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Ето го и първия шофьор, който скъса кабела след случайно активиране на Emergency Drive Away

Ето го и първия шофьор, който скъса кабела след случайно активиране на Emergency Drive Away

3 Ноември, 2026 11:07 1 175 8

  • tesla-
  • emergency drive away-
  • supercharger-
  • модел 3-
  • електромобили

Tesla Model 3 потегли от Supercharger, без да бъде изключен зарядният кабел

Ето го и първия шофьор, който скъса кабела след случайно активиране на Emergency Drive Away - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla Model 3 потегли от зарядна станция в Остин, без да бъде изключен кабелът от Supercharger. Автомобилът измина само няколко метра и спря, но кабелът беше изтръгнат, а шофьорът остана пред повредената станция. Случаят е заснет по време на уикенда на Гран при на Формула 1 и е първото публично видео на случайно активиране на новата функция Emergency Drive Away.

Тъмносиният Model 3 е бил заснет от друг автомобил Tesla, който се е зареждал на съседното място. На видеото се вижда как водачът натиска бутони на централния екран, след което автомобилът потегля, докато все още е свързан със зарядното устройство. След като осъзнал грешката, шофьорът излязъл от колата и хванал главата си.

Saw someone accidentally use the new emergency drive away feature
by u/Joshalander in TeslaLounge

Функцията беше добавена чрез софтуерна актуализация за автомобилите Tesla в САЩ. Тя позволява на водача да напусне Supercharger в извънредна ситуация, без първо да изключва кабела. При активирането ѝ на екрана се появяват предупредителни съобщения, а водачът трябва да потвърди избора си. Tesla предупреждава, че Emergency Drive Away е предназначена единствено за спешни случаи. При неправилна употреба могат да бъдат повредени както автомобилът, така и зарядната станция. Според информацията, ремонтът на Supercharger може да достигне 25 000 долара, а автомобилът трябва задължително да бъде прегледан в сервиз заради възможни повреди по порта за зареждане.

Компанията предупреждава и за допълнителни санкции при умишлена неправилна употреба. Не е уточнено какъв ще бъде размерът им, нито дали в конкретния случай ще бъде наложена такава санкция. Видеото е публикувано от собственик на Tesla, който разказал, че е чул силен звук, докато зареждал рано сутринта преди състезанието. „Наистина ми стана жал за човека“, написал той, като отбелязал, че водачът изглеждал изморен и вероятно е преминал през предупрежденията без да ги прочете.

Той предлага Tesla да добави по-видими сигнали срещу случайно натискане на потвърждението: мигане на целия екран в червено и силен звуков сигнал. Според него това би затруднило неволното активиране, без да блокира функцията при реална опасност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    8 1 Отговор
    И каква ще е тази извънредна ситуация да потегляш с кабела, ако има извънредна ситуация слизаш от колата и бягаш.

    Коментиран от #6

    11:13 03.11.2026

  • 2 Честито женки

    3 1 Отговор
    Ауу ауууу ауууу,с електрониката ставате зомбита,а жените полудяват!

    11:29 03.11.2026

  • 3 Сзо

    5 0 Отговор
    Срещу качествената простотия няма ефективно противодействие

    11:34 03.11.2026

  • 4 Повече електроника

    3 0 Отговор
    равносилно на по-тъпи шофьори,които да не мислят за нищо.

    11:36 03.11.2026

  • 5 Дъ фючЪр

    0 1 Отговор
    Идиокръси бай дизайн.

    11:46 03.11.2026

  • 6 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трою ЦИНГАРЕЛАТА":

    Ако трябва да избягаш от някого, ще бягаш ли или ще караш? Всъщност е много добре направено, но е грешка на шофьора.

    12:10 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.