември, 2026 18:35 449 11

  • втори пенсионен стълб-
  • министерство на финансите-
  • нои-
  • пенсионно осигуряване-
  • държавен бюджет

Финансовото министерство определи като невярна информацията за пренасочване на част от вноските към НОИ. Официалното представяне на бюджета предстои

МФ отрече подготвяна реформа на втория пенсионен стълб - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите отрече да подготвя реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. Ведомството определи като невярна информацията, че част от средствата, които сега постъпват в личните партиди на работещите българи, може да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.

„Тази информация, циркулираща в медийното пространство, не отговаря на истината“, заявиха от Министерството на финансите.

Твърденията за сериозна промяна в пенсионния модел се появиха по-рано през деня. Според разпространената информация държавата е обсъждала вариант част от вноските за втория пенсионен стълб да не се натрупват в лични партиди, а да постъпват в НОИ.

Представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ определиха идеята като абсурдна. Те заявиха, че подобна промяна би представлявала посегателство върху частни пенсионни фондове.

МФ посочи дефицита и финансовата дисциплина

В позицията си Министерството на финансите посочва, че продължава да работи за стабилизиране на публичните финанси. Като основания за тези усилия ведомството посочва наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина.

От финансовото министерство допълват, че предстои официалното представяне на бюджета. До него не е обявено решение за промяна на правилата, по които се финансира вторият стълб на пенсионното осигуряване.

Източници: news.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комунист човек половин гявол 👹

    7 2 Отговор
    Комунистите искат да окрадат пенсиите за втори път 🙉

    Коментиран от #9

    18:37 03.11.2026

  • 2 А, ко стана, че включихте на задна?

    4 1 Отговор
    Видяхте че сте завили към стената и карате с 200.

    18:38 03.11.2026

  • 3 честен ционист

    2 1 Отговор
    Вторият стълб отлетя като гълъб за топлите страни.

    18:42 03.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
    ...
    СА ПИРАМИДИ ФАРАОНИ 2 .. НАЙ - ДОЛНИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ ГИ ПРИТЕЖАВАТ
    .....
    ЗА ТИЯ КОИТО СА СИ СЛОЖИЛИ ПАРИТЕ В ТЯХ МЕ Е НАПРАВО ЖАЛ

    18:42 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Комарджии!

    2 0 Отговор
    Клекнаха много бързо на лобистите и олигарсите. Таман ги похвалих, че са се замислили и загрижили и за обикновените българи.
    След погрома над работещите бедни, пенсионерите, инвалидите и майките, това беше светъл лъч на някаква надежда за справедливост.
    3 милиарда всяка година отиват в 10 частни дружества...
    Две пенсии са по-малко от една в повечето случаи. Онаследяването на партидите е дъвка за балончета, полза имат само тези с високите доходи и постоянна работа, пенсиите не са пожизнени.
    От декември - хазарт!

    18:50 03.11.2026

  • 7 комунделите завзеха властта

    3 1 Отговор
    парламент и президенство и репресиите започват!!!

    18:50 03.11.2026

  • 8 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Отрече, защото ги хванаха в крачка.

    18:50 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не е трудно да се досети човек

    2 1 Отговор
    кои са авторите на тази лъжа! Естествено най гнусната партия на лъжата и мафията зад нея ПП и ДБ.

    18:51 03.11.2026

  • 11 Родина

    2 0 Отговор
    За всяване смут в обществото , трябва да се
    забранят ПП иДБ . Както и НБУ .

    18:55 03.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове