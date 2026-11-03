Ето го и първия шофьор, който скъса кабела след случайно активиране на Emergency Drive Away

Tesla Model 3 потегли от зарядна станция в Остин, без да бъде изключен кабелът от Supercharger. Автомобилът измина само няколко метра и спря, но кабелът беше изтръгнат, а шофьорът остана пред повредената станция. Случаят е заснет по време на уикенда на Гран при на Формула 1 и е първото публично видео на случайно активиране на новата функция Emergency Drive Away.
Тъмносиният Model 3 е бил заснет от друг автомобил Tesla, който се е зареждал на съседното място. На видеото се вижда как водачът натиска бутони на централния екран, след което автомобилът потегля, докато все още е свързан със зарядното устройство. След като осъзнал грешката, шофьорът излязъл от колата и хванал главата си.Saw someone accidentally use the new emergency drive away feature
by u/Joshalander in TeslaLounge
Функцията беше добавена чрез софтуерна актуализация за автомобилите Tesla в САЩ. Тя позволява на водача да напусне Supercharger в извънредна ситуация, без първо да изключва кабела. При активирането ѝ на екрана се появяват предупредителни съобщения, а водачът трябва да потвърди избора си. Tesla предупреждава, че Emergency Drive Away е предназначена единствено за спешни случаи. При неправилна употреба могат да бъдат повредени както автомобилът, така и зарядната станция. Според информацията, ремонтът на Supercharger може да достигне 25 000 долара, а автомобилът трябва задължително да бъде прегледан в сервиз заради възможни повреди по порта за зареждане.
Компанията предупреждава и за допълнителни санкции при умишлена неправилна употреба. Не е уточнено какъв ще бъде размерът им, нито дали в конкретния случай ще бъде наложена такава санкция. Видеото е публикувано от собственик на Tesla, който разказал, че е чул силен звук, докато зареждал рано сутринта преди състезанието. „Наистина ми стана жал за човека“, написал той, като отбелязал, че водачът изглеждал изморен и вероятно е преминал през предупрежденията без да ги прочете.
Той предлага Tesla да добави по-видими сигнали срещу случайно натискане на потвърждението: мигане на целия екран в червено и силен звуков сигнал. Според него това би затруднило неволното активиране, без да блокира функцията при реална опасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
Коментиран от #6
11:13 03.11.2026
2 Честито женки
11:29 03.11.2026
3 Сзо
11:34 03.11.2026
4 Повече електроника
11:36 03.11.2026
5 Дъ фючЪр
11:46 03.11.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Трою ЦИНГАРЕЛАТА":Ако трябва да избягаш от някого, ще бягаш ли или ще караш? Всъщност е много добре направено, но е грешка на шофьора.
12:10 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.