Ето го и първия шофьор, който скъса кабела след случайно активиране на Emergency Drive Away

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Функцията беше добавена чрез софтуерна актуализация за автомобилите Tesla в САЩ. Тя позволява на водача да напусне Supercharger в извънредна ситуация, без първо да изключва кабела. При активирането ѝ на екрана се появяват предупредителни съобщения, а водачът трябва да потвърди избора си. Tesla предупреждава, че Emergency Drive Away е предназначена единствено за спешни случаи. При неправилна употреба могат да бъдат повредени както автомобилът, така и зарядната станция. Според информацията, ремонтът на Supercharger може да достигне 25 000 долара, а автомобилът трябва задължително да бъде прегледан в сервиз заради възможни повреди по порта за зареждане.

Компанията предупреждава и за допълнителни санкции при умишлена неправилна употреба. Не е уточнено какъв ще бъде размерът им, нито дали в конкретния случай ще бъде наложена такава санкция. Видеото е публикувано от собственик на Tesla, който разказал, че е чул силен звук, докато зареждал рано сутринта преди състезанието. „Наистина ми стана жал за човека“, написал той, като отбелязал, че водачът изглеждал изморен и вероятно е преминал през предупрежденията без да ги прочете.

Той предлага Tesla да добави по-видими сигнали срещу случайно натискане на потвърждението: мигане на целия екран в червено и силен звуков сигнал. Според него това би затруднило неволното активиране, без да блокира функцията при реална опасност.